Nasdaq Apex EA

Übersicht
Nasdaq Apex EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 5, der für die von Ihrem Broker bereitgestellten NASDAQ-100-Indexsymbole (z. B., US100, NAS100, USATECHIDXUSD).
Er ist für H1-Charts gedacht und verwendet einen Trendfortsetzungs-Breakout-Ansatz mit direktionalen Filtern.
Eingaben werden als Stop-Order bei den jüngsten strukturellen Hochs/Tiefs platziert, wenn sowohl die tägliche Tendenz als auch der SuperTrend übereinstimmen.
Der EA umfasst feste SL/TP, optionale Trailing-Stops und zeitbasierte Ablaufregeln, um veraltete Eingaben zu vermeiden.

Was der EA tut
Der EA liest die vorherige Tageskerzenrichtung, um eine anfängliche Long-/Short-Bias zu bilden.
Er bestätigt dann die Bias mithilfe eines SuperTrend-Statusfilters.
Wenn er ausgerichtet ist, platziert er Buy-Stop-Orders bei den jüngsten H1-Ausbruchshochs oder Sell-Stop-Orders bei den jüngsten H1-Ausbruchstiefs.
Schwebende Orders können nach einer konfigurierbaren Anzahl von Bars verfallen, wenn sie nicht ausgelöst werden.
Offene Positionen werden mithilfe von SL/TP und einer optionalen Trailing-Logik verwaltet, mit einem optionalen Bars-basierten Timeout, wenn aktiviert.

Hauptmerkmale

  • Entwickelt für NASDAQ-Indexsymbole auf MT5, vorgesehen für H1

  • Direktionaler Bias-Filter unter Verwendung der vorherigen Tageskerze

  • SuperTrend-Bestätigungsfilter

  • Breakout-Einträge mit Stop-Orders bei den jüngsten strukturellen H1-Hochs/Tiefs

  • Festgelegter Stop Loss und Take Profit bei Ordererteilung

  • Optionaler Trailing Stop zur Verwaltung offener Positionen

  • Zeitkontrollen: Ablauf von Pending Orders und optionales Timeout für Positionen

  • Vermeidung von Duplikaten und kontrollierte Orderersetzung bei neuen Signalen

Risikomanagement & Sicherheitshinweise
Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste sind möglich.
Dieser EA garantiert keine Ergebnisse und ist keine Finanzberatung.
Indexsymbole können volatil sein und es kann zu Spread-Ausweitungen, Slippage, Gaps und schnellen Bewegungen kommen, insbesondere während großer Marktereignisse.
Stop-Levels, Kontraktgröße, Margin-Anforderungen und Mindest-Lotgröße variieren je nach Broker und können die Orderplatzierung und die Ergebnisse beeinflussen.
Verwenden Sie eine konservative Positionsgröße und stellen Sie sicher, dass die SL/TP-Abstände mit den Regeln Ihres Brokers übereinstimmen.
Testen Sie immer im Strategy Tester (historische Simulation) und dann auf einem Demokonto, bevor Sie den EA live einsetzen.

Eingaben
Handel

  • MagischeZahl

  • FixedLot oder RiskPercent (abhängig vom gewählten Modus)

  • Optionen für die Behandlung von Einzelpositionen/Duplikaten (wie vorgesehen)

Filter

  • SuperTrend-Parameter (Zeitraum/Multiplikator, falls konfigurierbar)

  • Tägliche Bias-Regel-Einstellungen (falls konfigurierbar)

  • Rückblick auf die Breakout-Struktur (falls konfigurierbar)

Aufträge & Verwaltung

  • StopLoss (Punkte)

  • TakeProfit (Punkte)

  • UseTrailingStop (wahr/falsch)

  • Trailing-Parameter (wie vom Build bereitgestellt)

  • PendingBarsExpiry

  • PositionBarsTimeout (wahlweise)

Einrichten

  1. Installieren Sie den EA in MetaTrader 5 und starten Sie das Terminal neu, falls erforderlich.

  2. Öffnen Sie den NASDAQ-Symbolchart Ihres Brokers (z. B. US100/NAS100/USATECHIDXUSD) und stellen Sie den Zeitrahmen auf H1.

  3. Hängen Sie den EA an den Chart an und aktivieren Sie den Algo-Handel.

  4. Wählen Sie Ihren Sizing-Modus (FixedLot oder RiskPercent) und beginnen Sie mit konservativen Einstellungen.

  5. Konfigurieren Sie StopLoss/TakeProfit und (optional) Trailing und Timeouts.

  6. Überprüfen Sie die Registerkarten Experten/Journal auf Symbolbeschränkungen (Stop-Level, Handelszeiten, Marge).

