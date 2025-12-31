Trade Assistant Basic

🚀 Marktzweck: Der "Ein-Klick-Ausführungs"-Vorteil

Der Hauptzweck dieses Dashboards besteht darin, die Lücke zwischen Analyse und Ausführung zu schließen. Die meisten Händler scheitern, weil sie bei hoher Volatilität zögern oder die Losgrößen falsch berechnen. Dieses Dashboard beseitigt diese Hindernisse.

1. Risikoschutz (Trailing-Stop-Funktion)

  • Das Problem: Händler lassen oft zu, dass sich Gewinngeschäfte in Verlierer verwandeln, weil sie vergessen, ihren Stop Loss zu verschieben.

  • Das Verkaufsargument: "Sichern Sie sich Ihre Gewinne im Schlaf". Wenn Sie die Trailing-Stop-Funktion hervorheben, verkaufen Sie "Seelenfrieden". Sie automatisiert die Ausstiegsstrategie und stellt sicher, dass selbst bei einer Marktumkehr der Gewinn gesichert ist.

2. Professionalität und Geschwindigkeit

  • Das Problem: Die Standard-MT5-Orderfenster sind klobig und langsam.

  • Das Verkaufsargument: "Handeln Sie wie ein Profi, nicht wie ein Hobbyist." Die professionelle Farbpalette (Slate & Midnight) und die Ein-Klick-Schaltflächen sprechen ernsthafte Scalper an, die Positionen in Millisekunden eingeben und verlassen müssen.

3. Totale Kontokontrolle (Alle schließen & P/L Tracking)

  • Das Problem: Die Verwaltung mehrerer Positionen während eines Nachrichtenereignisses ist chaotisch.

  • Das Verkaufsargument: "Ein Knopf zur Sicherheit". Die Schaltfläche " Alle schließen" ist ein "Panikschalter", der sofortige Liquidität liefert. In Verbindung mit dem täglichen P/L-Tracker in Echtzeit sorgt er dafür, dass der Händler diszipliniert bleibt, da er genau weiß, wo er im Laufe des Tages steht.


Weitere Produkte dieses Autors
SpongeBob SquarePants
Wendell Aganos
Experten
Bikini Bottom Bubble Trap MT5 "Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich bin bereit!" Sind Sie es leid, wie Patrick zu schlafen, während der Markt große Bewegungen macht? Lernen Sie den Bikini Bottom Bubble Trap kennen, einen professionellen Daily Level Breakout/Reversal EA für die MT5-Plattform. Dieser EA konzentriert sich auf die liquidesten Preispunkte: Das gestrige Hoch und das gestrige Tief. Wenn der Kurs diese "Quallenfelder" erreicht, führt der EA auf der Grundlage einer fest kodierten Volumenl
One Expert Army MT5
Wendell Aganos
Experten
AI-Drive Core Präzision. Kraft. Disziplin. One Expert Army MT5 ist ein KI-gesteuertes Ausführungssystem, das für Händler entwickelt wurde, die saubere Charts, ein festes Risiko und ein Timing auf militärischem Niveau wünschen. Kein Martingal, kein Raster, kein Rauschen. FIX SL/TP. Hauptmerkmale - KI-Timing-Engine - Aktiviert Kauf-/Verkaufssysteme nur in optimalen Zeitfenstern - Fest kodierte institutionelle Parameter - Feste TP-, SL- und Trailing-Logik - Stabile Fixed-Lot-Ausführung - Ideal
One Expert General MT5
Wendell Aganos
Experten
One Expert General MT5 - AI Handelsmaschine One Expert General MT5 ist ein schneller, stabiler und sitzungsbasierter Trend-EA, der für XAUUSD entwickelt wurde. Angetrieben von einem KI-gesteuerten Kern, analysiert er Momentum, Volatilität und direktionale Stärke, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit während der Asien- und London-Sessions auszuführen. Hauptmerkmale KI-unterstützte Trend-Erkennung Session-basierte Präzision (Asien & London) Dynamisches Lot-System (GENERAL MODE) Strenge l
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension