Übersicht

Nasdaq Apex EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 5, der für die von Ihrem Broker bereitgestellten NASDAQ-100-Indexsymbole (z. B., US100, NAS100, USATECHIDXUSD).

Er ist für H1-Charts gedacht und verwendet einen Trendfortsetzungs-Breakout-Ansatz mit direktionalen Filtern.

Eingaben werden als Stop-Order bei den jüngsten strukturellen Hochs/Tiefs platziert, wenn sowohl die tägliche Tendenz als auch der SuperTrend übereinstimmen.

Der EA umfasst feste SL/TP, optionale Trailing-Stops und zeitbasierte Ablaufregeln, um veraltete Eingaben zu vermeiden.

Was der EA tut

Der EA liest die vorherige Tageskerzenrichtung, um eine anfängliche Long-/Short-Bias zu bilden.

Er bestätigt dann die Bias mithilfe eines SuperTrend-Statusfilters.

Wenn er ausgerichtet ist, platziert er Buy-Stop-Orders bei den jüngsten H1-Ausbruchshochs oder Sell-Stop-Orders bei den jüngsten H1-Ausbruchstiefs.

Schwebende Orders können nach einer konfigurierbaren Anzahl von Bars verfallen, wenn sie nicht ausgelöst werden.

Offene Positionen werden mithilfe von SL/TP und einer optionalen Trailing-Logik verwaltet, mit einem optionalen Bars-basierten Timeout, wenn aktiviert.

Hauptmerkmale

Entwickelt für NASDAQ-Indexsymbole auf MT5, vorgesehen für H1

Direktionaler Bias-Filter unter Verwendung der vorherigen Tageskerze

SuperTrend-Bestätigungsfilter

Breakout-Einträge mit Stop-Orders bei den jüngsten strukturellen H1-Hochs/Tiefs

Festgelegter Stop Loss und Take Profit bei Ordererteilung

Optionaler Trailing Stop zur Verwaltung offener Positionen

Zeitkontrollen: Ablauf von Pending Orders und optionales Timeout für Positionen

Vermeidung von Duplikaten und kontrollierte Orderersetzung bei neuen Signalen

Risikomanagement & Sicherheitshinweise

Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste sind möglich.

Dieser EA garantiert keine Ergebnisse und ist keine Finanzberatung.

Indexsymbole können volatil sein und es kann zu Spread-Ausweitungen, Slippage, Gaps und schnellen Bewegungen kommen, insbesondere während großer Marktereignisse.

Stop-Levels, Kontraktgröße, Margin-Anforderungen und Mindest-Lotgröße variieren je nach Broker und können die Orderplatzierung und die Ergebnisse beeinflussen.

Verwenden Sie eine konservative Positionsgröße und stellen Sie sicher, dass die SL/TP-Abstände mit den Regeln Ihres Brokers übereinstimmen.

Testen Sie immer im Strategy Tester (historische Simulation) und dann auf einem Demokonto, bevor Sie den EA live einsetzen.

Eingaben

Handel

MagischeZahl

FixedLot oder RiskPercent (abhängig vom gewählten Modus)

Optionen für die Behandlung von Einzelpositionen/Duplikaten (wie vorgesehen)

Filter

SuperTrend-Parameter (Zeitraum/Multiplikator, falls konfigurierbar)

Tägliche Bias-Regel-Einstellungen (falls konfigurierbar)

Rückblick auf die Breakout-Struktur (falls konfigurierbar)

Aufträge & Verwaltung

StopLoss (Punkte)

TakeProfit (Punkte)

UseTrailingStop (wahr/falsch)

Trailing-Parameter (wie vom Build bereitgestellt)

PendingBarsExpiry

PositionBarsTimeout (wahlweise)

Einrichten

Installieren Sie den EA in MetaTrader 5 und starten Sie das Terminal neu, falls erforderlich. Öffnen Sie den NASDAQ-Symbolchart Ihres Brokers (z. B. US100/NAS100/USATECHIDXUSD) und stellen Sie den Zeitrahmen auf H1. Hängen Sie den EA an den Chart an und aktivieren Sie den Algo-Handel. Wählen Sie Ihren Sizing-Modus (FixedLot oder RiskPercent) und beginnen Sie mit konservativen Einstellungen. Konfigurieren Sie StopLoss/TakeProfit und (optional) Trailing und Timeouts. Überprüfen Sie die Registerkarten Experten/Journal auf Symbolbeschränkungen (Stop-Level, Handelszeiten, Marge).

Empfohlene Bewertung

Verwenden Sie den MT5 Strategy Tester, um eine historische Simulation mit dem Symbol und den Einstellungen Ihres Brokers (ggf. Spread/Kommission) durchzuführen.

Überprüfen Sie das Signal-Timing, die Platzierung von Pending-Orders, das Ablaufverhalten und die Trailing-/Timeout-Logik.

Führen Sie einen Forward-Test auf einem Demokonto durch, um die Auswirkungen der Live-Ausführung zu beobachten (Slippage, Spread-Änderungen, Sitzungsverhalten).

Testen Sie mehrere Marktregimes (Trend- und Schwankungsperioden), um zu verstehen, wie sich Filter auf die Aktivität auswirken.

Passen Sie jeweils eine Gruppe von Eingaben an (Filter, dann Sizing, dann Management), um die Auswirkungen zu verstehen.

Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 5 (MT5).

Symbol: NASDAQ-100-Index-CFD-Namen variieren je nach Broker (US100/NAS100/USATECHIDXUSD und ähnlich).

Zeitrahmen: für H1 vorgesehen.

Kontotyp: Hedging-Konten werden unterstützt; die Strategie ist so konzipiert, dass keine gegenläufigen Positionen gleichzeitig eröffnet werden.

FAQ

F: Verwendet sie Martingale- oder Grid-Logik?

A: Nein. Sie wurde ohne Martingale und ohne Grid-Durchschnittsbildung entwickelt.

F: Können mehrere Positionen gleichzeitig gehandelt werden?

A: Die Software verhindert Duplikate und ist so konzipiert, dass sie Eingaben kontrolliert pro Symbol und MagicNumber verwaltet.

F: Warum ist eine Pending Order verschwunden?

A: Pending Orders können nach dem konfigurierten Bar-Limit verfallen oder nur ersetzt werden, wenn ein neues Signal erkannt wird.

F: Muss der Trailing-Stop im Terminal ausgeführt werden?

A: Ja. Trailing und zeitbasiertes Management erfordern, dass das Terminal läuft.

F: Kann ich es auch für andere Symbole oder Zeitrahmen verwenden?

A: Es ist für NASDAQ-Indexsymbole auf H1 vorgesehen. Andere Setups müssen Sie selbst testen und die Eingaben anpassen.

F: Wo erhalte ich Unterstützung?

A: Unterstützung wird nur über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten geleistet.

Changelog