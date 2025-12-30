BTC Predator

Überblick

BTC Predator ist ein Expert Advisor für MetaTrader 4, der für Symbole des Typs BTCUSD entwickelt wurde.
Er arbeitet mit neuen Bars und verwendet einen RSI-Level-Cross für Einstiege mit einer Candlestick-Pin-Bar-Bedingung für Ausstiege.
Der EA umfasst konfigurierbare Stop-Loss- und Take-Profits sowie optionale Einstiegs-/Tages-/Kontosicherungen.
Ein eingebauter News-Filter kann den Handel bei ausgewählten Ereignissen unterbrechen, wenn er aktiviert und konfiguriert ist.
Die Darstellung und Formatierung ist an die Empfehlungen der Marktbeschreibung angepasst.

Was der EA tut

Bei jeder neuen Kerze prüft der EA, ob der Handel erlaubt ist (Sitzungs- und Schutzregeln).
Wenn es keine offene Position für das aktuelle Symbol und die Magic Number gibt, wertet er ein RSI-Cross um ein Trigger-Level aus, um ein Kauf- oder Verkaufssignal zu generieren.
Bei der Eröffnung eines Handels verwendet er die angegebene Lot-Größe und kann Stop Loss und Take Profit platzieren (oder sie bei einigen Ausführungsarten nach dem Einstieg setzen).
Während eine Position geöffnet ist, überwacht es eine Pin-Bar-Bedingung und kann den Handel schließen, wenn das Ausstiegssignal erscheint.
Die optionale Trailing-Stop-Logik wird unterstützt, wenn sie aktiviert ist (erfordert Stop Loss > 0).
Tages- und Kontosicherungen können neue Eingaben aussetzen und eine bestehende Position schließen, wenn Grenzen erreicht werden.

Hauptmerkmale

  • RSI-Level-Cross-Einträge (Long/Short) bei Bar-Close-Logik

  • Pin-Bar-basierte Ausstiegsbedingung

  • Konfigurierbarer Stop Loss / Take Profit (kann durch Einstellung auf 0 deaktiviert werden)

  • Einstiegsschutz: maximaler Spread, maximale offene Positionen, maximale Gesamtlots

  • Tägliche Limits: max. täglicher Verlust, max. täglicher Drawdown, tägliche Reset-Stunde

  • Kontosicherung: minimales Eigenkapital, maximaler Drawdown in %, optionales maximales Eigenkapital

  • Optionaler Nachrichtenfilter mit Auswahl von Währung und Auswirkung

  • On-Chart Informationspanel (Positions- und Statistikanzeige)

Risikomanagement & Sicherheitshinweise

Der Handel ist mit Risiken verbunden, und bei hoher Volatilität können die Verluste die Erwartungen übersteigen.
Krypto-CFD-Preise, Spreads und Ausführungsbedingungen variieren je nach Broker und können das Verhalten beeinflussen.
Stop-Loss-, Take-Profit- und Schutzlimits sind benutzerdefiniert; falsche Werte können dazu führen, dass Aufträge abgelehnt werden oder das Risiko steigt.
Der Nachrichtenfilter erfordert die Terminalberechtigung für WebRequest an den Nachrichtenhost des EA (die genaue Adresse wird in den EA-Meldungen/Protokollen angezeigt).
Testen Sie zunächst auf einem Demokonto und validieren Sie die Symbolspezifikationen (Ziffern, Kontraktgröße, Mindeststoppabstand).
Verwenden Sie nur Risikokapital und berücksichtigen Sie bei der Bewertung eine konservative Größenordnung.

Eingaben

Grundlegende Einstellungen

  • Magic_Number: eindeutiger Bezeichner für die Aufträge dieses EAs

  • Entry_Amount: Handelsvolumen in Lots

  • Stop_Loss: SL in Pips (0 = deaktiviert)

  • Gewinnmitnahme: TP in Pips (0 = deaktiviert)

RSI-Indikator

  • Ind0Param0: RSI Zeitraum

  • Ind0Param1: RSI Auslöseschwelle (0-100)

Pin Bar Ausstiegssignal

  • Ind1Param0: maximale Kerzenkörpergröße (%)

  • Ind1Param1: minimale Dochtgröße (%)

Einstiegsschutz

  • Max_Spread: maximal erlaubter Spread in Punkten (0 = kein Limit)

  • Max_OpenPos: max. offene Trades über alle EAs (0 = kein Limit)

  • Max_OpenLots: maximale Gesamtanzahl an Lots für alle EAs (0 = kein Limit)

Tägliche Limits

  • MaxDailyLoss: maximaler Verlust pro Tag in Kontowährung (0 = kein Limit)

  • Max_Daily_DD: maximaler täglicher Drawdown in % (0 = kein Limit)

  • Daily_Reset: Stunde zum Zurücksetzen der Tageslimits (0-23, Terminalzeit)

