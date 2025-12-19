Bookmap pro

KOSTENLOSER Bookmap Volumen-Heatmap-Indikator

Übersicht

DerBookmap Volume Heatmap ist ein benutzerdefinierter MetaTrader 5 (MQL5) Indikator, der eine visuelle Heatmap der Verteilung des Handelsvolumens über die Kursniveaus erstellt, ähnlich wie bei professionellen Handelsplattformen wie Bookmap. Er bietet Händlern eine klare Visualisierung, wo innerhalb einer bestimmten Preisspanne bedeutende Handelsaktivitäten stattgefunden haben.

Hauptmerkmale

1Visualisierung der Volumenverteilung

  • Erzeugt farbkodierte Rechtecke im Diagramm, die die Volumenintensität auf verschiedenen Kursniveaus darstellen

  • Verwendet ein Rastersystem mit konfigurierbarer Anzahl von Preisstufen (Standard: 50)

  • Der Farbverlauf zeigt die Volumenintensität an:

    • Dunkelblau: Geringes Volumen (0-25%)

    • Blau: Mittleres Volumen (25-50%)

    • Gelb: Hohe Lautstärke (50-75%)

    • Rot: Maximale Lautstärke (75-100%)

2.anpassbare Parameter

  • RasterEbenen: Anzahl der zu analysierenden Kursniveaus (10-100 empfohlen)

  • Zu analysierende Balken: Historische Bars, die für die Volumenberechnung verarbeitet werden sollen

  • Farbschema: Vollständig anpassbare Farben für unterschiedliche Volumenintensitäten

  • Durchsichtigkeit: Transparenz des Heatmap-Overlays einstellen

  • Panel-Anzeige: Informationstafel ein-/ausschalten

3. dasInformationsfeld

  • Anzeige von Echtzeit-Statistiken, einschließlich:

    • Anzahl der analysierten Balken

    • Gesamte Kursniveaus

    • Preisspanne

    • Gesamtes Volumen

    • Maximales Volumen pro Knoten

    • Anzahl der Knoten mit hohem Volumen (>70% des maximalen Volumens)

    • POC (Point of Control) - Preisniveau mit dem höchsten Volumen

    • Farblegende für Volumenintensität

4.technische Umsetzung

  • Speichereffizient: Verwendet objektbasiertes Zeichnen anstelle von Indikatorpuffern

  • Automatische Aktualisierungen: Timer-basierte Aktualisierung (jede Sekunde)

  • Chart-Integration: Ordnungsgemäße Bereinigung der Objekte bei Deinitialisierung

  • Preisbereich-Erkennung: Dynamische Berechnung von Min/Max-Kursen aus analysierten Bars

Wie es funktioniert

Prozess der Volumenberechnung:

  1. Erkennung der Preisspanne: Identifiziert die höchsten und niedrigsten Preise der analysierten Bars

  2. Erstellung eines Rasters: Unterteilt die Preisspanne in gleiche Segmente (GridLevels)

  3. Volumen-Verteilung: Verteilt das Volumen eines jeden Balkens auf die berührten Preisstufen

  4. Normalisierung der Intensität: Berechnet die relative Volumenintensität (0-100%)

  5. Visuelles Rendering: Zeichnet farbige Rechtecke basierend auf der Volumenintensität

Wichtige Algorithmen:

  • Volumenakkumulation: Aggregiert das Volumen auf jeder Preisebene

  • POC-Erkennung: Identifiziert Preis mit maximaler Volumenkonzentration

  • Dynamische Skalierung: Passt sich automatisch der aktuellen Preisspanne an

Handelsanwendungen

1. dieIdentifizierung von Unterstützungen/Widerständen

  • Knotenpunkte mit hohem Volumen weisen auf bedeutende Unterstützungs-/Widerstandsniveaus hin

  • Kursniveaus mit maximalem Volumen (rote Zonen) dienen oft als wichtige Wendepunkte

2Analyse des Volumenprofils

  • Verstehen, wo das Volumen in der aktuellen Preisspanne konzentriert ist

  • Identifizieren Sie Volumenlücken (Bereiche mit geringem Volumen) als potenzielle Ausbruchsziele

3. dieMarktstrukturanalyse

  • Visualisierung der Volumenverteilung über die Preisspanne

  • Identifizierung von Akkumulations-/Distributionszonen

4.einstiegs- und ausstiegspunkte handeln

  • Bereiche mit hohem Volumen können eine bessere Liquidität für Ein- und Ausstiege bieten.

