Gold Breakout zone

Gold Breakout Session EA - Prop Firm & Langfristiger Handel Optimiert

Der Gold Breakout Session EA ist ein präzisionsbasierter Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD (Gold) entwickelt wurde, um hochwertige Ausbruchsgeschäfte auf der Grundlage der Höchst- und Tiefststände der vorangegangenen Sitzung zu erfassen.

Dieser EA konzentriert sich auf Qualität statt Quantität und ist daher ideal für Prop-Firm-Herausforderungen und langfristige, disziplinierte Handelsstrategien.

Hauptmerkmale

Session Breakout Logik Handelt nur, wenn der Preis das Hoch oder Tief der vorherigen Sitzung bestätigt Filtert falsche Ausbrüche durch strenge Validierungsregeln

Hochqualitative Handelsauswahl Niedrige Handelshäufigkeit Vermeidet Overtrading und zufällige Einstiege

Prop Firm Friendly Kontrolliertes Risikoverhalten Entwickelt, um tägliche Drawdown- und Max-Loss-Regeln zu respektieren Geeignet für FTMO, MyFundedFX, The5ers, etc. Keine Martingale, Absicherung

Optimiert für XAUUSD Speziell auf die Volatilität und das Verhalten von Gold zugeschnitten Beste Performance auf 15M-1H Zeitrahmen

Langfristiger Handelsfokus Zielt auf nachhaltiges Wachstum statt auf aggressives Scalping Eignet sich gut für Swing-Style Breakout Continuation Trades



Empfohlene Einstellungen

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: 15 Minuten oder 1 Stunde

Handelsstil: Session Breakout / Trendfortsetzung

Risiko: Konservativ bis mittel (Prop-firm-konform)

Für wen dieser EA geeignet ist