Empfohlene Bewertung
Verwenden Sie den MT5 Strategy Tester, um eine historische Simulation mit dem Symbol und den Einstellungen Ihres Brokers (ggf. Spread/Kommission) durchzuführen.
Überprüfen Sie das Signal-Timing, die Platzierung von Pending-Orders, das Ablaufverhalten und die Trailing-/Timeout-Logik.
Führen Sie einen Forward-Test auf einem Demokonto durch, um die Auswirkungen der Live-Ausführung zu beobachten (Slippage, Spread-Änderungen, Sitzungsverhalten).
Testen Sie mehrere Marktregimes (Trend- und Schwankungsperioden), um zu verstehen, wie sich Filter auf die Aktivität auswirken.
Passen Sie jeweils eine Gruppe von Eingaben an (Filter, dann Sizing, dann Management), um die Auswirkungen zu verstehen.

Kompatibilität
Plattform: MetaTrader 5 (MT5).
Symbol: NASDAQ-100-Index-CFD-Namen variieren je nach Broker (US100/NAS100/USATECHIDXUSD und ähnlich).
Zeitrahmen: für H1 vorgesehen.
Kontotyp: Hedging-Konten werden unterstützt; die Strategie ist so konzipiert, dass keine gegenläufigen Positionen gleichzeitig eröffnet werden.

FAQ
F: Verwendet sie Martingale- oder Grid-Logik?
A: Nein. Sie wurde ohne Martingale und ohne Grid-Durchschnittsbildung entwickelt.

F: Können mehrere Positionen gleichzeitig gehandelt werden?
A: Die Software verhindert Duplikate und ist so konzipiert, dass sie Eingaben kontrolliert pro Symbol und MagicNumber verwaltet.

F: Warum ist eine Pending Order verschwunden?
A: Pending Orders können nach dem konfigurierten Bar-Limit verfallen oder nur ersetzt werden, wenn ein neues Signal erkannt wird.

F: Muss der Trailing-Stop im Terminal ausgeführt werden?
A: Ja. Trailing und zeitbasiertes Management erfordern, dass das Terminal läuft.

F: Kann ich es auch für andere Symbole oder Zeitrahmen verwenden?
A: Es ist für NASDAQ-Indexsymbole auf H1 vorgesehen. Andere Setups müssen Sie selbst testen und die Eingaben anpassen.

F: Wo erhalte ich Unterstützung?
A: Unterstützung wird nur über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten geleistet.

Changelog

  • Die Versionshistorie und Updates finden Sie auf der Registerkarte "Versionen" des Marktes.

