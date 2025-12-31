Trade Assistant Basic
- Utilidades
- Wendell Aganos
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
🚀 Propósito de mercado: la ventaja de la "ejecución con un clic"
El propósito principal de este tablero es cerrar la brecha entre el análisis y la ejecución. La mayoría de los operadores fracasan porque dudan o calculan mal el tamaño de los lotes cuando hay mucha volatilidad. Este panel elimina esas barreras.
1. 1. Protección contra riesgos (función Trailing Stop)
-
El problema: Los operadores a menudo dejan que las operaciones ganadoras se conviertan en perdedoras porque se olvidan de mover su Stop Loss.
-
El gancho de venta: "Consiga beneficios mientras duerme". Al destacar la función Trailing Stop, está vendiendo "Tranquilidad". Automatiza la estrategia de salida, asegurando que incluso si el mercado invierte, el beneficio está protegido.
2. Profesionalidad y rapidez
-
El problema: Las ventanas de órdenes predeterminadas de MT5 son toscas y lentas.
-
El gancho de venta: "Opere como un profesional, no como un aficionado". La paleta de colores profesionales (Slate & Midnight) y los botones de un solo clic atraen a los scalpers serios que necesitan entrar y salir de posiciones en milisegundos.
3. Control total de la cuenta (cerrar todo y seguimiento de pérdidas y ganancias)
-
El problema: La gestión de múltiples posiciones durante un acontecimiento es caótica.
-
El gancho de venta: "Un botón a la seguridad". El botón Cerrar todo es un "interruptor del pánico" que proporciona liquidez instantánea. Junto con el seguimiento diario en tiempo real de las pérdidas y ganancias, mantiene al operador disciplinado al mostrarle exactamente su posición del día.