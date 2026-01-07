LakshmiFX Ultimate
- Experten
- Shomon Robie
- Version: 2.4
LakshmiFX Ultimate – Fortgeschrittener Multi-Asset-Handelsroboter für MetaTrader 5
LakshmiFX Ultimate ist ein professioneller, hochgradig konfigurierbarer Handelsroboter für MetaTrader 5, der für den Handel mit Forex, Indizes, Aktien (CFDs) und Kryptowährungen entwickelt wurde. Er nutzt eine breite Palette fortschrittlicher Einstiegsstrategien, Marktfilter und Risikomanagement-Techniken. Auf dem bewährten LakshmiFX-Framework aufbauend, erweitert diese Ultimate-Edition die Funktionalität um Multi-Asset-Kompatibilität, verbesserte Strategieauswahl, anspruchsvolle Marktbedingungsanalyse sowie optionale Grid- und Recovery-Systeme — sodass erfahrene Trader den EA an verschiedene Marktumgebungen und Handelsstile anpassen können. ES IST KEIN EINFACHER EA, ES IST EIN VOLLSTÄNDIGES FRAMEWORK.
Wichtige Funktionen
Multi-Asset-Kompatibilität
- Entwickelt für Forex-Paare, Aktien-CFDs, wichtige Indizes (US30, NAS100, GER40 usw.) und Kryptowährungen
- Funktioniert mit jedem Symbol, das von Ihrem Broker unterstützt wird (MT5)
18 Professionelle Einstiegsstrategien Wählen Sie jeweils eine primäre Einstiegslogik aus, darunter:
- LfxStochRSI (benutzerdefinierter verbesserter StochRSI)
- Ichimoku-Kumo-Breakout und Pullback
- Bollinger-Bänder (Breakout, Squeeze, Mean Reversion, Pullback zur Mittellinie)
- Donchian-Kanal (Breakout oder Mean Reversion)
- RSI, Stochastic, Stochastic RSI, CCI, MACD
- Moving-Average-Crossover und Pullback
- London-Session-Breakout
- Supertrend, Parabolic SAR, Alligator, Fractal
- Range-Breakout mit Konsolidierungserkennung
- LfxNRTR (Trendfortsetzung oder -umkehrung)
- Kerzenmuster-basierte Einstiege und Filter
Fortgeschrittene Marktfilter Handeln Sie nur bei günstigen Marktbedingungen:
- Trendfilter: Einzelne, Doppelte oder Dreifache MA (EMA, SMA, SMMA, LWMA)
- Trendstärke: ADX, Aroon oder kombinierte Logik
- Oszillatorfilter: LfxStochRSI, StochRSI, Stochastic, RSI
- Rauschfilter: Kaufman ER, LakshmiFX ER, Price Density
- Volatilitätsfilter: ATR-Prozent, Bollinger-Band-Breite oder Hybrid
- Marktkontext: Erkennung von Trending vs. Ranging
Risiko- & Trade-Management
-
Dynamische Positionsgröße basierend auf Risikoprozentsatz
-
Mehrere Stop-Loss-Methoden:
- Swing High/Low
- Support & Resistance
- Tägliche Levels
- ATR-basiert
- Feste Pips oder signalbasiert
-
Take-Profit-Optionen:
- Fest
- ATR-basiert
- Risk-Reward-Multiplikator
- Signalberechnet
-
Break-Even und Trailing-Stop (fest oder ATR-basiert)
-
Schutz vor maximalem Drawdown
-
Tägliche Gewinn- und Verlustlimits
-
Equity-basierter Shutdown
Optionale Grid- & Zonen-Recovery-Systeme Nur für fortgeschrittene Nutzer:
- Smarter Grid mit ATR- oder fester Schrittweite
- Maximale Trades und Grid-Verlustlimits
- Richtungs-Prioritätslogik
- Optionales Zonen-Recovery-System mit konfigurierbaren Zielen und Größen
⚠️ Grid- und Recovery-Systeme sind optional und nur für erfahrene Trader gedacht, die die damit verbundenen Risiken verstehen.
News- & Session-Steuerung
- Integrierter News-Filter (hoher/mittlerer Impact)
- Konfigurierbare Pause vor und nach News
- Benutzerdefinierte Handelszeiten und eingeschränkte Tage
- Steuerung des Verhaltens am Session-Ende
- Option für maximale Trade-Dauer
Visuelles Dashboard
-
Dashboard auf dem Chart mit Anzeige von:
- Marktbedingung
- Aktiven Filtern
- News-Status
- Trade- und Risikoinformationen
-
Anpassbare Farben und Layout
-
Optionale Anzeige von Patterns, Ranges, Grid-Linien und Recovery-Zonen
Empfohlene Nutzung
- Timeframes: M15 bis H4
- Beginnen Sie mit den Standardeinstellungen
- Aktivieren Sie Filter schrittweise, um deren Auswirkungen zu verstehen
- Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln
- Optimieren Sie die Parameter für Ihren Broker und das Symbol
Standardkonfiguration verwendet:
- LfxStochRSI
- Support/Resistance Stop Loss
- SL-to-TP-Multiplikator
Wichtige Informationen
- Dieser Expert Advisor garantiert keine Gewinne
- Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse
- Der Handel birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet
- Dies ist eine BETA-Version, die zu Test- und Evaluierungszwecken bereitgestellt wird
- Entwickelt für den Handel mit einem einzelnen Symbol (Multi-Symbol-Version separat geplant)
Für wen ist dieser EA geeignet
- Trader, die volle Kontrolle über die Strategielogik wünschen
- Nutzer, die Risiko- und Money-Management verstehen
- Fortgeschrittene Trader, die ein flexibles, modulares Handelssystem suchen
- Nicht empfohlen für Anfänger ohne vorherige EA-Erfahrung
LakshmiFX Ultimate Handeln Sie mit Struktur, Anpassungsfähigkeit und diszipliniertem Risikokontrolle — über mehrere Märkte hinweg.
Wichtige Informationen Dieser Expert Advisor ist ein professionelles Handelstool für erfahrene Nutzer. Er garantiert keine Gewinne. Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Trader geeignet. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie diesen EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen. Der Nutzer trägt die volle Verantwortung für alle Handelsentscheidungen und Parameterkonfigurationen.
Dokumentation & Support Aufgrund von Einschränkungen des MQL5-Markts werden das vollständige Benutzerhandbuch, der Leitfaden für fortgeschrittene Konfigurationen und die Strategiedokumentation separat über das offizielle LakshmiFX-Kundenportal nach dem Kauf bereitgestellt. Die Registrierung ist optional und nur erforderlich, um Zugriff auf Dokumentation, Presets, Updates und Support-Ressourcen zu erhalten. Der Expert Advisor funktioniert vollständig mit den Standardeinstellungen und erfordert keine Registrierung zum Handeln.
Risikohinweis Dieser EA enthält optionale fortgeschrittene Money-Management-Funktionen wie Grid-Trading und Recovery-Systeme. Diese Funktionen sind standardmäßig deaktiviert und nur für erfahrene Trader gedacht. Eine falsche Konfiguration kann zu erhöhtem Risiko und Drawdown führen. Verwenden Sie konservative Risikoeinstellungen und aktivieren Sie fortgeschrittene Funktionen nur nach gründlichem Test und Verständnis.
Hinweis zur Beta-Version Dieses Produkt wird derzeit als BETA-Version zu Test- und Evaluierungszwecken veröffentlicht. Updates und Verbesserungen können basierend auf Nutzer-Feedback veröffentlicht werden.
Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen