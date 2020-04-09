Trade assistant pro v8
- Utilitys
- Ahmed Mohammed Bakr Bakr
- Version: 1.0
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 - Professionelles Handels- und Risikomanagement-Panel
Trade Assistant MT5 ist ein fortschrittliches Handelspanel, das Händlern hilft, Aufträge schneller, sicherer und professioneller auszuführen.
Es vereinfacht den manuellen Handel durch die Kombination von intelligentem Ordermanagement, präziser Risikokontrolle und Ein-Klick-Ausführung und ist damit sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Trader ideal.
Dieses Tool handelt nicht automatisch. Stattdessen gibt es Ihnen die volle Kontrolle und wendet bei jedem Handel ein professionelles Risikomanagement an.
Wichtigste Merkmale
Einfacher und schneller Handel
Ein-Klick-Kauf/Verkauf/Schließen-Operationen
Sofortige Auftragserteilung direkt aus dem Chart
Geeignet für Scalping, Daytrading und Swingtrading
Professionelles Risikomanagement
Automatische Losgrößenberechnung basierend auf:
Saldo-Prozentsatz
Prozentsatz des Eigenkapitals
Festes Los
Vordefinierter Stop Loss und Take Profit
Risikokontrollierte Ausführung zum Schutz Ihres Kapitals
Ideal für Prop-Firm-Regeln und finanzierte Konten
Erweiterte Auftragsverwaltung
Schließen Sie alle Aufträge, nur Käufe oder nur Verkäufe
Einfaches Ändern von Stop Loss und Take Profit
Unterstützung für Break-even und partielles Management
Klare visuelle Kontrolle direkt auf dem Chart
Sauberes & benutzerfreundliches Panel
Einfache und moderne Schnittstelle
Keine komplizierten Einstellungen
Funktioniert reibungslos mit jedem MT5-Broker
Warum Trade Assistant verwenden?
Schnellerer Handel mit weniger Fehlern
Behalten Sie strenge Risikodisziplin bei
Perfekt für Trader, die eine manuelle Kontrolle mit professionellen Tools bevorzugen
Spart Zeit und reduziert emotionales Handeln