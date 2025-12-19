Bookmap pro
- Indikatoren
- Ahmed Mohammed Bakr Bakr
- Version: 1.0
Übersicht
DerBookmap Volume Heatmap ist ein benutzerdefinierter MetaTrader 5 (MQL5) Indikator, der eine visuelle Heatmap der Verteilung des Handelsvolumens über die Kursniveaus erstellt, ähnlich wie bei professionellen Handelsplattformen wie Bookmap. Er bietet Händlern eine klare Visualisierung, wo innerhalb einer bestimmten Preisspanne bedeutende Handelsaktivitäten stattgefunden haben.
Hauptmerkmale
1Visualisierung der Volumenverteilung
-
Erzeugt farbkodierte Rechtecke im Diagramm, die die Volumenintensität auf verschiedenen Kursniveaus darstellen
-
Verwendet ein Rastersystem mit konfigurierbarer Anzahl von Preisstufen (Standard: 50)
-
Der Farbverlauf zeigt die Volumenintensität an:
-
Dunkelblau: Geringes Volumen (0-25%)
-
Blau: Mittleres Volumen (25-50%)
-
Gelb: Hohe Lautstärke (50-75%)
-
Rot: Maximale Lautstärke (75-100%)
-
2.anpassbare Parameter
-
RasterEbenen: Anzahl der zu analysierenden Kursniveaus (10-100 empfohlen)
-
Zu analysierende Balken: Historische Bars, die für die Volumenberechnung verarbeitet werden sollen
-
Farbschema: Vollständig anpassbare Farben für unterschiedliche Volumenintensitäten
-
Durchsichtigkeit: Transparenz des Heatmap-Overlays einstellen
-
Panel-Anzeige: Informationstafel ein-/ausschalten
3. dasInformationsfeld
-
Anzeige von Echtzeit-Statistiken, einschließlich:
-
Anzahl der analysierten Balken
-
Gesamte Kursniveaus
-
Preisspanne
-
Gesamtes Volumen
-
Maximales Volumen pro Knoten
-
Anzahl der Knoten mit hohem Volumen (>70% des maximalen Volumens)
-
POC (Point of Control) - Preisniveau mit dem höchsten Volumen
-
Farblegende für Volumenintensität
-
4.technische Umsetzung
-
Speichereffizient: Verwendet objektbasiertes Zeichnen anstelle von Indikatorpuffern
-
Automatische Aktualisierungen: Timer-basierte Aktualisierung (jede Sekunde)
-
Chart-Integration: Ordnungsgemäße Bereinigung der Objekte bei Deinitialisierung
-
Preisbereich-Erkennung: Dynamische Berechnung von Min/Max-Kursen aus analysierten Bars
Wie es funktioniert
Prozess der Volumenberechnung:
-
Erkennung der Preisspanne: Identifiziert die höchsten und niedrigsten Preise der analysierten Bars
-
Erstellung eines Rasters: Unterteilt die Preisspanne in gleiche Segmente (GridLevels)
-
Volumen-Verteilung: Verteilt das Volumen eines jeden Balkens auf die berührten Preisstufen
-
Normalisierung der Intensität: Berechnet die relative Volumenintensität (0-100%)
-
Visuelles Rendering: Zeichnet farbige Rechtecke basierend auf der Volumenintensität
Wichtige Algorithmen:
-
Volumenakkumulation: Aggregiert das Volumen auf jeder Preisebene
-
POC-Erkennung: Identifiziert Preis mit maximaler Volumenkonzentration
-
Dynamische Skalierung: Passt sich automatisch der aktuellen Preisspanne an
Handelsanwendungen
1. dieIdentifizierung von Unterstützungen/Widerständen
-
Knotenpunkte mit hohem Volumen weisen auf bedeutende Unterstützungs-/Widerstandsniveaus hin
-
Kursniveaus mit maximalem Volumen (rote Zonen) dienen oft als wichtige Wendepunkte
2Analyse des Volumenprofils
-
Verstehen, wo das Volumen in der aktuellen Preisspanne konzentriert ist
-
Identifizieren Sie Volumenlücken (Bereiche mit geringem Volumen) als potenzielle Ausbruchsziele
3. dieMarktstrukturanalyse
-
Visualisierung der Volumenverteilung über die Preisspanne
-
Identifizierung von Akkumulations-/Distributionszonen
4.einstiegs- und ausstiegspunkte handeln
-
Bereiche mit hohem Volumen können eine bessere Liquidität für Ein- und Ausstiege bieten.
-
Bereiche mit geringem Volumen können Stop-Loss-Hunting-Zonen anzeigen
Vorteile
Im Vergleich zu traditionellen Volumenindikatoren:
-
Räumlicher Kontext: Zeigt das Volumen im Verhältnis zu den Preisniveaus, nicht nur die Zeit
-
Visuelle Klarheit: Farbverläufe machen die Volumenverteilung sofort sichtbar
-
Historischer Kontext: Zeigt das Volumenprofil über einen bestimmten Balkenverlauf
-
Multi-Timeframe-Analyse: Funktioniert auf jedem Zeitrahmen und zeigt die historische Akkumulation