  • Bereiche mit geringem Volumen können Stop-Loss-Hunting-Zonen anzeigen

Vorteile

Im Vergleich zu traditionellen Volumenindikatoren:

  • Räumlicher Kontext: Zeigt das Volumen im Verhältnis zu den Preisniveaus, nicht nur die Zeit

  • Visuelle Klarheit: Farbverläufe machen die Volumenverteilung sofort sichtbar

  • Historischer Kontext: Zeigt das Volumenprofil über einen bestimmten Balkenverlauf

  • Multi-Timeframe-Analyse: Funktioniert auf jedem Zeitrahmen und zeigt die historische Akkumulation


Empfohlene Produkte
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indikatoren
Haven Volume Profile ist ein multifunktionaler Indikator für die Analyse des Volumenprofils, der dabei hilft, wichtige Preisniveaus basierend auf der Verteilung des Handelsvolumens zu identifizieren. Er wurde für professionelle Trader entwickelt, die den Markt besser verstehen und wichtige Einstiegspunkte sowie Ausstiegspunkte für ihre Trades erkennen möchten. Andere Produkte ->  HIER Hauptfunktionen: Berechnung des Point of Control (POC) - des Niveaus mit der höchsten Handelsaktivität, um die l
FREE
BoxInside MT5
Evgeny Shevtsov
5 (4)
Indikatoren
Dieser Indikator berechnet das Volumenprofil und platziert Etiketten, die den VAH-, VAL- und POC-Niveaus entsprechen, für jede einzelne Kerze. Funktionsmerkmale des Indikators Der Indikator arbeitet auf den Zeitrahmen von M3 bis MN, aber er verwendet die historischen Daten kleinerer Perioden: M1 - für Zeiträume von M3 bis H1, M5 - für Zeiträume von H2 bis H12, M30 - für den Zeitraum D1, H4 - für den Zeitraum W1, D1 - für den Zeitraum MN. Die Farbe und die Position der VAL-, VAH- und POC-Labels
FREE
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indikatoren
Orderbuch, auch bekannt als Marktbuch, Markttiefe, Level 2, - ist eine dynamisch aktualisierte Tabelle mit den aktuellen Volumina der Kauf- und Verkaufsaufträge für ein bestimmtes Finanzinstrument zu Preisen nahe Bid und Ask. MetaTrader 5 bietet die Möglichkeit, das Marktbuch von Ihrem Broker zu erhalten, allerdings nur in Echtzeit und ohne Zugriff auf die Historie. Der Indikator OrderBook Cumulative Indicator akkumuliert die Marktbuchdaten online und stellt sie auf dem Chart dar. Darüber hinaus
Cumulative Delta MT5
Evgeny Shevtsov
4.55 (60)
Indikatoren
Der Indikator analysiert die Volumenskala und teilt sie in zwei Komponenten auf - Verkäufer- und Käufervolumen - und berechnet außerdem das Delta und das kumulative Delta. Der Indikator flackert nicht und wird nicht neu gezeichnet, seine Berechnung und Darstellung erfolgen relativ schnell, wobei die Daten der kleineren (im Vergleich zum aktuellen) Zeiträume verwendet werden. Die Betriebsmodi des Indikators können über die Eingangsvariable Modus umgeschaltet werden: Kaufen - zeigt nur die Käuferv
FREE
AP Session Boxes Pro
Allan Graham Pike
Indikatoren
AP Session Boxes - Asiatisch / London / NY Range Overlay (MT5 Indikator) Saubere Session-Boxen auf Ihrem Chart. Dieser leichtgewichtige Indikator zeichnet die asiatischen , Londoner und New Yorker Zeitfenster direkt auf dem Chart, einschließlich der Hoch- und Tiefstwerte jeder Box als gestrichelte Linien. Er ist perfekt für schnellen Kontext, Ausbruchsplanung und saubere Screenshots. Sofortige Struktur: Sehen Sie , wo sich der Markt während der wichtigsten Sitzungen bewegte. Ausbruchsvorbereitu
