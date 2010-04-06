Symbol

XAUUSD

Zeitrahmen

Tag

Typ Künstliche Intelligenz





Mindesteinlage 1500 USD (oder den Gegenwert einer anderen Währung)

Kompatibel mit JEDEM Broker YES

Starten ohne vorherige Einstellungen YES





Dieser Expert Advisor ist ein Ensemblesystem von Modellen, die auf dem Raum der synthetisierten Fraktale hoher Dimensionalität der zweiten Ebene trainiert wurden.













Hauptmerkmale:

Einlagensicherheit

Verwendet keine für die Einlage gefährlichen Strategien, wie z.B. Grid oder jegliche Art von Mittelwertbildung.

Verwendet kein Micro-Scalping, Pre-Rollover oder andere Strategien, die stark vom Broker und der Orderausführung abhängig sind.





Einzigartigkeit

Es basiert auf einer einzigartigen Level 2 AI-Trainingsmethode.













Start

Das Starten dauert 1 Minute.

1)Setzen Sie den EA auf den Chart XAUUSD DAY.

2)Wählen Sie ein Lot für den Handel.





Vergessen Sie nicht, den automatischen Handel zuzulassen, das ist alles.





Worauf Sie vor dem Kauf achten sollten

Stop Loss ist ein Teil der Strategie und kein Indikator für unsachgemäßen Betrieb.

Die Rentabilität einer Strategie sollte nicht nach ein paar Tagen Arbeit beurteilt werden, sondern nach dem abgeschlossenen Handelsmonat.





Eine mehrtägige Abwesenheit vom Handel ist kein Indikator für eine falsche Arbeitsweise.

Manchmal kann ein Modell einige Tage lang pausieren, wenn es Anomalien in der Preisstruktur feststellt.





In der Welt des Algo-Trading kann man sich leicht in EAs mit perfekt gezeichneten Gleichgewichtskurven verirren, die das Ergebnis einer starken Überanpassung sind.

Meine Modelle sind nicht auf makellose historische Tests ausgerichtet, sondern auf eine stabile Performance unter realen, unvorhersehbaren Marktbedingungen.





Potenzielle Risiken:





Alle Tests zeigen nur die potenzielle Leistung des EA.

Die tatsächlichen Handelsergebnisse können von einem Broker zum anderen variieren.

Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Rentabilität "Vergangene Rentabilität ist keine Garantie für zukünftige Rentabilität".

Die gezeigten Backtests (z.B. Screenshots) sind optimiert, um die besten Parameter zu finden, aber die Ergebnisse sind daher nicht auf den realen Handel übertragbar.

Der Handel mit Derivaten birgt ein hohes Risiko für Ihr Kapital und Sie sollten nur mit Geld handeln, das Sie sich leisten können zu verlieren.