Empfohlene Produkte
OB Pro Trader EA gtf
DMITRII GRIDASOV
Experten
OB PRO TRADER EA – ein hochwertiges Intraday-Handelssystem basierend auf Price-Action-Recherche! Dieser Expert Advisor erledigt alle Handelsaufgaben für Sie – einfach einrichten und vergessen! 8 Set-Files für 6 Forex-Paare verfügbar! Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: GBPAUD Set_file GBPAUD v2 Set_file GBPCAD Set_file GBPCAD v2 Set_file NZDUSD Set_file EURUSD Set_file USDCHF Set_file AUDUSD Set_file Die Handelsidee basiert auf dem bekannten, leistungsstarken Price-A
CryptoSecurency MT4
Ruslan Brezovskiy
4 (4)
Experten
Cryptosecurency ist ein vollautomatischer Trend-Trading-Roboter für den Trading mit Kryptowährungen. Der Roboter betritt den Trade in Momenten erhöhter Volatilität in Richtung des Impulses. Die Bestimmung des Impulses erfolgt anhand eines von zwei Algorithmen: basierend auf der prozentualen Preisänderung über einen bestimmten Zeitraum oder anhand eingebauter Bollinger-Band-Indikatoren. Zur Messung der Trendstärke kann der ADX-Indikator verwendet werden. Positionen werden über Stop Loss/Take Prof
HSS Pro Price Action EA rt
DMITRII GRIDASOV
Experten
HSS PRO PRICE ACTION EA – ein hervorragendes Intraday-Handelssystem basierend auf Price-Action-Analyse! Dieser Expert Advisor ist so konzipiert, dass er Ihnen den gesamten Handel abnimmt. Er ist sofort einsatzbereit! Acht Set-Dateien für acht verschiedene Währungspaare stehen zur Verfügung. Die Handelsidee basiert auf den bekannten und wirkungsvollen Price-Action-Mustern Hammer und Shooting Star, kombiniert mit Trend- und Scalping-Techniken. Der EA arbeitet im H1-Zeitrahmen während der EU- u
Night Theft
Sara Sabaghi
4 (3)
Experten
Was ist Nachtdiebstahl? Wenn der Markt in der Ruhe der Nacht ist, wenn alle Banken, alle Marktakteure in einem schönen Schlaf sind, arbeiten wir gerade in dieser Zeit. WIR VERWENDEN eine Menge statistischer Analysen und Super Smart Trend Catcher, um den Trend zu erkennen und den Preis in der Nacht zu stehlen Wir handeln in speziellen Stunden von GMT | 20 PM bis 2 AM Wir verwenden Intelligent Smart Algorithmus, um Verlustaufträge in Gewinnaufträge umzuwandeln. Testen Sie EA auf Backtesting, sehen
The Tachikomas
Khayelihle Sabelo Malimba
Experten
Der Tachikomas Metatrader 4 Forex Robot ist ein algorithmischer Expert Advisor, der Positionen auf der Basis vonMA-Crossovers eröffnet, beendet und verwaltet. Die Logik, die verwendet wird, um Handelseinträge auf TheTachikomas EA zu definieren ist zu kaufen und zu verkaufen , wenn die Bedingung oben erfüllt sind. Der Tachikomas Expert Advisor funktioniert in allen Zeitrahmen, aber wir bevorzugen den 1-Stunden-Chart. HINWEIS: Die Standardeinstellungen im EA sollten so belassen werden wie sie sind
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
ForexRobot v1
Ulugbek Sadullaev
Experten
Ich präsentiere Ihnen einen vollautomatischen Trading Advisor ForexRobot v1. Dieser Expert Advisor arbeitet rund um die Uhr. Ich empfehle den Handel auf dem NASDAQ-Index (#NQ100_m) bei Freshforex Broker und auf Market Pro, Classic und ECN Konten. Sie können auch auf EURUSD handeln. Nachfolgend stelle ich Ihnen die Einstellungen für EURUSD und NASDAQ (#NQ100_m) vor: Für NASDAQ (#NQ100_m): Variable Wert StopVerlust 9000 Gewinnmitnahme 9000 Schlupf des Auftrags 4 Abstand vom Preis, um einen Auftrag
PrimeAuto EA by PrimeScalper
Ahmad Fazli Adha Bin Zainol
Experten
PrimeAuto ist ein vollautomatischer MetaTrader 4 (MT4) Expert Advisor, der vom PrimeScalper-Team entwickelt wurde. Als offizieller Produktzweig unter der Marke PrimeScalper bietet PrimeAuto Handelsautomatisierung auf institutionellem Niveau, die auf jahrelanger Strategieentwicklung, Tests und echter Markterfahrung basiert. Was ist enthalten? - EA-Datei - Preset-Dateien - Dokumentation **** Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch/die Dokumentation und die Voreinstellungsdateien zu e
Total P
Viktar Rudabelets
2 (4)
Experten
Total P ist ein vollautomatisches Handelssystem. Das System nutzt beim Handel die grundlegenden Muster des Forex-Marktes - Preisrückkehr nach einer starken Bewegung in eine beliebige Richtung. Der Roboter ist vollständig optimiert und für den Handel eingerichtet. Empfohlener Zeitrahmen: M15 Empfohlener Broker: beliebiger Broker Empfohlenes Währungspaar: USDCHF Das Handelssystem funktioniert sowohl auf VPS als auch auf dem PC des Benutzers. Maximal genaue Backtests und der Handel auf realen Konte
Scalper Tick Manager
Lucas Hernan Diedrich
Experten
Scalper Tick Manager   Es bedient eine große Anzahl von Paaren. Je mehr Bewegung sich im Währungspaar befindet, desto besser funktioniert es, empfohlene Paare. EURUSD, GBPUSD, GBPJPY, USDJPY. Ich habe es mit anderen Paaren versucht und es funktioniert auch gut, aber im Moment empfehle ich, den Test mit den empfohlenen zu machen. Die EA, es ist keine King-Size-Gala, es ist kein unnötiges Hochrisikosystem, Sie können es selbst sehen, die DDs sind sehr niedrig, unter normalen Bedingungen überschrei
