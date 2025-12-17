SMC full setup

Ultimativer SMC: Professioneller Smart-Money-Konzepte-Indikator

Entschlüsseln Sie die verborgenen Bewegungen des Marktes. Handeln Sie mit den Institutionen, nicht gegen sie.

Der Ultimate SMC-Indikator wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die Smart Money Concepts (SMC) automatisch auf ihre Charts anwenden wollen. Die manuelle SMC-Analyse ist zeitaufwändig und anfällig für subjektive Fehler. Dieses Tool macht Schluss mit dem Rätselraten, indem es Order-Blöcke, Fair-Value-Lücken und strukturelle Brüche in Echtzeit algorithmisch erkennt.

Egal, ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, dieser Indikator bietet Ihnen den institutionellen Kontext, den Sie benötigen, um mit hoher Wahrscheinlichkeit einsteigen zu können.

Hauptmerkmale

Marktstruktur-Mapping: Kennzeichnet automatisch BOS (Break of Structure) für Trendfortsetzungen und CHoCH (Change of Character) für Trendumkehrungen.

Orderblöcke (OB): Hebt bullische und bearische Orderblöcke hervor, in denen zuvor institutionelles Volumen eingespeist wurde und die als Reaktionszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit dienen.

Fair Value Lücken (FVG) / Ungleichgewichte: Spürt Preisineffizienzen auf, die der Markt wahrscheinlich wieder aufgreifen und "füllen" wird.

Liquiditätsengpässe: Identifiziert frühere Höchst- und Tiefststände, auf denen Stop-Losses (Liquidität) ruhen.

Premium- und Discount-Zonen: Zeichnet automatisch Fibonacci-Levels, um Sie beim Kauf im Discount und beim Verkauf im Premium zu unterstützen.

Multi-Timeframe-Dashboard: (Optional - nur, wenn Ihr Indikator über diese Funktion verfügt) Überwachen Sie die Struktur über mehrere Timeframes von einem einzigen Chart aus.