Konto-Schutz

  • Min_Equity: Handelsstopp unterhalb dieses Wertes (0 = kein Limit)

  • MaxEquity_DD: Handelsstopp bei diesem Drawdown % (0 = kein Limit)

  • Max_Equity: Handelsstopp oberhalb dieses Wertes (0 = kein Limit)

Nachrichten-Filter

  • News_Priorität: deaktiviert / nur hoch / hoch+mittel

  • News_Währungen: Komma-getrennte Liste (Beispiel: USD,EUR)

  • News_Before/After: Pausenfenster in Minuten

  • News_ViewCount: Anzahl der anstehenden Ereignisse, die im Chart angezeigt werden

Alarme/Anzeige

  • Pos_Stat: Anzeige der aktuellen Positionsinformationen

  • Robot_Stats: Anzeige der grundlegenden Handelsstatistiken

Einrichtung

  1. Installieren Sie den EA in MT4 und starten Sie das Terminal neu (oder aktualisieren Sie den Navigator).

  2. Öffnen Sie einen BTCUSD-Chart (oder einen gleichwertigen Broker) und stellen Sie den Zeitrahmen auf M15.

  3. Verbinden Sie BTC Predator mit dem Chart und erlauben Sie den Algo-Handel.

  4. Konfigurieren Sie Entry_Amount, Stop_Loss und Take_Profit entsprechend den Spezifikationen Ihres Symbols.

  5. Wenn Sie den News-Filter verwenden, aktivieren Sie WebRequest für den vom EA verwendeten News-Host (der EA zeigt die erforderliche Adresse in den Terminalmeldungen/Logs an).

  6. (Optional) Legen Sie Einstiegs-/Tages-/Kontosicherungen fest, um den Handel unter bestimmten Bedingungen zu begrenzen.

Empfohlene Bewertung

Verwenden Sie den MT4 Strategy Tester, um die Orderplatzierung, die SL/TP-Behandlung und das Exit-Verhalten anhand der historischen Daten Ihres Brokers zu beobachten.
Testen Sie mit realistischen Spreads (oder variablen Spread-Einstellungen, falls verfügbar) und bestätigen Sie die Symbolziffern und den Mindeststopp-Abstand.
Führen Sie mehrere Szenarien durch, indem Sie die RSI- und Pin-Bar-Parameter anpassen, um zu sehen, wie sich die Signalhäufigkeit ändert.
Führen Sie nach der Simulation einen Vorwärtstest auf einem Demokonto durch, um die Ausführung, die Slippage-Empfindlichkeit und das Verhalten des News-Filters zu überprüfen.
Überprüfen Sie die Registerkarten "Experten" und "Journal" auf Handelsgenehmigungen oder WebRequest-Nachrichten.

Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 4 (MT4).
Symbol: für Instrumente des Typs BTCUSD; die Namen der Brokersymbole können abweichen.
Zeitrahmen: für M15 (andere Zeitrahmen können sich anders verhalten).
Handelsabwicklung: eine Position pro Symbol pro Magic Number; mehrere Charts sind möglich, wenn verschiedene Magic Numbers verwendet werden.
News-Filter erfordert die Terminal-WebRequest-Erlaubnis für den konfigurierten News-Host des EA.

FAQ

F: Verwendet der EA Martingale, Grid oder Averaging?
A: Nein. Er sendet eine einzelne Marktorder pro Signal unter Verwendung der von Ihnen eingestellten festen Losgröße.

F: Kann der EA gleichzeitig Kauf- und Verkaufsaufträge eröffnen?
A: Er verwaltet eine Position pro Symbol für die konfigurierte Magic Number.

F: Was passiert, wenn Tages-/Kontolimits erreicht werden?
A: Neue Einträge können ausgesetzt werden, und eine offene Position kann je nach ausgelöstem Schutz geschlossen werden.

F: Warum funktioniert der Nachrichtenfilter nicht?
A: Möglicherweise fehlt die WebRequest-Berechtigung. Überprüfen Sie die Experten-/Journalmeldungen auf die genauen Schritte, die der EA anzeigt.

F: Sind Stop Loss / Take Profit erforderlich?
A: Nein. Sie können SL und/oder TP deaktivieren, indem Sie den Wert auf 0 setzen, aber das Risiko sollte sorgfältig bewertet werden.

F: Kann ich den EA auch auf anderen Symbolen oder Zeitrahmen laufen lassen?
A: Das können Sie, aber die Logik und die Pip/Punkt-Skalierung sollten für jedes Brokersymbol und jeden Zeitrahmen validiert werden.

F: Wie erhalte ich Unterstützung?
A: Unterstützung wird über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten bereitgestellt.

Änderungsliste

  • v1.0 (2025-12-30): Erste Veröffentlichung; Basiscode aktualisiert.


