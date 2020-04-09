Trade assistant pro v8

FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 - Professionelles Handels- und Risikomanagement-Panel

Trade Assistant MT5 ist ein fortschrittliches Handelspanel, das Händlern hilft, Aufträge schneller, sicherer und professioneller auszuführen.

Es vereinfacht den manuellen Handel durch die Kombination von intelligentem Ordermanagement, präziser Risikokontrolle und Ein-Klick-Ausführung und ist damit sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Trader ideal.

Dieses Tool handelt nicht automatisch. Stattdessen gibt es Ihnen die volle Kontrolle und wendet bei jedem Handel ein professionelles Risikomanagement an.

Wichtigste Merkmale

Einfacher und schneller Handel

Ein-Klick-Kauf/Verkauf/Schließen-Operationen

Sofortige Auftragserteilung direkt aus dem Chart

Geeignet für Scalping, Daytrading und Swingtrading

Professionelles Risikomanagement

Automatische Losgrößenberechnung basierend auf: Saldo-Prozentsatz Prozentsatz des Eigenkapitals Festes Los

Vordefinierter Stop Loss und Take Profit

Risikokontrollierte Ausführung zum Schutz Ihres Kapitals

Ideal für Prop-Firm-Regeln und finanzierte Konten

Erweiterte Auftragsverwaltung

Schließen Sie alle Aufträge , nur Käufe oder nur Verkäufe

Einfaches Ändern von Stop Loss und Take Profit

Unterstützung für Break-even und partielles Management

Klare visuelle Kontrolle direkt auf dem Chart

Sauberes & benutzerfreundliches Panel

Einfache und moderne Schnittstelle

Keine komplizierten Einstellungen

Funktioniert reibungslos mit jedem MT5-Broker

Warum Trade Assistant verwenden?