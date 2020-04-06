Gold Breakout zone

Gold Breakout Session EA - Prop Firm & Langfristiger Handel Optimiert

Der Gold Breakout Session EA ist ein präzisionsbasierter Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD (Gold) entwickelt wurde, um hochwertige Ausbruchsgeschäfte auf der Grundlage der Höchst- und Tiefststände der vorangegangenen Sitzung zu erfassen.

Dieser EA konzentriert sich auf Qualität statt Quantität und ist daher ideal für Prop-Firm-Herausforderungen und langfristige, disziplinierte Handelsstrategien.

Hauptmerkmale

  • Session Breakout Logik

    • Handelt nur, wenn der Preis das Hoch oder Tief der vorherigen Sitzung bestätigt

    • Filtert falsche Ausbrüche durch strenge Validierungsregeln

  • Hochqualitative Handelsauswahl

    • Niedrige Handelshäufigkeit

    • Vermeidet Overtrading und zufällige Einstiege

  • Prop Firm Friendly

    • Kontrolliertes Risikoverhalten

    • Entwickelt, um tägliche Drawdown- und Max-Loss-Regeln zu respektieren

    • Geeignet für FTMO, MyFundedFX, The5ers, etc.

    • Keine Martingale, Absicherung

  • Optimiert für XAUUSD

    • Speziell auf die Volatilität und das Verhalten von Gold zugeschnitten

    • Beste Performance auf 15M-1H Zeitrahmen

  • Langfristiger Handelsfokus

    • Zielt auf nachhaltiges Wachstum statt auf aggressives Scalping

    • Eignet sich gut für Swing-Style Breakout Continuation Trades

Empfohlene Einstellungen

  • Symbol: XAUUSD (Gold)

  • Zeitrahmen: 15 Minuten oder 1 Stunde

  • Handelsstil: Session Breakout / Trendfortsetzung

  • Risiko: Konservativ bis mittel (Prop-firm-konform)

Für wen dieser EA geeignet ist

  • Trader, die Prop-Firm-Herausforderungen bestehen wollen

  • Trader, die saubere Breakout-Strategien bevorzugen

  • Anwender, die eine stabile langfristige Performance bei Gold suchen

  • Trader, die Risikokontrolle über Hochfrequenz schätzen