Yetech Pro EA AutoReverse
Omotosho Adekunle Adekoya
Experten
YETECH QUEEN PRO v0.2 Gebaut für Reversals. Gesteuert durch Logik. YETECH QUEEN PRO v0.2 ist eine verbesserte Light-Version eines Expert Advisors, entwickelt für Trader, die intelligente Einstiege, schnelle Reaktionen und starke Schutzfunktionen wollen – verpackt in einem klaren und effizienten Code. Diese Version nutzt eine leistungsstarke Auto-Reverse-Strategie , kombiniert mit EMA- und RSI-Filtern , um nur dann zu handeln, wenn die Marktstruktur es zulässt. Perfekt für Wendepunkte und Tren
Eulogy
Tran Thanh Tuyen
Experten
Ich freue mich, Sie auf der Seite meines Produktes begrüßen zu dürfen Das Handelssystem ist sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger geeignet. Eulogy EA ist ein konzeptionell neuartiger automatisierter Trading Advisor, der eine Scalping-Strategie verwendet. Experten nutzen eine einzigartige Technologie der künstlichen Intelligenz zur Marktanalyse, um die besten Einstiegspunkte zu finden. Der EA enthält selbstanpassende Marktalgorithmen mit Elementen des verstärkten Lernens. Das maschin
Flexible EA
Nicolas Zouein
4.3 (10)
Experten
Der flexible EA funktioniert, indem er Ihre benutzerdefinierten Indikatoren in den EA lädt, um Kauf-/Verkaufssignale und TP/SL-Signale auszulösen. Außerdem verfügt er über integrierte erweiterte Raster-, Mittelungs-, Trailing- und Filtersysteme. Es kam oft vor, dass Sie sich einen schönen Indikator geschnappt haben und zusahen, wie seine schönen blauen und roten Pfeile oder Punkte auf Ihrem Chart auftauchten und Kauf-/Verkaufssignale anzeigten, die Sie sich nur wünschten, wenn Sie diesen Indik
AlgoRai Yen
Charbel Abboud
1 (1)
Experten
Liebe Nutzer, wir sind stolz darauf, Ihnen unseren algorithmischen Samurai Expert Advisor vorstellen zu können, der mit der neuesten Technologie für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen entwickelt wurde. Der AlgoRai Yen Roboter verwendet keine Martingale, Grids oder andere toxische Handelsmethoden. Jeder Handel wird mit einem festen Stop Loss und einem festen Take Profit begleitet. AlgoRai Yen ist ein professioneller Portfolio-EA, der 5 Strategien kombiniert, die erfolgreich auf all
Prop GT MT4
Evgeniia Terekhova
5 (4)
Experten
Der PROP GT Advisor wurde speziell entwickelt, um die Prop Firms Challenge zu bestehen und den Handel fortzusetzen, indem er alle Regeln befolgt und den vorgegebenen Drawdowns normal standhält. Signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2208147 Customer chat:  https://t.me/+tzMB29SNkuE0ODU9 BITTE BEACHTEN SIE VOR DEM TESTEN!!! Symbol: EURUSD Timeframe:  H1 Model: Every tick Für den Berater ist es wichtig, in der richtigen Zeitzone zu arbeiten. Daher sollte der GMT-Parameter vor dem Testen korrek
Evon
Karthik Reddy Gangidi
Utilitys
Evon ist eine große Art von Dienstprogramm und gut in den Forex-Märkten und gibt uns eine unvorhersehbare profits.Evon arbeitet auf eine andere Strategie der Vergleich Modell und es hilft uns auch vorhersagen, die Markt-Bewegung und nimmt die perfekte Entry-und Exit des Marktes. Standardeinstellungen EURUSD-KARTE AUTO LOT:ENABLE AUTO LOT:0.001 ZU VERGLEICHENDE PAARE:EURJPY ZU VERGLEICHENDE PAARE:USDJPY
Crown
Aleksandr Shurgin
Experten
Hochfrequenz-Skalierer für die wichtigsten Währungspaare. Standardmäßig sind die EA-Parameter für den Handel mit den Währungspaaren EUR/USD, USD/JPY, NZD/USD eingestellt. Der Expert Advisor steuert das Handelslot in Übereinstimmung mit dem Risiko, das als Prozentsatz der Einlage angegeben wird. Er verfügt über einen Schutz gegen Ausfälle, wenn die Verbindung wiederhergestellt ist, arbeitet der Berater mit seinen Aufträgen weiter. Der Roboter steuert Slippage und Spread-Änderungen, nach einem sp
EA Innovative PRO
Ruslan Pishun
1 (1)
Experten
EA Innovative PRO ist ein vollautomatischer EA für den Devisenhandel. Er basiert auf drei kombinierten adaptiven Algorithmen. Folgt der Bewegung des Marktpreises. Er wurde mit echten Ticks mit 99,9% Qualität backgetestet und optimiert. Der Expert Advisor hat erfolgreich den Stresstest mit Slippage und Provisionen bestanden, die den realen Marktbedingungen entsprechen. Der EA eliminiert das zusätzliche Rauschen und wählt die bequemste Strategie für den Handel. Er platziert dynamisch einen Trailin
Ultimate Arrows EA
Irina Cherkashina
Experten
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on the very popular Ultimate Arrows Indicator and our proprietary signal filtering system together with the Martingale method, which together produce a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns. The advisor's algorithm is based
HFT Prop Firm Pass AMS EA
Sergio Andrei Hitrovo Hueck
Experten
HFT Prop Firm Pass AMS EA ist ein Expert Advisor zum Bestehen von Finanzierungsherausforderungen in Unternehmen, die HFT akzeptieren. Die ersten 5 Kopien für nur $75!!!! Mit diesem EA werden Sie in der Lage sein, die Herausforderungen in einer sehr kurzen Zeit zu bestehen, in einer Angelegenheit von Minuten, wenn Sie die Empfehlungen folgen. Empfehlungen : - Verwenden Sie nur in US30 / Dow Jones. - Zeitrahmen 1M. - Wenn Sie einen VPS mit einem möglichst niedrigen Ping verwenden können, wäre
PandaMan
Qi Guo
Experten
Pandaman ist ein hochmodernes Mean-Reversion-Handelssystem, das während der US-Handelszeiten funktioniert. Es unterscheidet sich von den meisten anderen Scalping-Systemen dadurch, dass es eine einzigartige Handelslogik für Cross-Paare verwendet, die eine starke Tendenz zu Mean Reversions mit hohen Gewinnzielen haben. Der EA steigt mit einer Market Order von 19-23 Uhr in den Markt ein und eröffnet keine Positionen während der Verlängerungsperiode (0:00-1:00). In Bezug auf die Handelsdauer handelt
Lock Profit EA
Supomo
Experten
Ea mit mehreren Strategien, mehreren Indikatoren, mehreren Filtern und neuem Lock Profit. .... NEUE VERSION MIT WAHLWEISE EIN- ODER AUSGESCHALTETEN INDIKATOREN (MA,RSI,CCI,MACD,STOCHASTIC,PARABOLIC SAR) .... NUR NOCH 2 VON 5 EXEMPLAREN ZU $ 499! Danach wird der Preis auf $ 999 angehoben. Ea Strategie besteht aus mehr als 5 optionale Indikatoren, auch mit Multi-Filter ausgestattet: MaxSpread, MaxLot und Geld-Management. Automatische EA (mit 6 Indikatoren optional TRUE oder FALSE) Manueller Hande
Compound Scalper
Boaz Nyagaka Moses
3 (2)
Experten
Zeitlich begrenztes Angebot für $95 Nächster Preis --> $150 Compound Scalper ist ein einfach zu bedienender Scalping-Roboter, der Signale basierend auf dem Standard-Zeitraum (2200 Uhr bis 0100 Uhr) filtert. Eingaben: Feste Losgröße - 0.01 Use Risk - True (True bedeutet, dass Risiko % verwendet wird und False bedeutet, dass die feste Losgröße verwendet wird) Risikoprozentsatz = 2 (2 bedeutet 2% des Kontos) Trades am Freitag öffnen - Wahr/Falsch Trades am Freitag schließen - Richtig/Falsch Freita
Zrp Tfms Gold
Zulfictar Reza Pahley
Experten
ZRP TFMS Gold - EMA200 RSI ATR Trend EA ZRP TFMS Gold ist ein vollautomatischer trendfolgender Expert Advisor, der hauptsächlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde, aber auch für die wichtigsten Forex-Paare und BTC-Symbole verwendet werden kann. Der EA kombiniert einen klassischen Moving-Average-Trendfilter mit schnellen RSI-Signalen, ATR-Volatilitätsfiltern, Multi-Timeframe-Bestätigung, Nachrichtenschutz und intelligentem Money-Management. Kern-Handelslogik Haupttrendfilter - EMA200 Der EA han
Breakout Hunter Pro MT4
Jimmy Saputra
Experten
Dieser EA verwendet eine Breakout-Strategie, wird für Swing-Hochs und Tiefs automatisch suchen. Hat Schutz vor täglichen max Drawdown so diese ea ist sehr sicher. Verwendet keine Martingal- oder Gittertechniken. Empfohlener Zeitrahmen 1hour . Empfohlene Paare EURUSD & USDJPY. Risiko-Prozent: Risiko pro Handel. Berechnen Sie das Risiko auf der Grundlage: Sie können auf Basis des Saldos oder des Eigenkapitals wählen. Festes Los: Wenn der Risikoprozentsatz = 0 ist, wird das Fix-Lot aktiviert. Zei
Satoshi Scalper
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/149784 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/149785 Satoshi Nakamoto – BTCUSD M5 Expert Advisor Satoshi Nakamoto ist ein spezialisierter Expert Advisor, der exklusiv für BTCUSD im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert RSI-basierte Einstiege mit ADX-basierten Ausstiegen sowie robuste Risikomanagement-Funktionen. Das Ziel: Mikrobewegungen von Bitcoin zu erfassen und gleichzeitig strenge Kontoschutzmaßnahmen einzuhalten.
MoonWalker MT4
Wei Tu
Experten
MoonWalkerEA ist ein intelligenter Forex-Handelsberater, der eine nächtliche Scalping-Strategie anwendet. MT5-Version Benutzerhandbuch Unterstützte Währungspaare: AUDCAD,EURAUD,EURCAD,EURCHF,EURGBP,EURUSD,GBPAUD,GBPCAD,GBPCHF,GBPUSD,USDCHF Merkmale : - Vollautomatischer Modus, automatischer Wechsel der Paare jeden Monat - Automatische Erkennung der Zeitzone und der Sommerzeit - Ein Auftrag nach dem anderen, kein Martingal und Raster - Größtmögliche Vermeidung von Slippage durch schwebende
Fenghuang Rig EA MT4
Sof'ia Vlasova
5 (3)
Experten
Fenghuang EA nutzt Clustering-Prinzipien des maschinellen Lernens, um Daten zu analysieren und Gruppen von Objekten oder Ereignissen mit ähnlichen Merkmalen oder Beziehungen zu identifizieren. Es deckt verborgene Muster auf und kategorisiert Objekte nach Ähnlichkeiten, was bei der Entdeckung kausaler Beziehungen hilft. Der EA ermöglicht eine tiefgreifende Datenanalyse und hebt signifikante Zusammenhänge ohne riskante Techniken wie Martingale, Netting oder Scalping hervor, wodurch er mit verschi
