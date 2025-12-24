Zigzag star

ZigZag Expert Advisor - Strategie Beschreibung

Der ZigZag Expert Advisor (EA) ist ein fortschrittliches Preissystem, das mit Hilfe des ZigZag-Algorithmus signifikante Marktschwankungen, Trendstrukturen und wahrscheinliche Umkehrzonen identifiziert.

Der EA filtert das Marktrauschen heraus, indem er sich nur auf aussagekräftige Höchst- und Tiefststände konzentriert, so dass er im Einklang mit der Marktstruktur handeln kann, anstatt auf zufällige Kursschwankungen zu reagieren.

Kernstrategie-Logik

  • Erkennt höhere Hochs, höhere Tiefs, niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs mithilfe des ZigZag-Indikators

  • Identifiziert automatisch die Trendrichtung und Strukturverschiebungen

  • Führt Trades an wichtigen Swing-Punkten und Pullback-Zonen aus

  • Vermeidet unruhige Märkte durch Ignorieren kleinerer Kursbewegungen


Empfehlung:

Symbol: EUR/USD

Zeitrahmen:15min oder H4

Konto-Typ: Jeder (propfirms fiendly)

Anmerkung: Die EA-Einstellung ist sehr fortschrittlich und Sie können Ihren eigenen Weg für das Traden wählen


Trading-Verhalten

  • Kaufen Sie Trades: Ausgelöst während einer bullischen Struktur, wenn der Preis höhere Tiefs bildet und das Aufwärtsmomentum bestätigt

  • Verkaufe Trades: Ausgelöst während einer bärischen Struktur, wenn der Preis niedrigere Höchststände bildet und ein Abwärtsmomentum bestätigt

  • Handel nur, wenn ein klares ZigZag-Muster vorhanden ist, um Fehleinstiege zu vermeiden

Risiko & Handelsmanagement

  • Konfigurierbarer Stop Loss und Take Profit

  • Optionaler Trailing-Stop auf Basis von Swing-Punkten

  • Feste oder dynamische Losgröße

  • Maximale Handels- und Drawdown-Kontrolle

Die wichtigsten Vorteile

  • Strukturbasierter Handel (nicht indikatorabhängig)

  • Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitfenstern

  • Ideal für Scalping, Intraday- und Swing-Trading

  • Saubere Logik, einfach zu optimieren und zu backtesten

  • MT5-optimiert mit schneller Ausführung


