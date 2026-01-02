Quantum RSI Scalper
- Experten
- Ahmed Mohammed Bakr Bakr
- Version: 3.1
- Aktivierungen: 8
Quantum RSI Scalper
Quantum RSI Scalper ist ein präzisionsbasiertes automatisiertes Handelssystem, das für EUR/USD auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen (M15) entwickelt wurde.
Der EA kombiniert die RSI-Momentum-Analyse mit der Logik der Preisreaktion im Quantum-Stil, um kurzfristige Marktungleichgewichte zu identifizieren und hochwahrscheinliche Scalping-Möglichkeiten zu nutzen.
Die Strategie konzentriert sich auf:
-
Erkennen von überkauften und überverkauften RSI-Bedingungen
-
Bestätigung von Einstiegen bei Kursrückschlägen mit geringer Latenzzeit
-
Durchführung schneller, disziplinierter Trades, die auf das kurzfristige Momentum abgestimmt sind
Hinweis: Bitte kontaktieren Sie uns für ein Setfile
Überblick über die Handelslogik
-
Indikator-Kern: Relative Stärke Index (RSI)
-
Einstiegstyp: Momentum-basierte Scalping-Einstiege
-
Dauer des Handels: Kurzfristig (Minuten bis wenige Kerzen)
-
Markt-Verhalten: Mittlere Umkehrung mit Momentum-Bestätigung
-
Risikokontrolle: Eingebauter Stop Loss, Take Profit und optionale Trailing-Logik
Empfohlene Einstellungen
Symbol: EURUSD,EURGBP,GPBUSD,NZDCAD,GBPJPY,AUDUSD
Zeitrahmen: M15 (15 Minuten)
Broker-Typ: ECN / Low-Spread-Broker empfohlen, ( Kann auch für Propfirmen verwendet werden)
Lot Size:
-
Konservativ: 0.01 pro +$100 Guthaben
-
Aggressiv: Einstellbar mit angemessenem Risikomanagement
Erweiterte Filter & Schutzmaßnahmen
Zeit-Filter
-
Handelt nur während benutzerdefinierter Handelssitzungen
-
Empfohlene Sitzungen:
-
London
-
Überschneidung London-New York
-
-
Vermeidet geringe Liquidität und erratische Marktphasen
Nachrichten-Filter
-
Blockiert automatisch den Handel während wichtiger Wirtschaftsnachrichten
-
Verhindert extreme Volatilität und Ausrutscher
-
Einstellbare Blackout-Perioden vor und nach den Nachrichten
ATR-Volatilitätsfilter
-
Verwendet die Average True Range (ATR), um eine ausreichende Marktbewegung sicherzustellen
-
Vermeidet den Handel bei flacher oder geringer Volatilität
-
Hilft bei der Aufrechterhaltung einer konsistenten Scalping-Performance
Standardabweichung (StdDev) Filter
-
Misst Marktstreuung und Volatilitätsausweitung
-
Filtert schwankendes oder instabiles Kursverhalten heraus
-
Bestätigt, dass die Preisbewegung statistisch handelbar ist
Risikomanagement-Funktionen
-
Feste oder dynamische Losgröße
-
Eingebauter Stop Loss, Take Profit und optionaler Trailing Stop
-
Unterstützt prozentuales Risiko pro Handel
-
Mehrere Sicherheitsebenen zur Begrenzung des Drawdowns