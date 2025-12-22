Gold Lady V

Der Gold Lady Gold Trading Advisor für die Plattform MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAU/USD) entwickelt wurde. Solche Berater verwenden in der Regel Algorithmen zur Ausführung von Geschäften auf der Grundlage von technischen Analysen und anderen Marktdaten.

Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller

Ein Berater, der Marktdaten in Echtzeit analysiert, sich geschickt an veränderte Bedingungen anpasst und äußerst präzise Ein- und Ausstiegssignale liefert. Diese hochentwickelte, einfach zu bedienende und vollautomatische Software erfordert nur eine minimale Konfiguration und ist damit für Händler aller Niveaus zugänglich, vom Anfänger bis zum erfahrenen Profi. Es macht eine ständige Marktbeobachtung überflüssig, so dass sich die Nutzer ohne Ablenkung durch Routineaufgaben auf Strategie und Entwicklung konzentrieren können. Durchdrungen vom Geist der technologischen Entwicklung wird dieser Berater zu einem zuverlässigen Partner in der Welt der Hochfinanz, in der jeder Augenblick zählt. Seine Fähigkeit, nahtlos mit der Volatilität des Marktes zu interagieren, flößt selbst den vorsichtigsten Händlern Vertrauen ein und eröffnet ihnen neue Horizonte für den Erfolg. Unabhängig vom Erfahrungsstand bietet dieses schnell anpassbare Tool allen Marktteilnehmern eine unschätzbare Unterstützung und gewährleistet Zuverlässigkeit und Präzision bei jeder Entscheidung.

Kombiniert mehrere bewährte Ausbruchsstrategien, um den Trend zu erkennen und zu verfolgen.
Verwendet eine fortschrittliche Logik, um falsche Ausbrüche herauszufiltern und so die Genauigkeit und Rentabilität zu erhöhen.
Passt sich für eine gleichbleibende Leistung sowohl an trendige als auch an schwankende Marktbedingungen an.

Der Roboter enthält auch eine super-sichere Strategie, die zusätzlichen Schutz vor Verlusten bietet und die Gewinne erhöht. Er passt die Trades mit präziser Risikokontrolle intelligent an, ohne das Kapital zu gefährden. Die Hebelwirkung ist für maximale Effizienz und Handelssicherheit optimiert, wobei Risiko und Rentabilität im Gleichgewicht bleiben.

Währungspaar: XAUUSD (GOLD)
Zeitrahmen: Jeder
Mindesteinlage: 500 $.
Kontotyp: Jeder Kontotyp, aber es ist besser, ECN- und Raw-Spread-Konten zu verwenden.
Hebelwirkung: Jeder
Kontotyp: Beliebig
Verwenden Sie einen VPS, um den EA rund um die Uhr laufen zu lassen (empfohlen)


Bevor Sie einen Berater verwenden, stellen Sie sicher, dass:

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Rentabilität (EA kann auch Verluste erleiden).
Die gezeigten Backtests (z.B. in den Screenshots) sind hochgradig optimiert, um die besten Parameter zu finden, aber die Ergebnisse können daher nicht auf den realen Handel übertragen werden.
Diese Strategie wird immer einen Stop-Loss verwenden, aber die Ausführung des SL hängt immer noch von Ihrem Broker ab.