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Volumen-zu-Preis-Bewegungs-Oszillator (VP Oscillator) für MT5 Der VP Oscillator hebt das Gleichgewicht (oder Ungleichgewicht) zwischen Handelsvolumen und Preisbewegung hervor und hilft Händlern, versteckte Akkumulations-, Distributions- oder Abschwächungstrends zu erkennen. Wie er funktioniert: Berechnet die Preisspanne (Hoch-Tief) und das Tick-Volumen eines jeden Balkens. Normalisiert beide Werte über einen bestimmten Zeitraum (Standard: 14). Stellt die absolute Differenz zwischen ihnen ×100 da
FREE
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Indikatoren
Der VR-Raster-Indikator ist entwickelt , um ein grafisches Raster mit benutzerdefinierten Einstellungen zu erstellen. Im Gegensatz zum Standardgitter wird VR Grid zum Erstellen von kreisförmigen Ebenen verwendet. Je nach Wahl des Benutzers kann der Schritt zwischen den Rundenstufen beliebig sein. Darüber hinaus behält VR Grid im Gegensatz zu anderen Indikatoren und Dienstprogrammen die Position des Rasters bei, selbst wenn sich der Zeitraum ändert oder das Terminal neu gestartet wird. Einstellun
FREE
AvgVolumes
Marco Montemari
5 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf dem Standardindikator Volumen, berechnet den Durchschnitt des Volumens auf der Grundlage der letzten N Bars, die vom Benutzer festgelegt wurden, und wenn der Wert des Volumens größer ist als ein bestimmter Prozentsatz des Durchschnitts, wird eine andere Farbe verwendet. Der Indikator wird in einem separaten Indikatorfenster angezeigt. Diese Version hat nun eine Einschränkung bei der Einstellung der % über dem Schwellenwert. Wenn Sie daran interessiert sind, den Schwe
FREE
Aggression Volume Profile
Edson Cavalca Junior
4.55 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator stellt das Volumenprofil nach Preis auf dem Chart dar. Es gibt 5 Möglichkeiten, ihn zu betrachten: Nach gehandeltem Gesamtvolumen (Premium Version); Volumen Ticks (Forex) Getrennt nach Käufern und Verkäufern (Premium Version); Nur Käufer (Premium Version); Nur Verkäufer (Premium Version); Geschäftsbilanz (Käufer - Verkäufer) (Premium Version); . Sie können auswählen, wie viele Tage die Profile berechnet werden sollen (Premium Version) . Am aktuellen Tag werden die Histogr
FREE
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (17)
Indikatoren
Aggression Volume Indicator ist die Art von Indikator, die nur selten in der MQL5-Community zu finden ist, da er nicht auf den Standard-Volumendaten basiert, die von der Metatrader 5-Plattform bereitgestellt werden. Es erfordert die Prüfung aller Verkehr Ticks auf der Plattform angefordert... Das heißt, der Aggression Volume Indikator fordert alle Tick-Daten von Ihrem Broker an und verarbeitet sie, um eine sehr spezielle Version eines Volumenindikators zu erstellen, bei dem die Aggressionen von
FREE
VP hidden
Emr Aljnaby
4.33 (12)
Indikatoren
Der Indikator dient der Umwandlung von normalem Volumen in Niveaus und der Bestimmung von Kontrollpunkten für die finanzielle Liquidität. Er ist in seiner Funktion dem Fixed Volume Profile sehr ähnlich. Er gilt jedoch als genauer und einfacher zu verwenden als der Indikator in Trading View, da er das gesamte Handelsvolumen jeder Kerze und aller in MetaTrade vertretenen Broker berechnet, im Gegensatz zum Indikator in Trading View, der nur die angezeigten Kurse des Brokers misst. Um uns auf de
FREE
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
4 (15)
Indikatoren
Market Profile 3 MetaTrader 5 Indikator Version 4.70- ist eine klassische Marktprofil-Implementierung, die die Preisdichte im Laufe der Zeit anzeigen kann und die wichtigsten Preisniveaus, den Wertbereich und den Kontrollwert einer bestimmten Handelssitzung umreißt. Dieser Indikator kann an Zeitrahmen zwischen M1 und D1 angehängt werden und zeigt das Marktprofil für tägliche, wöchentliche, monatliche oder sogar Intraday-Sessions an. Niedrigere Zeitrahmen bieten eine höhere Präzision. Höhere Time
