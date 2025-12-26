Quantum Premium

Quantum Prime - Expert Advisor für MT5

Quantum Prime ist ein leistungsstarker Expert Advisor für den automatisierten Handel, der entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Ausbruchsbewegungen mit Präzision und Disziplin zu erfassen. Er analysiert auf intelligente Weise die Marktstruktur, identifiziert wichtige Swing-Levels und platziert Pending-Orders, um nur dann in den Handel einzusteigen, wenn der Preis das Momentum bestätigt.

Bei der Entwicklung des EA wurde besonderer Wert auf Risikokontrolle, Ausführungsqualität und Broker-Kompatibilität gelegt, so dass er sich sowohl für private als auch für professionelle Handelsumgebungen eignet.


Empfohlene Einstellungen

  • Symbol: XAU/USD

  • Zeitrahmen: 15 Minuten (M15)

  • Konto-Typ: ECN

  • Ausbreitung: Roh / Niedriger Spread

Wichtigste Highlights

Intelligente Breakout-Erkennung
Erkennt automatisch Swing-Hochs und -Tiefs über einen anpassbaren Rückblickszeitraum und platziert Buy Stop- oder Sell Stop-Orders über die Schlüssel-Levels hinaus mit angemessener Validierung und Pufferlogik.

Erweitertes Risikomanagement
Umfasst eine dynamische Losgröße auf der Grundlage des Kontorisikos, eine präzise TP/SL-Kontrolle und ein intelligentes Trailing-Stop-System, das Gewinne schützt und gleichzeitig die Ausführung von Geschäften ermöglicht.

Intelligentes Zeitmanagement
Unterstützt die optionale Kontrolle der Handelszeiten, den automatischen Ablauf von schwebenden Aufträgen, die Ausführungslogik für neue Balken und die Bereinigung von abgelaufenen Aufträgen, um den Handel sauber und effizient zu halten.

Professionelle Funktionen
Kompatibel mit allen Zeitrahmen, Verwendung einer eindeutigen magischen Zahl für Multi-EA-Setups, robuste Protokollierung und Fehlerbehandlung, Überprüfung der Broker-Bedingungen und Sicherstellung, dass alle Preise für die Ausführungsgenauigkeit ordnungsgemäß normalisiert sind.

