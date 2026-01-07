LakshmiFX Ultimate – Fortgeschrittener Multi-Asset-Handelsroboter für MetaTrader 5

LakshmiFX Ultimate ist ein professioneller, hochgradig konfigurierbarer Handelsroboter für MetaTrader 5, der für den Handel mit Forex, Indizes, Aktien (CFDs) und Kryptowährungen entwickelt wurde. Er nutzt eine breite Palette fortschrittlicher Einstiegsstrategien, Marktfilter und Risikomanagement-Techniken. Auf dem bewährten LakshmiFX-Framework aufbauend, erweitert diese Ultimate-Edition die Funktionalität um Multi-Asset-Kompatibilität, verbesserte Strategieauswahl, anspruchsvolle Marktbedingungsanalyse sowie optionale Grid- und Recovery-Systeme — sodass erfahrene Trader den EA an verschiedene Marktumgebungen und Handelsstile anpassen können. ES IST KEIN EINFACHER EA, ES IST EIN VOLLSTÄNDIGES FRAMEWORK.

Wichtige Funktionen

Multi-Asset-Kompatibilität

Entwickelt für Forex-Paare, Aktien-CFDs, wichtige Indizes (US30, NAS100, GER40 usw.) und Kryptowährungen

Funktioniert mit jedem Symbol, das von Ihrem Broker unterstützt wird (MT5)

18 Professionelle Einstiegsstrategien Wählen Sie jeweils eine primäre Einstiegslogik aus, darunter:

LfxStochRSI (benutzerdefinierter verbesserter StochRSI)

Ichimoku-Kumo-Breakout und Pullback

Bollinger-Bänder (Breakout, Squeeze, Mean Reversion, Pullback zur Mittellinie)

Donchian-Kanal (Breakout oder Mean Reversion)

RSI, Stochastic, Stochastic RSI, CCI, MACD

Moving-Average-Crossover und Pullback

London-Session-Breakout

Supertrend, Parabolic SAR, Alligator, Fractal

Range-Breakout mit Konsolidierungserkennung

LfxNRTR (Trendfortsetzung oder -umkehrung)

Kerzenmuster-basierte Einstiege und Filter

Fortgeschrittene Marktfilter Handeln Sie nur bei günstigen Marktbedingungen:

Trendfilter: Einzelne, Doppelte oder Dreifache MA (EMA, SMA, SMMA, LWMA)

Trendstärke: ADX, Aroon oder kombinierte Logik

Oszillatorfilter: LfxStochRSI, StochRSI, Stochastic, RSI

Rauschfilter: Kaufman ER, LakshmiFX ER, Price Density

Volatilitätsfilter: ATR-Prozent, Bollinger-Band-Breite oder Hybrid

Marktkontext: Erkennung von Trending vs. Ranging

Risiko- & Trade-Management

Dynamische Positionsgröße basierend auf Risikoprozentsatz

Mehrere Stop-Loss-Methoden: Swing High/Low Support & Resistance Tägliche Levels ATR-basiert Feste Pips oder signalbasiert

Take-Profit-Optionen: Fest ATR-basiert Risk-Reward-Multiplikator Signalberechnet

Break-Even und Trailing-Stop (fest oder ATR-basiert)

Schutz vor maximalem Drawdown

Tägliche Gewinn- und Verlustlimits

Equity-basierter Shutdown

Optionale Grid- & Zonen-Recovery-Systeme Nur für fortgeschrittene Nutzer:

Smarter Grid mit ATR- oder fester Schrittweite

Maximale Trades und Grid-Verlustlimits

Richtungs-Prioritätslogik

Optionales Zonen-Recovery-System mit konfigurierbaren Zielen und Größen

⚠️ Grid- und Recovery-Systeme sind optional und nur für erfahrene Trader gedacht, die die damit verbundenen Risiken verstehen.

News- & Session-Steuerung

Integrierter News-Filter (hoher/mittlerer Impact)

Konfigurierbare Pause vor und nach News

Benutzerdefinierte Handelszeiten und eingeschränkte Tage

Steuerung des Verhaltens am Session-Ende

Option für maximale Trade-Dauer

Visuelles Dashboard

Dashboard auf dem Chart mit Anzeige von: Marktbedingung Aktiven Filtern News-Status Trade- und Risikoinformationen

Anpassbare Farben und Layout

Optionale Anzeige von Patterns, Ranges, Grid-Linien und Recovery-Zonen

Empfohlene Nutzung

Timeframes: M15 bis H4

Beginnen Sie mit den Standardeinstellungen

Aktivieren Sie Filter schrittweise, um deren Auswirkungen zu verstehen

Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln

Optimieren Sie die Parameter für Ihren Broker und das Symbol

Standardkonfiguration verwendet:

LfxStochRSI

Support/Resistance Stop Loss

SL-to-TP-Multiplikator

Wichtige Informationen

Dieser Expert Advisor garantiert keine Gewinne

Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse

Der Handel birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet

Dies ist eine BETA-Version, die zu Test- und Evaluierungszwecken bereitgestellt wird

Entwickelt für den Handel mit einem einzelnen Symbol (Multi-Symbol-Version separat geplant)

Für wen ist dieser EA geeignet

Trader, die volle Kontrolle über die Strategielogik wünschen

Nutzer, die Risiko- und Money-Management verstehen

Fortgeschrittene Trader, die ein flexibles, modulares Handelssystem suchen

Nicht empfohlen für Anfänger ohne vorherige EA-Erfahrung

LakshmiFX Ultimate Handeln Sie mit Struktur, Anpassungsfähigkeit und diszipliniertem Risikokontrolle — über mehrere Märkte hinweg.

Wichtige Informationen Dieser Expert Advisor ist ein professionelles Handelstool für erfahrene Nutzer. Er garantiert keine Gewinne. Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Trader geeignet. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie diesen EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen. Der Nutzer trägt die volle Verantwortung für alle Handelsentscheidungen und Parameterkonfigurationen.

Dokumentation & Support Aufgrund von Einschränkungen des MQL5-Markts werden das vollständige Benutzerhandbuch, der Leitfaden für fortgeschrittene Konfigurationen und die Strategiedokumentation separat über das offizielle LakshmiFX-Kundenportal nach dem Kauf bereitgestellt. Die Registrierung ist optional und nur erforderlich, um Zugriff auf Dokumentation, Presets, Updates und Support-Ressourcen zu erhalten. Der Expert Advisor funktioniert vollständig mit den Standardeinstellungen und erfordert keine Registrierung zum Handeln.

Risikohinweis Dieser EA enthält optionale fortgeschrittene Money-Management-Funktionen wie Grid-Trading und Recovery-Systeme. Diese Funktionen sind standardmäßig deaktiviert und nur für erfahrene Trader gedacht. Eine falsche Konfiguration kann zu erhöhtem Risiko und Drawdown führen. Verwenden Sie konservative Risikoeinstellungen und aktivieren Sie fortgeschrittene Funktionen nur nach gründlichem Test und Verständnis.

Hinweis zur Beta-Version Dieses Produkt wird derzeit als BETA-Version zu Test- und Evaluierungszwecken veröffentlicht. Updates und Verbesserungen können basierend auf Nutzer-Feedback veröffentlicht werden.