FREE
Tapeworm
Nikolay Mitrofanov
Indikatoren
Der Indikator wandelt zwei gleitende Durchschnitte in Histogramme um und malt ihren Schnittbereich. Es gibt einen Verschiebungstrick der verwendet wird, um das Ergebnis der Berechnungen zu glätten. Sie können die Änderungen sehen, wenn Sie diesen Parameter auf 1 (Mindestwert) reduzieren. Verfügbare Durchschnitte: MA Einfach MA Exponential MA LinearWeighted MA Geglättet DEMA TEMA und RSI - als Bonus Standardmäßig wird der schnelle MA am oberen Rand des Histogramms angezeigt und der langsame
FREE
Aggression Wave RSJ
JETINVEST
4.83 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator summiert die Differenz zwischen der Aggression der Verkäufe und der Aggression der Käufe, die in jeder Kerze aufgetreten sind, und stellt die Wellen der Akkumulation des Aggressionsvolumens grafisch dar. Durch diese Wellen wird ein exponentieller Durchschnitt berechnet, der die Richtung des Geschäftsflusses anzeigt. Hinweis: Dieser Indikator funktioniert NICHT für Broker und/oder Märkte OHNE die Art der Aggression (BUY oder SELL). Probieren Sie unbedingt unsere Professional-Ver
FREE
Smart Depth Of Market
Evgeny Shevtsov
4.33 (18)
Indikatoren
Der Indikator zeigt das Auftragsbuch an und vergrößert dessen Tiefe, indem er den Standort von Aufträgen anzeigt, die über das aktuelle "Fenster" hinausgegangen sind. Fähigkeit des Indikators Anzeige des Stands der offenen Positionen. Simulation der Platzierung/Stornierung/Bearbeitung schwebender Aufträge direkt im angezeigten Orderbuch. Merkmale des Indikators Die Anzeige des Orderbuchs funktioniert nur für die Handelssymbole, für die sie vom Broker übertragen wird. Um die Informationen über
FREE
AP Vwap Bands Pro MT5
Allan Graham Pike
Indikatoren
AP VWAP Bands Pro (MT5) Volumengewichteter Durchschnittspreis mit ±σ-Bändern für klare Intraday-Bias, Mittelwert-Umkehrzonen und dynamische Unterstützung/Widerstand. Funktioniert bei Kryptowährungen (inkl. BTC) , FX , Indizes und Metallen . Verwendet Tick-Volumen, wenn echtes Volumen nicht verfügbar ist. Was es zeigt VWAP-Linie (volumengewichteter Durchschnittspreis). Zwei Hüllkurven um den VWAP (standardmäßig ±1σ und ±2σ) zur Hervorhebung des Gleichgewichts gegenüber der Ausdehnung. Rückstellun
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
SMC full setup
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indikatoren
Ultimativer SMC: Professioneller Smart-Money-Konzepte-Indikator Entschlüsseln Sie die verborgenen Bewegungen des Marktes. Handeln Sie mit den Institutionen, nicht gegen sie. Der Ultimate SMC-Indikator wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die Smart Money Concepts (SMC) automatisch auf ihre Charts anwenden wollen. Die manuelle SMC-Analyse ist zeitaufwändig und anfällig für subjektive Fehler. Dieses Tool macht Schluss mit dem Rätselraten, indem es Order-Blöcke, Fair-Value-Lücken und strukturelle
Candle Strength Oscillator
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Indikatoren
Der Candle Pressure Index (CPI) ist ein leistungsstarker und dennoch einfach zu bedienender Indikator, der den verborgenen Kauf- und Verkaufsdruck hinter jeder Kerze aufzeigt. Der CPI zeigt nicht nur an, ob sich der Preis nach oben oder nach unten bewegt hat, sondern geht tiefer auf die Frage ein, wie stark Käufer oder Verkäufer den Markt innerhalb jeder Kerze kontrolliert haben. Dies macht ihn zu einem einzigartigen Instrument zur Identifizierung von Trendstärke, zur frühzeitigen Erkennung von
