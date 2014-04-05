SuperTrend pro v8

SuperTrend Pro - Fortgeschrittener Trend-Erkennungs-Indikator (MT5)

SuperTrend Pro ist ein moderner, optimierter Trendfolgeindikator für MetaTrader 5, der eine klare Trendrichtung, eine präzise Marktstruktur und ein erstklassiges visuelles Handelserlebnis bietet. Er basiert auf einem verbesserten ATR-gestützten SuperTrend-Algorithmus, kombiniert mit intelligenter Grafik, Chart-Styling und einem Echtzeit-Informationspanel.

-Hauptmerkmale

- Erweiterte SuperTrend-Logik

Verwendet ATR (Average True Range) mit einstellbarem Zeitraum und Multiplikator

Präzise Erkennung von Aufwärts- und Abwärtstrends

Sanfte Trendübergänge mit wiederholungssicherer Logik

Dynamische Trendlinie, die sich der Volatilität anpasst

Modernes visuelles Design

Farbcodierte SuperTrend-Linie Grün → Aufwärtstrend Rot → Abwärtstrend

Optionale Trendfüllung zwischen Preis und SuperTrend-Linie

Halbtransparente Füllungen für eine gute Lesbarkeit des Charts

Vollständig anpassbare Farben

Hochwertiges Chart-Styling

Dunkles, modernes Hintergrundthema

Benutzerdefinierte bullische und bearische Kerzenfarben

Einstellbare Chart-Skala und Rastersichtbarkeit

Optimiert für lange Handelssitzungen und Augenfreundlichkeit

Intelligente Informationstafel

Ein eingebautes Live-Dashboard, das Folgendes anzeigt:

Indikatoreinstellungen (Zeitraum und Multiplikator)

Aktuelles Symbol und Zeitrahmen

Live-Marktpreis

Aktueller Trendstatus (Bullish / Bearish)

Aktueller SuperTrend-Wert

ATR-Wert (Einblick in die Volatilität)

Effiziente Aktualisierungen im Sekundentakt für maximale Leistung

Optimierte Leistung

Effiziente Nutzung von berechneten Puffern

Intelligente Aktualisierungslogik zur Reduzierung der CPU-Last

Geeignet für Scalping, Intraday- und Swing-Trading

Funktioniert reibungslos auf allen Zeitrahmen und Symbolen (Forex, Gold, Indizes, Krypto)

Wie zu verwenden

Kaufen Sie , wenn der Kurs über der SuperTrend-Linie liegt und der Trend bullisch ist

Verkaufen , wenn der Preis unter der SuperTrend-Linie liegt und der Trend rückläufig ist

Kombinieren Sie mit Preisaktionen, Unterstützungen/Widerständen oder Bestätigungen für beste Ergebnisse

Am besten geeignet für