Forex GPT MA
Evgeniy Kuzevanov
Experten
Dieser Advisor erstellt eigenständig ein neuronales Netzwerk und wird während des Betriebs oder beim Start im Strategietester trainiert; das Netzwerk wird aus den durchschnittlichen Kurswerten (basierend auf dem Indikator Gleitender Durchschnitt) erstellt. Siehe mein Profil für meine anderen Produkte. Der Advisor verwendet keine Bibliotheken von Drittanbietern, stellt keine Verbindungen her, alle Berechnungen finden innerhalb des Advisors statt, mit der Möglichkeit, die Daten des neuronalen Netz
TrendPeakScanner
Sergey Kruglov
Experten
TrendPeakExpert - verwendet kein Martingal oder Raster, sondern nur feste Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. TrendPeakExpert - verwendet ein Fenster mit einer bestimmten Anzahl von Balken, sucht nach Höchst- und Tiefstständen und bildet Trendlinien. Bei einem Ausbruch oder Abprall eröffnet er Positionen in der richtigen Richtung. Dieser Expert Advisor verwendet vier Strategien, die auf Trendlinien basieren. Dieser Expert Advisor wurde für das Währungspaar EURUSD entwickelt und konfiguriert. Optim
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experten
Advisor AW Double Grids MT4  – ist ein aggressiver, vollautomatischer Grid-Advisor mit einem Informationshandelspanel und einfacher Einrichtung. Die Strategie besteht aus gleichzeitiger Arbeit in beide Richtungen, wobei das Volumen einer Richtung multipliziert wird. Es sind integrierte automatische Lot-Berechnungen, verschiedene Variationen zur Erhöhung des Positionsvolumens und andere Funktionen implementiert. Anleitungen -> HIER  /  Problemlösung ->  HIER   / MT5 Version ->  HIER So handelt
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Experten
SNeox AI   ist ein automatisierter Multi-Währungs-Handelsroboter für stabiles, langfristiges Trading auf dem Forex-Markt. Der Berater wurde unter Verwendung bewährter Algorithmen zur Analyse von Marktpreisen und Volatilität entwickelt und konzentriert sich auf umsichtiges Trading mit kontrollierten Risiken. ACHTUNG!   Neujahrsaktion: Die ersten 15 Käufe kosten nur 99 $. Die nächsten 15 - 159 $ Endpreis: 229 $ Nutzen Sie dieses Angebot schnell! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/prod
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Infinity Trader EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experten
EINFÜHRUNG PROMO Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Morgiger Preis: $399 Stratos Mistral ist ein robuster Forex-Handelsroboter , der für Trader entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus ADX, gleitendem Durchschnitt und High/Low Level Indikatoren, liefert Stratos Mistral hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M15 Zeitrahmen. Er
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Hyper Scalper M5
Andreas Smigadis
Experten
Überblick XAU Hyper Scalper ist ein automatisierter Expert Advisor für XAUUSD (Gold), der für M5-Charts in MetaTrader 4 entwickelt wurde. Er verwendet einen regelbasierten Ansatz, der Parabolic-SAR-Richtungsfilterung mit Bollinger-Band-Bedingungen kombiniert, um Ein- und Ausstiege zu verwalten. Durch optionale Spread- und News-Time-Blockierung können neue Einträge während ausgewählter Bedingungen angehalten werden. Der EA erfordert benutzerdefinierte Risikoeinstellungen und für den Broker geeign
Euro Pulse EA
Andreas Smigadis
Experten
Euro Impuls EA (Alpha Structure FX) Überblick Prop Firm Robot ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der mit einem 5-Minuten-Zeitrahmen unter Verwendung eines Multi-Indikator-Bestätigungsmodells und eingebauter Schutzlimits handelt. Eingaben werden durch mehrere Standardindikatoren gefiltert und bei neuen Balken ausgewertet. Der EA umfasst Spread-/Positionslimits, tägliche Verlust- und Drawdown-Limits und Kontokapitalschutz, der neue Eingaben aussetzen kann, wenn er ausgelöst w
US30 Quantum EA
Andreas Smigadis
Experten
Überblick US30 Quantum EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für den Handel mit dem von Ihrem Broker bereitgestellten Dow Jones Index-Symbol (z. B. US30/DJ30/USA30) entwickelt wurde. Er ist für M15-Charts gedacht und verwendet einen regelbasierten Ansatz zur Trend- und Volatilitätsbestätigung. Der EA kombiniert Keltner Channel-, Hull Moving Average- und SuperTrend-Bedingungen mit ATR-basiertem Handelsmanagement. Er ist so konzipiert, dass er als EA mit einer einzigen I
Sterling Sigma Reversion EA
Andreas Smigadis
Experten
