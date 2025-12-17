SMC full setup

Ultimativer SMC: Professioneller Smart-Money-Konzepte-Indikator

Entschlüsseln Sie die verborgenen Bewegungen des Marktes. Handeln Sie mit den Institutionen, nicht gegen sie.

Der Ultimate SMC-Indikator wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die Smart Money Concepts (SMC) automatisch auf ihre Charts anwenden wollen. Die manuelle SMC-Analyse ist zeitaufwändig und anfällig für subjektive Fehler. Dieses Tool macht Schluss mit dem Rätselraten, indem es Order-Blöcke, Fair-Value-Lücken und strukturelle Brüche in Echtzeit algorithmisch erkennt.

Egal, ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, dieser Indikator bietet Ihnen den institutionellen Kontext, den Sie benötigen, um mit hoher Wahrscheinlichkeit einsteigen zu können.

Hauptmerkmale

  • Marktstruktur-Mapping: Kennzeichnet automatisch BOS (Break of Structure) für Trendfortsetzungen und CHoCH (Change of Character) für Trendumkehrungen.

  • Orderblöcke (OB): Hebt bullische und bearische Orderblöcke hervor, in denen zuvor institutionelles Volumen eingespeist wurde und die als Reaktionszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit dienen.

  • Fair Value Lücken (FVG) / Ungleichgewichte: Spürt Preisineffizienzen auf, die der Markt wahrscheinlich wieder aufgreifen und "füllen" wird.

  • Liquiditätsengpässe: Identifiziert frühere Höchst- und Tiefststände, auf denen Stop-Losses (Liquidität) ruhen.

  • Premium- und Discount-Zonen: Zeichnet automatisch Fibonacci-Levels, um Sie beim Kauf im Discount und beim Verkauf im Premium zu unterstützen.

  • Multi-Timeframe-Dashboard: (Optional - nur, wenn Ihr Indikator über diese Funktion verfügt) Überwachen Sie die Struktur über mehrere Timeframes von einem einzigen Chart aus.

Eingabe-Parameter

  • Strukturtiefe: Passen Sie die Empfindlichkeit von Swing Highs/Lows an.

  • Farbeinstellungen: Vollständig anpassbare Farben für bullische/barische Strukturen und Zonen.

  • Alarmeinstellungen: Aktivieren/Deaktivieren von Pop-ups und Push-Benachrichtigungen.

  4H/1Tag Zeitrahmen verwenden




Auswahl:
Findolin
1900
Findolin 2025.12.18 11:58 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ahmed Mohammed Bakr Bakr
1818
Antwort vom Entwickler Ahmed Mohammed Bakr Bakr 2025.12.18 15:37
Hello Trader
Thanks for review , please download latest version of our indicator
Antwort auf eine Rezension