Quantum RSI Scalper

Quantum RSI Scalper ist ein präzisionsbasiertes automatisiertes Handelssystem, das für EUR/USD auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen (M15) entwickelt wurde.
Der EA kombiniert die RSI-Momentum-Analyse mit der Logik der Preisreaktion im Quantum-Stil, um kurzfristige Marktungleichgewichte zu identifizieren und hochwahrscheinliche Scalping-Möglichkeiten zu nutzen.

Die Strategie konzentriert sich auf:

  • Erkennen von überkauften und überverkauften RSI-Bedingungen

  • Bestätigung von Einstiegen bei Kursrückschlägen mit geringer Latenzzeit

  • Durchführung schneller, disziplinierter Trades, die auf das kurzfristige Momentum abgestimmt sind

Hinweis: Bitte kontaktieren Sie uns für ein Setfile

Überblick über die Handelslogik

  • Indikator-Kern: Relative Stärke Index (RSI)

  • Einstiegstyp: Momentum-basierte Scalping-Einstiege

  • Dauer des Handels: Kurzfristig (Minuten bis wenige Kerzen)

  • Markt-Verhalten: Mittlere Umkehrung mit Momentum-Bestätigung

  • Risikokontrolle: Eingebauter Stop Loss, Take Profit und optionale Trailing-Logik

Empfohlene Einstellungen

Symbol: EURUSD,EURGBP,GPBUSD,NZDCAD,GBPJPY,AUDUSD


Zeitrahmen: M15 (15 Minuten)
Broker-Typ: ECN / Low-Spread-Broker empfohlen, ( Kann auch für Propfirmen verwendet werden)

Lot Size:

  • Konservativ: 0.01 pro +$100 Guthaben

  • Aggressiv: Einstellbar mit angemessenem Risikomanagement

Erweiterte Filter & Schutzmaßnahmen

Zeit-Filter

  • Handelt nur während benutzerdefinierter Handelssitzungen

  • Empfohlene Sitzungen:

    • London

    • Überschneidung London-New York

  • Vermeidet geringe Liquidität und erratische Marktphasen

Nachrichten-Filter

  • Blockiert automatisch den Handel während wichtiger Wirtschaftsnachrichten

  • Verhindert extreme Volatilität und Ausrutscher

  • Einstellbare Blackout-Perioden vor und nach den Nachrichten

ATR-Volatilitätsfilter

  • Verwendet die Average True Range (ATR), um eine ausreichende Marktbewegung sicherzustellen

  • Vermeidet den Handel bei flacher oder geringer Volatilität

  • Hilft bei der Aufrechterhaltung einer konsistenten Scalping-Performance

Standardabweichung (StdDev) Filter

  • Misst Marktstreuung und Volatilitätsausweitung

  • Filtert schwankendes oder instabiles Kursverhalten heraus

  • Bestätigt, dass die Preisbewegung statistisch handelbar ist

Risikomanagement-Funktionen

  • Feste oder dynamische Losgröße

  • Eingebauter Stop Loss, Take Profit und optionaler Trailing Stop

  • Unterstützt prozentuales Risiko pro Handel

  • Mehrere Sicherheitsebenen zur Begrenzung des Drawdowns