FREE
DALA Forecast
Grigorii Matsnev
Indikatoren
About the indicator: DALA Forecast is a universal tool for predicting the dynamics of time series of any nature. For prediction, modified methods of nonlinear dynamics analysis are used, on the basis of which a predictive model is built using machine learning methods.  To get the trial version of the indicator, you can contact me in private messages. How to use the indicator: Apply the indicator to your chosen financial instrument or indicator with the settings you need. The prediction will be
FREE
BUY and SELL Smart Detection
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Ritz Smart Detection BUY & SELL Der Ritz Smart Detection BUY & SELL ist ein Handelsindikator der nächsten Generation, der durch die Kombination von ATR-basierter Volatilitätsmessung , Trendumkehr-Erkennung und intelligenter Alarmierungstechnologie hochwahrscheinliche Einstiegssignale erkennt. Er liefert Kauf- und Verkaufschancen in Echtzeit mit anpassungsfähigen Zielen und Risikoniveaus, was ihn zu einem vielseitigen Werkzeug für Scalper und Swing Trader macht. Zentrale Marktlogik ATR-gesteuert
FREE
Scale in points per bar
Vitaliy Kostrubko
Indikatoren
(Spezielle Neujahrsaktion - kostenloser Preis!) Der Indikator zeigt die aktuelle 'Skala in Punkten pro Balken' (identisch mit der manuellen Einstellung im Terminal, siehe Screenshot) in der oberen rechten Ecke des Charts an. Der angezeigte Wert ändert sich SOFORT, wenn die Chart-Skala geändert wird! (Dies ist sehr praktisch bei der Planung von Screenshots). In den Einstellungen: Sprache ändern (Russisch/Englisch), Schriftgröße des angezeigten Textes, den Offset-Koeffizienten der Textbeschrift
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
Der Indikator hebt die Punkte hervor, die ein professioneller Händler in gewöhnlichen Indikatoren sieht. VisualVol zeigt visuell verschiedene Volatilitätsindikatoren auf einer einzigen Skala und einer gemeinsamen Ausrichtung an. Hebt den Überschuss an Volumenindikatoren farblich hervor. Gleichzeitig können Tick und Real Volume, Actual Range, ATR, Kerzengröße und Return (Open-Close-Differenz) angezeigt werden. Dank VisualVol werden Sie die Marktperioden und den richtigen Zeitpunkt für verschiede
FREE
Simple QM Pattern MT5
Suvashish Halder
5 (1)
Indikatoren
Simple QM Pattern ist ein leistungsstarker und intuitiver Handelsindikator, der die Identifizierung des Quasimodo (QM) Handelsmusters vereinfacht. Das QM-Muster ist unter Händlern weithin dafür bekannt, dass es potenzielle Umschwünge effektiv signalisiert , indem es wichtige Marktstrukturen und Preisaktionsformationen hervorhebt. Dieser Indikator hilft Händlern, das QM-Muster direkt auf ihren Charts zu visualisieren, so dass es selbst für diejenigen, die noch nicht mit dem Musterhandel vertraut
FREE
Volume and Tick Profile
Martin Slacka
Indikatoren
Volume Profile Indicator - Benutzerhandbuch Beschreibung : Der Volume Profile Indicator ist ein leistungsstarkes Tool für MetaTrader 5. Er visualisiert die Marktaktivität anhand der Verteilung des Volumens über die Kursniveaus und zeigt: Histogramm des Volumens in jedem Preisbereich POC (Point of Control) - der Preis mit dem höchsten gehandelten Volumen Value Area - der Bereich, der einen konfigurierbaren Prozentsatz des Volumens abdeckt (z.B. 70%) Unterstützungsebenen: Min, Max, und Pivot Durch
FREE
Chart Mirror Client MT5
Fabio Albano
Indikatoren
Dieser Indikator spiegelt die Assets, die in einem anderen Metatrader verwendet werden, und ermöglicht es, den Zeitrahmen und ein Template zu wählen. Dies ist der Metatrader 5 Client, er benötigt die Metatrader 4 oder 5 Server Versionen: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Details zur Funktionsweise finden Sie im Video.
FREE
Anchored VWAP plus
Jesper Christensen
Indikatoren
Verbessern Sie Ihren Handel mit der fortschrittlichen Anchored Volume Weighted Average Price-Technologie Erschließen Sie die wahre Kraft der Preisaktion mit unserem erstklassigen Anchored VWAP-Indikator für MetaTrader 5 - dem unverzichtbaren Werkzeug für präzise Einstiege, strategische Ausstiege und hochwahrscheinliche Trendfortsetzungs-Setups. Schreiben Sie mir eine DM für eine 7-tägige kostenlose Testversion. Anchored VWAP Plus gibt Händlern eine noch nie dagewesene Kontrolle, indem es benutze
FREE
Waves Sizer
Flavio Javier Jarabeck
3.86 (7)
Indikatoren
Wyckoff-Fans, viel Spaß! Idealerweise mit dem Weis Waves-Indikator verwendet werden, aber es kann leicht allein verwendet werden, setzt die Waves Sizer den Bereich (in resultierenden Preis Bewegung) durch den Preis auf seinem Markt schwingt getan. Sie können steuern, wie genau oder locker die Ausschläge sein werden. Dieses Tool ist sehr hilfreich, um visuell zu erkennen, wie weit der Preis in Ihrem Zeitrahmen gelaufen ist. Auf diese Weise können Sie diesen Aufwand mit dem resultierenden Volumen
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Indikatoren
Easy Correlations-Indikator Der Easy Correlations Indic ator wurde entwickelt, um Händlern bei der Analyse der Beziehung zwischen zwei korrelierten Instrumenten zu helfen. Durch die Überwachung des Abstands zwischen ihren Relative Strength Index (RSI)-Werten hebt der Indikator Situationen hervor, in denen sich ein Instrument deutlich weiter bewegt hat als das andere. Dies schafft potenzielle Handelsmöglichkeiten: Verkaufen Sie das stärkere Instrument (überstreckter RSI) Kauf des schwächeren Inst
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
US30 Quantum breakout
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Experten
US30 Pre-Market Breakout EA Der US30_PreMarket_Breakout_EA ist ein leistungsstarkes algorithmisches Handelssystem, das speziell für den US30 (Dow Jones Industrial Average) Index entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor nutzt eine Pre-Market-Breakout-Strategie, um frühe Momentum-Bewegungen mit Präzision zu erfassen. Er ist auf Effizienz ausgelegt und umfasst dynamische Losgrößen, Trailing-Stops, Break-Even-Trigger und zeitbasierte Ausstiege, um die Rentabilität zu maximieren und gleichzeitig das
Swing detector trade
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indikatoren
Swing-Trading-Logik und professionelle MQL5-Entwicklung auf den ersten Blick. Das Kerzenchart in der Mitte stellt die reale Marktstruktur dar und zeigt sowohl bärische (rot) als auch bullische (grün) Bewegungen. Dies unterstreicht die Fähigkeit des Indikators, mittelfristige Kursschwankungen und nicht nur kurze Scalps zu erfassen. Der Übergang von roten Kerzen auf der linken Seite zu grünen Kerzen auf der rechten Seite vermittelt visuell die Trendumkehr und -fortsetzung , die den Kern des Swing
FREE
Zigzag star
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Experten
ZigZag Expert Advisor - Strategie Beschreibung Der ZigZag Expert Advisor (EA) ist ein fortschrittliches Preissystem, das mit Hilfe des ZigZag-Algorithmus signifikante Marktschwankungen , Trendstrukturen und wahrscheinliche Umkehrzonen identifiziert. Der EA filtert das Marktrauschen heraus, indem er sich nur auf aussagekräftige Höchst- und Tiefststände konzentriert, so dass er im Einklang mit der Marktstruktur handeln kann, anstatt auf zufällige Kursschwankungen zu reagieren. Kernstrategie-Logik
FREE
Breakout package 4 in 1
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indikatoren
Breakout 4-in-1-Paket Kernfunktionalität Der Indikator dient als "Trendbestätigungsmotor". Er erkennt, wenn der Preis ein wichtiges strukturelles Niveau durchbricht und verwendet dann sekundäre Oszillatoren, um zu überprüfen, ob die Bewegung stark genug ist, um sich fortzusetzen. 1. Die Ausbruchsmaschine (S&R) Die Grundlage des Indikators ist die Identifizierung von Unterstützung und Widerstand (S&R) . Wenn der Kurs über dem Widerstand oder unter der Unterstützung schließt, löst der Indikator ei
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilitys
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 - Professionelles Handels- und Risikomanagement-Panel Trade Assistant MT5 ist ein fortschrittliches Handelspanel, das Händlern hilft, Aufträge schneller, sicherer und professioneller auszuführen. Es vereinfacht den manuellen Handel durch die Kombination von intelligentem Ordermanagement , präziser Risikokontrolle und Ein-Klick-Ausführung und ist damit sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Trader ideal. Dieses Tool handelt nicht automatisch . Stattde
FREE
SuperTrend pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indikatoren
SuperTrend Pro - Fortgeschrittener Trend-Erkennungs-Indikator (MT5) SuperTrend Pro ist ein moderner, optimierter Trendfolgeindikator für MetaTrader 5 , der eine klare Trendrichtung, eine präzise Marktstruktur und ein erstklassiges visuelles Handelserlebnis bietet. Er basiert auf einem verbesserten ATR-gestützten SuperTrend-Algorithmus , kombiniert mit intelligenter Grafik, Chart-Styling und einem Echtzeit-Informationspanel. -Hauptmerkmale - Erweiterte SuperTrend-Logik Verwendet ATR (Average True
FREE
FVG Gap Detector
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Experten
XAU Gap Detector - MQL5 Expert Advisor Automatisierter FVG (Fair Value Gap)-Handel für XAU mit Multi-Timeframe-Erkennung, EMA-Filterung, Geldmanagement-Optionen, Trailing/Breakeven-Logik und klaren visuellen Bestätigungen - entwickelt für Scalper und Swing-Trader, die einen konfigurierbaren, sicherheitsorientierten EA wünschen. Einzeiliger Slogan Multi-TF FVG-Detektor für XAU mit EMA-Trendfilter, adaptivem Geldmanagement, Trailing & Breakeven - schließen Sie MT5 an und handeln Sie intelligenter
Gold Breakout zone
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Experten
Gold Breakout Session EA - Prop Firm & Langfristiger Handel Optimiert Der Gold Breakout Session EA ist ein präzisionsbasierter Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD (Gold) entwickelt wurde, um hochwertige Ausbruchsgeschäfte auf der Grundlage der Höchst- und Tiefststände der vorangegangenen Sitzung zu erfassen. Dieser EA konzentriert sich auf Qualität statt Quantität und ist daher ideal für Prop-Firm-Herausforderungen und langfristige, disziplinierte Handelsstrategien . Hauptmerkmale Sessio
SMC full setup
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indikatoren
Ultimativer SMC: Professioneller Smart-Money-Konzepte-Indikator Entschlüsseln Sie die verborgenen Bewegungen des Marktes. Handeln Sie mit den Institutionen, nicht gegen sie. Der Ultimate SMC-Indikator wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die Smart Money Concepts (SMC) automatisch auf ihre Charts anwenden wollen. Die manuelle SMC-Analyse ist zeitaufwändig und anfällig für subjektive Fehler. Dieses Tool macht Schluss mit dem Rätselraten, indem es Order-Blöcke, Fair-Value-Lücken und strukturelle
AI trade assistant
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilitys
Trade Assistant MT5 - KI-gestütztes Vertrauen in den Handel und professionelles Risikomanagement Trade Assistant MT5 ist ein fortschrittliches , KI-gestütztes Trading-Panel , das Händlern hilft, sichere, disziplinierte und professionelle Handelsentscheidungen zu treffen. Er kombiniert manuelle Handelskontrolle , intelligente Vertrauensanalyse und fortschrittliches Risikomanagement in einem leistungsstarken MT5-Tool. Dieser Assistent führt keine Trades automatisch aus . Stattdessen liefert er KI-
Nuclear
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Experten
NUCLEAR EA - Präzisions-Breakout-Handelssystem NUCLEAR EA ist ein professioneller Breakout Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die Disziplin, Stabilität und eine strenge Risikokontrolle verlangen. Dieser EA wurde mit Blick auf die Regeln von Prop-Firmen entwickelt und konzentriert sich auf hochwertige Breakout- und Fake-Breakout-Setups , während er gefährliche Strategien vollständig vermeidet. Was NUCLEAR EA NICHT verwendet Kein Martingal Keine Absicherung Kein Raster Keine riskante
US30 breakout AI support
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indikatoren
US30 NY Session Breakout Detector (AI-unterstützt) US30 NY Session Breakout Detector ist ein professioneller MetaTrader 5-Indikator, der ausschließlich für US30 (Dow Jones)-Händler entwickelt wurde, die sich auf die Volatilität der New York Session und den Breakout-Handel konzentrieren. Er kombiniert sitzungsbasierte Marktstruktur , Filterung von Fake-Breakouts und eine KI-gestützte Konfidenzmaschine , um präzise und qualitativ hochwertige Breakout-Signale zu liefern. Kernkonzept Der Indikator v
Neural scalper grade
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indikatoren
Scalp Helper Signal Einstellungen Diese Einstellungen steuern, wie die wichtigsten Scalping-Signale erzeugt werden. Enable Scalp Helper Signals Schaltet die Haupt-Scalping-Signal-Engine ein oder aus. Signal Candle Type Wählt die für Signale verwendete Kerzenberechnungsmethode aus: Candlesticks , Heikin Ashi oder lineare Regressionskerzen . Signalauslöser-Empfindlichkeit Steuert, wie aggressiv oder konservativ die Signalauslösung ist. Höhere Werte = weniger, aber hochwertigere Signale. Stop-Lo
Quantum Premium
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Experten
Quantum Prime - Expert Advisor für MT5 Quantum Prime ist ein leistungsstarker Expert Advisor für den automatisierten Handel, der entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Ausbruchsbewegungen mit Präzision und Disziplin zu erfassen. Er analysiert auf intelligente Weise die Marktstruktur, identifiziert wichtige Swing-Levels und platziert Pending-Orders, um nur dann in den Handel einzusteigen, wenn der Preis das Momentum bestätigt. Bei der Entwicklung des EA wurde besonderer Wert auf Risikokontrolle
Renko Logic
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Experten
MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - Benutzerhandbuch Überblick Dieser Expert Advisor implementiert ein komplettes Renko-basiertes Handelssystem mit benutzerdefinierter Brick-Berechnung, visueller Anzeige und automatisierter Handelslogik. -Der EA nur für Miete unbegrenzte Version kommt bald. Eigenschaften 1. Renko-Engine Benutzerdefinierte Renko-Berechnung : Von Grund auf neu entwickelt, keine Offline-Charts erforderlich Keine Neuberechnung : Verwendet nur geschlossene Renko-Bausteine Konfigurie