Überblick Sterling Sigma Reversion EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für GBPUSD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er wendet einen regelbasierten Mean-Reversion-Ansatz an, der zwei Bollinger Bänder verwendet, um gestreckte Bedingungen zu erkennen, und zielt dann auf eine Rückkehr zu einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) der 20er-Periode ab. Eingaben werden mithilfe von Pending Orders mit zeitbasiertem Ablauf platziert, um veraltete Setups zu vermeiden.
Aegis Vortex US30 EA
Andreas Smigadis
Experten
Übersicht Aegis Vortex US30 EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 5, der für Indexsymbole des Typs US30 entwickelt wurde (die Namen der Broker können variieren, z. B., US30/DJ30/USA30). Der EA ist für M5-Charts gedacht und verwendet einen regelbasierten Ansatz, der auf Mean-Reversion-Verhalten in der Nähe von Volatilitätsextremen abzielt. Eingaben werden über Pending-Stop-Orders platziert und nach Regime-/Bestätigungsbedingungen gefiltert, um die Aktivität zu reduzieren, wenn
Gold Regime Shift EA
Andreas Smigadis
Experten
Überblick Gold Regime Shift EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für XAUUSD (Gold) auf dem M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er erkennt Volatilitätsausweitungen und potenzielle "Regime Shift"-Bedingungen anhand von zwei Bollinger Band-Rahmen. Wenn die Regeln eine Richtungsanpassung bestätigen, platziert der EA Stop-Orders, um an der Bewegung zu partizipieren. Der EA wurde ohne Martingale und ohne Grid-Style Averaging entwickelt. Was der EA tut Der EA überwacht den XAUUS
Gold Liquidity Capture EA
Andreas Smigadis
Experten
Übersicht Gold Liquidity Capture EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er verwendet Bollinger Bänder und Swing-Referenzpunkte, um Stop-Entry-Orders mit adaptiven Abständen vorzubereiten. Die Orders sollen nur dann ausgelöst werden, wenn die Preisbewegung nach einer definierten Setup-Bedingung die Richtung bestätigt. Der EA setzt feste Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und entfernt schwebende Orders nach einem fes
Gold Linear Alpha EA
Andreas Smigadis
Experten
Übersicht Gold Linear Alpha EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert eine lineare Regressionsrichtung mit Limit-Einträgen um ein LWMA(50)-Referenzniveau. Der Einstiegsabstand passt sich an die Volatilität an, indem er die Bollinger-Band-Breite eines Bandes einer höheren Periode verwendet. Trades verwenden feste Stop-Loss- und Take-Profit-Werte mit einem optionalen festen Trailing-Stop (wenn aktiviert)
Gold Expansion Capture EA
Andreas Smigadis
Experten
Überblick Gold Expansion Capture EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er verfolgt einen regelbasierten Ansatz, der nach täglichen Bedingungen für die Ausweitung der Handelsspanne sucht und dann Pullback-Einträge sucht. Die Richtungsvorspannung wird von den Referenzniveaus des Vortags mit einer Bollinger-basierten Bestätigung abgeleitet. Einträge werden als schwebende Limit-Orders platziert, die auf den Keltner Channel
German Index Thrust EA
Andreas Smigadis
Experten
Überblick German Index Thrust EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für Symbole des Typs GER40 / DAX im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er verwendet einen regelbasierten Intraday-Ansatz, der sich auf die Tageseröffnung bezieht und platziert Pending Stop-Orders, wenn die Bedingungen passen. Die Richtungsvorgabe wird von einem DeMarker-Kreuz abgeleitet, und die Einstiegsdistanz passt sich der Volatilität unter Verwendung der Bollinger-Band-Breite an. Der EA ist für eine P
Alpha Gold Minute EA
Andreas Smigadis
Experten
Überblick Alpha Gold Minute ist ein Expert Advisor, der für XAUUSD (Gold) auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert eine strukturierte Einstiegsebene (Momentum-/Bestätigungsfilter und Zeitkontrollen) mit einer Positionsaufbaulogik, die Aufträge in konfigurierten Abständen hinzufügen kann. Der EA umfasst Mindestabstandsprüfungen zwischen Aufträgen, optionale Indikatorbestätigungen und Tages-/Zeitfilter. Er unterstützt die Handhabung von Symbol-Suffixen und einen Auftragsfluss im ECN-S
Alpha Cerberus Manager
Andreas Smigadis
Experten
Überblick Alpha Cerberus Manager ist ein manuelles Trading-Panel für MetaTrader 4. Es läuft auf einem Chart und hilft Ihnen, Trades mit risikobasierten Berechnungen und On-Chart-Kontrollen zu platzieren und zu verwalten. Das Panel generiert keine Handelssignale und handelt nicht selbstständig. Alle Aktionen werden vom Benutzer initiiert (Schaltflächen/Steuerelemente). Es kann bei der Positionsgrößenbestimmung, der Orderplatzierung, bei Teilschließungen und bei Verwaltungsaufgaben wie Break-even
Glimpse Hft US30 EA
Andreas Smigadis
Experten
