Zigzag star

ZigZag Expert Advisor - Strategie Beschreibung

Der ZigZag Expert Advisor (EA) ist ein fortschrittliches Preissystem, das mit Hilfe des ZigZag-Algorithmus signifikante Marktschwankungen, Trendstrukturen und wahrscheinliche Umkehrzonen identifiziert.

Der EA filtert das Marktrauschen heraus, indem er sich nur auf aussagekräftige Höchst- und Tiefststände konzentriert, so dass er im Einklang mit der Marktstruktur handeln kann, anstatt auf zufällige Kursschwankungen zu reagieren.

Kernstrategie-Logik

Erkennt höhere Hochs, höhere Tiefs, niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs mithilfe des ZigZag-Indikators

Identifiziert automatisch die Trendrichtung und Strukturverschiebungen

Führt Trades an wichtigen Swing-Punkten und Pullback-Zonen aus

Vermeidet unruhige Märkte durch Ignorieren kleinerer Kursbewegungen



Empfehlung: Symbol: EUR/USD Zeitrahmen:15min oder H4 Konto-Typ: Jeder (propfirms fiendly) Anmerkung: Die EA-Einstellung ist sehr fortschrittlich und Sie können Ihren eigenen Weg für das Traden wählen



Trading-Verhalten

Kaufen Sie Trades : Ausgelöst während einer bullischen Struktur, wenn der Preis höhere Tiefs bildet und das Aufwärtsmomentum bestätigt

Verkaufe Trades : Ausgelöst während einer bärischen Struktur, wenn der Preis niedrigere Höchststände bildet und ein Abwärtsmomentum bestätigt

Handel nur, wenn ein klares ZigZag-Muster vorhanden ist, um Fehleinstiege zu vermeiden

Risiko & Handelsmanagement

Konfigurierbarer Stop Loss und Take Profit

Optionaler Trailing-Stop auf Basis von Swing-Punkten

Feste oder dynamische Losgröße

Maximale Handels- und Drawdown-Kontrolle

Die wichtigsten Vorteile