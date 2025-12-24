Zigzag star
- Experten
- Ahmed Mohammed Bakr Bakr
- Version: 2.50
- Aktualisiert: 24 Dezember 2025
ZigZag Expert Advisor - Strategie Beschreibung
Der ZigZag Expert Advisor (EA) ist ein fortschrittliches Preissystem, das mit Hilfe des ZigZag-Algorithmus signifikante Marktschwankungen, Trendstrukturen und wahrscheinliche Umkehrzonen identifiziert.
Der EA filtert das Marktrauschen heraus, indem er sich nur auf aussagekräftige Höchst- und Tiefststände konzentriert, so dass er im Einklang mit der Marktstruktur handeln kann, anstatt auf zufällige Kursschwankungen zu reagieren.
Kernstrategie-Logik
-
Erkennt höhere Hochs, höhere Tiefs, niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs mithilfe des ZigZag-Indikators
-
Identifiziert automatisch die Trendrichtung und Strukturverschiebungen
-
Führt Trades an wichtigen Swing-Punkten und Pullback-Zonen aus
-
Vermeidet unruhige Märkte durch Ignorieren kleinerer Kursbewegungen
Empfehlung:
Symbol: EUR/USD
Zeitrahmen:15min oder H4
Konto-Typ: Jeder (propfirms fiendly)
Anmerkung: Die EA-Einstellung ist sehr fortschrittlich und Sie können Ihren eigenen Weg für das Traden wählen
Trading-Verhalten
-
Kaufen Sie Trades: Ausgelöst während einer bullischen Struktur, wenn der Preis höhere Tiefs bildet und das Aufwärtsmomentum bestätigt
-
Verkaufe Trades: Ausgelöst während einer bärischen Struktur, wenn der Preis niedrigere Höchststände bildet und ein Abwärtsmomentum bestätigt
-
Handel nur, wenn ein klares ZigZag-Muster vorhanden ist, um Fehleinstiege zu vermeiden
Risiko & Handelsmanagement
-
Konfigurierbarer Stop Loss und Take Profit
-
Optionaler Trailing-Stop auf Basis von Swing-Punkten
-
Feste oder dynamische Losgröße
-
Maximale Handels- und Drawdown-Kontrolle
Die wichtigsten Vorteile
-
Strukturbasierter Handel (nicht indikatorabhängig)
-
Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitfenstern
-
Ideal für Scalping, Intraday- und Swing-Trading
-
Saubere Logik, einfach zu optimieren und zu backtesten
-
MT5-optimiert mit schneller Ausführung