Gold Breakout zone
- Experten
- Ahmed Mohammed Bakr Bakr
- Version: 3.0
- Aktivierungen: 5
Gold Breakout Session EA - Prop Firm & Langfristiger Handel Optimiert
Der Gold Breakout Session EA ist ein präzisionsbasierter Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD (Gold) entwickelt wurde, um hochwertige Ausbruchsgeschäfte auf der Grundlage der Höchst- und Tiefststände der vorangegangenen Sitzung zu erfassen.
Dieser EA konzentriert sich auf Qualität statt Quantität und ist daher ideal für Prop-Firm-Herausforderungen und langfristige, disziplinierte Handelsstrategien.
Hauptmerkmale
-
Session Breakout Logik
-
Handelt nur, wenn der Preis das Hoch oder Tief der vorherigen Sitzung bestätigt
-
Filtert falsche Ausbrüche durch strenge Validierungsregeln
-
-
Hochqualitative Handelsauswahl
-
Niedrige Handelshäufigkeit
-
Vermeidet Overtrading und zufällige Einstiege
-
-
Prop Firm Friendly
-
Kontrolliertes Risikoverhalten
-
Entwickelt, um tägliche Drawdown- und Max-Loss-Regeln zu respektieren
-
Geeignet für FTMO, MyFundedFX, The5ers, etc.
-
Keine Martingale, Absicherung
-
-
Optimiert für XAUUSD
-
Speziell auf die Volatilität und das Verhalten von Gold zugeschnitten
-
Beste Performance auf 15M-1H Zeitrahmen
-
-
Langfristiger Handelsfokus
-
Zielt auf nachhaltiges Wachstum statt auf aggressives Scalping
-
Eignet sich gut für Swing-Style Breakout Continuation Trades
-
Empfohlene Einstellungen
-
Symbol: XAUUSD (Gold)
-
Zeitrahmen: 15 Minuten oder 1 Stunde
-
Handelsstil: Session Breakout / Trendfortsetzung
-
Risiko: Konservativ bis mittel (Prop-firm-konform)
Für wen dieser EA geeignet ist
-
Trader, die Prop-Firm-Herausforderungen bestehen wollen
-
Trader, die saubere Breakout-Strategien bevorzugen
-
Anwender, die eine stabile langfristige Performance bei Gold suchen
-
Trader, die Risikokontrolle über Hochfrequenz schätzen