Trade Assistant Basic
- Utilitys
- Wendell Aganos
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
🚀 Marktzweck: Der "Ein-Klick-Ausführungs"-Vorteil
Der Hauptzweck dieses Dashboards besteht darin, die Lücke zwischen Analyse und Ausführung zu schließen. Die meisten Händler scheitern, weil sie bei hoher Volatilität zögern oder die Losgrößen falsch berechnen. Dieses Dashboard beseitigt diese Hindernisse.
1. Risikoschutz (Trailing-Stop-Funktion)
-
Das Problem: Händler lassen oft zu, dass sich Gewinngeschäfte in Verlierer verwandeln, weil sie vergessen, ihren Stop Loss zu verschieben.
-
Das Verkaufsargument: "Sichern Sie sich Ihre Gewinne im Schlaf". Wenn Sie die Trailing-Stop-Funktion hervorheben, verkaufen Sie "Seelenfrieden". Sie automatisiert die Ausstiegsstrategie und stellt sicher, dass selbst bei einer Marktumkehr der Gewinn gesichert ist.
2. Professionalität und Geschwindigkeit
-
Das Problem: Die Standard-MT5-Orderfenster sind klobig und langsam.
-
Das Verkaufsargument: "Handeln Sie wie ein Profi, nicht wie ein Hobbyist." Die professionelle Farbpalette (Slate & Midnight) und die Ein-Klick-Schaltflächen sprechen ernsthafte Scalper an, die Positionen in Millisekunden eingeben und verlassen müssen.
3. Totale Kontokontrolle (Alle schließen & P/L Tracking)
-
Das Problem: Die Verwaltung mehrerer Positionen während eines Nachrichtenereignisses ist chaotisch.
-
Das Verkaufsargument: "Ein Knopf zur Sicherheit". Die Schaltfläche " Alle schließen" ist ein "Panikschalter", der sofortige Liquidität liefert. In Verbindung mit dem täglichen P/L-Tracker in Echtzeit sorgt er dafür, dass der Händler diszipliniert bleibt, da er genau weiß, wo er im Laufe des Tages steht.