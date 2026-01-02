Quantum RSI Scalper

Quantum RSI Scalper ist ein präzisionsbasiertes automatisiertes Handelssystem, das für EUR/USD auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen (M15) entwickelt wurde.

Der EA kombiniert die RSI-Momentum-Analyse mit der Logik der Preisreaktion im Quantum-Stil, um kurzfristige Marktungleichgewichte zu identifizieren und hochwahrscheinliche Scalping-Möglichkeiten zu nutzen.

Die Strategie konzentriert sich auf:

Erkennen von überkauften und überverkauften RSI-Bedingungen

Bestätigung von Einstiegen bei Kursrückschlägen mit geringer Latenzzeit

Durchführung schneller, disziplinierter Trades, die auf das kurzfristige Momentum abgestimmt sind

Hinweis: Bitte kontaktieren Sie uns für ein Setfile

Überblick über die Handelslogik

Indikator-Kern: Relative Stärke Index (RSI)

Einstiegstyp: Momentum-basierte Scalping-Einstiege

Dauer des Handels: Kurzfristig (Minuten bis wenige Kerzen)

Markt-Verhalten: Mittlere Umkehrung mit Momentum-Bestätigung

Risikokontrolle: Eingebauter Stop Loss, Take Profit und optionale Trailing-Logik

Empfohlene Einstellungen

Symbol: EURUSD,EURGBP,GPBUSD,NZDCAD,GBPJPY,AUDUSD



Zeitrahmen: M15 (15 Minuten)

Broker-Typ: ECN / Low-Spread-Broker empfohlen, ( Kann auch für Propfirmen verwendet werden)



Lot Size:

Konservativ: 0.01 pro +$100 Guthaben

Aggressiv: Einstellbar mit angemessenem Risikomanagement

Erweiterte Filter & Schutzmaßnahmen

Zeit-Filter

Handelt nur während benutzerdefinierter Handelssitzungen

Empfohlene Sitzungen: London Überschneidung London-New York

Vermeidet geringe Liquidität und erratische Marktphasen

Nachrichten-Filter

Blockiert automatisch den Handel während wichtiger Wirtschaftsnachrichten

Verhindert extreme Volatilität und Ausrutscher

Einstellbare Blackout-Perioden vor und nach den Nachrichten

ATR-Volatilitätsfilter

Verwendet die Average True Range (ATR) , um eine ausreichende Marktbewegung sicherzustellen

Vermeidet den Handel bei flacher oder geringer Volatilität

Hilft bei der Aufrechterhaltung einer konsistenten Scalping-Performance

Standardabweichung (StdDev) Filter

Misst Marktstreuung und Volatilitätsausweitung

Filtert schwankendes oder instabiles Kursverhalten heraus

Bestätigt, dass die Preisbewegung statistisch handelbar ist