Überblick Glimpse Strategy ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für die kurzfristige Ausführung mit schwebenden Stop-Orders und zeitbasierten Kontrollen entwickelt wurde. Er platziert Buy Stop- oder Sell Stop-Orders in einem konfigurierbaren Abstand zum aktuellen Kurs und verwaltet Trades mit Stop Loss und optionaler Trailing-Logik. Der EA soll auf dem Symbolchart ausgeführt werden, an den er angehängt ist, und kann auf Nur kaufen, Nur verkaufen oder Beide Richtungen eing
Gold Session Limits EA
Andreas Smigadis
Experten
Überblick Gold Session Limits EA ist ein automatisierter Expert Advisor für XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 4. Er basiert auf zeitbasierten Ausbruchsregeln und verwendet die Zeit des Brokerservers für die gesamte Sitzungslogik. Der EA kann zwei unabhängige Module ausführen: einen Ausbruch aus dem Hoch/Tief des Vortags und einen Ausbruch aus dem Londoner Kursbereich in das Fenster der New Yorker Sitzung. Er verwendet schwebende Aufträge, Level-Checks und optionale Filter, um Einstiege nach frühen L
Alpha Trading Sceduler
Andreas Smigadis
Experten
Übersicht Alpha Trading Scheduler ist ein MT4-Tool, das Ihnen hilft zu kontrollieren, wann automatisierter Handel innerhalb eines Terminals erlaubt ist. Es eröffnet nicht von selbst Trades. Stattdessen wertet es Ihren Wochenplan aus und veröffentlicht den Status "Handel erlaubt/gesperrt". Der Status wird über die globalen Variablen des Terminals geteilt, so dass Ihre anderen Expert Advisors einem zentralen Zeitplan folgen können. Optionale Funktionen können Positionen schließen und/oder schweben
Alpha Price Trap Support Resistance EA
Andreas Smigadis
Experten
Übersicht Alpha Price Trap Support Resistance EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4. Er wurde mit einem Break-and-Retest-Ansatz für Unterstützungs- und Widerstandszonen entwickelt. Der EA erkennt die Zonen anhand der Preisstruktur, wartet auf einen bestätigten Bruch bei Kerzenschluss und platziert dann eine Limit-Order im Retest-Bereich. Zu den Risikokontrollen gehören eine prozentuale Größenbestimmung (falls verfügbar), eine strukturelle Stop-Loss-Platzierung und konfigurie
Alpa Crossover Strategy EA
Andreas Smigadis
Experten
Überblick Alpha Crossover Strategy ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der auf einem EMA-Crossover-Modell (EMA 50 und EMA 200) basiert. Er wurde entwickelt, um Richtungssignale zu handeln, wenn der schnelle EMA den langsamen EMA kreuzt (Golden Cross / Death Cross). Der EA arbeitet jeweils mit einer aktiven Marktrichtung und kann einen gegenläufigen Handel schließen, wenn ein neues Signal erscheint. Die Losgröße kann festgelegt werden, wobei ein optionaler Martingale-Modus fü
Alpha FX News Filter
Andreas Smigadis
Indikatoren
Überblick Alpha News Shield ist ein MT4-Indikator, der Ihnen helfen soll, Handelsaktivitäten rund um geplante wirtschaftliche Ereignisse zu planen und zu reduzieren. Er zeigt anstehende Ereignisse auf dem Chart an (Panel, Countdown und optionale vertikale Linien) und kann den terminalweiten Schutz über globale Variablen steuern. Wenn das Schutzfenster aktiv ist, kann der Indikator ein Flag "Handel erlaubt" setzen, das andere Expert Advisors lesen können, bevor sie neue Orders senden. Optionale R
Alpha Silver Cross EA
Andreas Smigadis
Experten
Überblick Alpha Silver Cross V2.0 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 4, der mit einem gleitenden Durchschnitts-Crossover mit einer ATR-basierten Volatilitätsbestätigung handelt. Er ist so konzipiert, dass er auf dem Diagramm läuft, an das er angehängt ist, und wertet Signale bei neuen Balken aus. Der EA unterstützt konfigurierbare Stop-Loss- und Take-Profit-Werte sowie optionale indikatorbasierte Ausstiege. Zu den integrierten Schutzmechanismen gehören Spread- und Exposure-Limits, tägliche Li
Alpha Swing Reversal Signals
Andreas Smigadis
Indikatoren
Überblick Alpha Swing Reversal Signals ist ein MT4-Indikator, der potenzielle Swing-Reversal-Kerzen mit Pfeilen markiert. Die Signale werden an geschlossenen Kerzen anhand der Kerzenstruktur (Docht-zu-Range), der Erkennung von Swing-Hochs/Tiefs und eines ATR-basierten Volatilitätsfilters ausgewertet. Ein optionaler EMA-Trendfilter kann aktiviert werden, um die Signale an einer breiteren Richtungsvorgabe auszurichten. Optionale Alarme können Sie benachrichtigen, wenn ein neues Signal an der letz
The 2 to 10 Algorithm
Andreas Smigadis
Experten
Overview Der 2 bis 10 Algorithmus ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für EURUSD auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er wertet Signale auf geschlossenen Kerzen aus und verwendet eine Kombination aus EMA-Trendrichtung, RSI-Extremen und einer ATR-Volatilitätsbedingung. Eingaben werden als schwebende Limit-Orders mit einem kurzen Gültigkeitsfenster platziert, um späte Ausfüllungen zu reduzieren. Der EA umfasst einen Spread-Filter, optionale Zeitsteuerungen und optional
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension