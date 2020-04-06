Gold Regime Shift EA

Überblick
Gold Regime Shift EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für XAUUSD (Gold) auf dem M30-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Er erkennt Volatilitätsausweitungen und potenzielle "Regime Shift"-Bedingungen anhand von zwei Bollinger Band-Rahmen.
Wenn die Regeln eine Richtungsanpassung bestätigen, platziert der EA Stop-Orders, um an der Bewegung zu partizipieren.
Der EA wurde ohne Martingale und ohne Grid-Style Averaging entwickelt.

Was der EA tut
Der EA überwacht den XAUUSD M30 und bewertet das Preisverhalten anhand von zwei Bollinger Bändern: einem schnelleren Band und einem langsameren Bestätigungsband.
Ein Long-Setup wird in Betracht gezogen, wenn die Regeln eine Preisbewegung über die ausgewählte Bandstruktur mit Bestätigung durch das Band der höheren Periode anzeigen.
Ein Short-Setup wird bei symmetrischen Bedingungen nach unten in Betracht gezogen.
Wenn ein Setup gültig ist, platziert der EA eine schwebende Stop-Order, die mit der erkannten Richtung übereinstimmt.
Trades werden mit festem Stop Loss und Take Profit verwaltet, und ein optionaler zeitbasierter Ausstieg kann Positionen nach einer bestimmten Anzahl von Bars schließen.

Hauptmerkmale

  • Entwickelt für XAUUSD (Gold) auf M30 (MT4)

  • Zweifache Bollinger-Band-Erkennung (Volatilitätserweiterung und Bandmigrationsregeln)

  • Stop-Order-Einträge, die an der erkannten Richtung ausgerichtet sind

  • Fester SL/TP beim Einstieg

  • Zeitbasierte Absicherung: optionaler Ausstieg nach einer bestimmten Anzahl von Bars

  • Duplikatschutz mit MagicNumber

  • Keine Martingale und kein Grid-Style Averaging

Risikomanagement & Sicherheitshinweise
Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste sind möglich.
Dieser EA garantiert keine Ergebnisse und ist keine Finanzberatung.
Gold kann volatil sein und es kann zu Spread-Ausweitungen, Slippage und Gaps kommen, insbesondere während wichtiger Ereignisse.
Schwebende Orders können abgelehnt werden, wenn die Stop-Levels/Freeze-Levels des Brokers oder die Handelsbedingungen die gewünschte Platzierung nicht zulassen.
StopLoss/TakeProfit und ExitAfterBars sollten für die XAUUSD-Kontraktspezifikationen Ihres Brokers (Ziffern, Tick-Wert, Marge) ausgewertet werden.
Testen Sie immer im Strategy Tester (historische Simulation) und dann auf einem Demokonto, bevor Sie den EA live einsetzen.

Eingaben
Handel

  • MagicNumber: eindeutiger Bezeichner für EA-Orders

  • RiskPercent oder FixedLot: Modus für die Positionsgröße (je nach Build)

Aufträge & Ausgänge

  • StopLoss (Punkte)

  • TakeProfit (Punkte)

  • ExitAfterBars: Zeitbasierte Ausstiegsgrenze für offene Positionen

  • Pending-Order-Regeln und Gültigkeitsverhalten (wie implementiert)

Einrichtung

  1. Installieren Sie den EA in MT4 (MQL4/Experts) und starten Sie das Terminal neu (oder aktualisieren Sie den Navigator).

  2. Öffnen Sie einen XAUUSD-Chart (es können Broker-Suffixe gelten) und stellen Sie den Zeitrahmen auf M30.

  3. Hängen Sie den EA an den Chart an und aktivieren Sie AutoTrading.

  4. Stellen Sie die MagicNumber ein (empfohlen, wenn Sie mehrere EAs einsetzen).

  5. Konfigurieren Sie RiskPercent/FixedLot und setzen Sie StopLoss/TakeProfit für erste Tests konservativ.

  6. Wenn Sie ExitAfterBars verwenden, stellen Sie einen Wert ein, der Ihrem geplanten Haltefenster entspricht.

  7. Überprüfen Sie die Registerkarten Experten/Journal auf etwaige Broker-Einschränkungsmeldungen (Stop-Level, Handelszeiten, Margin).

Empfohlene Auswertung
Führen Sie den Strategy Tester als historische Simulation mit dem XAUUSD-Symbol und den Daten Ihres Brokers aus.
Bestätigen Sie die Platzierung von schwebenden Aufträgen, die Anwendung von SL/TP und das Verhalten von ExitAfterBars.
Führen Sie einen Forward-Test auf einem Demokonto durch, um die Auswirkungen auf die Ausführung in Echtzeit zu beobachten (Spread-Änderungen, Slippage, Auftragsannahme).
Evaluieren Sie verschiedene Volatilitätsregime und nicht nur ein kurzes Datumsfenster.
Passen Sie jeweils eine Gruppe von Eingaben an (Größenbestimmung, dann Ausgänge, dann Zeitsicherung).

Kompatibilität
Plattform: MetaTrader 4 (MT4).
Symbol: XAUUSD (Gold). Die Namen der Brokersymbole können Suffixe enthalten (z. B. XAUUSDm).
Zeitrahmen: für M30 vorgesehen.
Die Bedingungen des Brokers (Spread, Ausführung, Stop-Levels) können das Verhalten beeinflussen.

FAQ
F: Verwendet er Martingale oder ein Grid?
A: Nein. Er ist ohne Martingale und ohne Grid-Mittelwertbildung konzipiert.

F: Warum wurden keine Orders platziert?
A: Überprüfen Sie AutoTrading, die Berechtigungen für den Symbolhandel und ob die Regimebedingungen erfüllt wurden. Die Stop-Level-Regeln des Brokers können auch die Platzierung bestimmter schwebender Aufträge verhindern.

F: Was macht ExitAfterBars?
A: Es kann eine offene Position nach einer bestimmten Anzahl von Bars schließen, um ein längeres Risiko zu begrenzen.

F: Kann ich es auch für andere Zeitrahmen oder Symbole verwenden?
A: Es ist für XAUUSD auf M30 vorgesehen. Andere Setups müssen Sie selbst testen und die Parameter überprüfen.

F: Ist ein VPS erforderlich?
A: Ein VPS ist optional, aber ein unterbrechungsfreier Betrieb kann dazu beitragen, eine konsistente Auftragsverwaltung zu gewährleisten.

F: Wo bekomme ich Support?
A: Support wird nur über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten geleistet.

Changelog

  • Die vollständige Versionshistorie finden Sie auf der Registerkarte "Versionen" des Marktes.

