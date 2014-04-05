SuperTrend pro v8
- Indikatoren
- Ahmed Mohammed Bakr Bakr
- Version: 1.0
SuperTrend Pro - Fortgeschrittener Trend-Erkennungs-Indikator (MT5)
SuperTrend Pro ist ein moderner, optimierter Trendfolgeindikator für MetaTrader 5, der eine klare Trendrichtung, eine präzise Marktstruktur und ein erstklassiges visuelles Handelserlebnis bietet. Er basiert auf einem verbesserten ATR-gestützten SuperTrend-Algorithmus, kombiniert mit intelligenter Grafik, Chart-Styling und einem Echtzeit-Informationspanel.
-Hauptmerkmale
- Erweiterte SuperTrend-Logik
-
Verwendet ATR (Average True Range) mit einstellbarem Zeitraum und Multiplikator
-
Präzise Erkennung von Aufwärts- und Abwärtstrends
-
Sanfte Trendübergänge mit wiederholungssicherer Logik
-
Dynamische Trendlinie, die sich der Volatilität anpasst
Modernes visuelles Design
-
Farbcodierte SuperTrend-Linie
-
Grün → Aufwärtstrend
-
Rot → Abwärtstrend
-
-
Optionale Trendfüllung zwischen Preis und SuperTrend-Linie
-
Halbtransparente Füllungen für eine gute Lesbarkeit des Charts
-
Vollständig anpassbare Farben
Hochwertiges Chart-Styling
-
Dunkles, modernes Hintergrundthema
-
Benutzerdefinierte bullische und bearische Kerzenfarben
-
Einstellbare Chart-Skala und Rastersichtbarkeit
-
Optimiert für lange Handelssitzungen und Augenfreundlichkeit
Intelligente Informationstafel
Ein eingebautes Live-Dashboard, das Folgendes anzeigt:
-
Indikatoreinstellungen (Zeitraum und Multiplikator)
-
Aktuelles Symbol und Zeitrahmen
-
Live-Marktpreis
-
Aktueller Trendstatus (Bullish / Bearish)
-
Aktueller SuperTrend-Wert
-
ATR-Wert (Einblick in die Volatilität)
Effiziente Aktualisierungen im Sekundentakt für maximale Leistung
Optimierte Leistung
-
Effiziente Nutzung von berechneten Puffern
-
Intelligente Aktualisierungslogik zur Reduzierung der CPU-Last
-
Geeignet für Scalping, Intraday- und Swing-Trading
-
Funktioniert reibungslos auf allen Zeitrahmen und Symbolen (Forex, Gold, Indizes, Krypto)
Wie zu verwenden
-
Kaufen Sie, wenn der Kurs über der SuperTrend-Linie liegt und der Trend bullisch ist
-
Verkaufen, wenn der Preis unter der SuperTrend-Linie liegt und der Trend rückläufig ist
-
Kombinieren Sie mit Preisaktionen, Unterstützungen/Widerständen oder Bestätigungen für beste Ergebnisse
Am besten geeignet für
-
Trendfolgende Händler
-
Gold (XAUUSD)-Händler
-
Liebhaber sauberer Charts
-
Manueller Handel & EA-Bestätigung
-
Einsteiger und professionelle Trader