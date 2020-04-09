Trade assistant pro v8

FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 - Professionelles Handels- und Risikomanagement-Panel

Trade Assistant MT5 ist ein fortschrittliches Handelspanel, das Händlern hilft, Aufträge schneller, sicherer und professioneller auszuführen.
Es vereinfacht den manuellen Handel durch die Kombination von intelligentem Ordermanagement, präziser Risikokontrolle und Ein-Klick-Ausführung und ist damit sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Trader ideal.

Dieses Tool handelt nicht automatisch. Stattdessen gibt es Ihnen die volle Kontrolle und wendet bei jedem Handel ein professionelles Risikomanagement an.

Wichtigste Merkmale

Einfacher und schneller Handel

  • Ein-Klick-Kauf/Verkauf/Schließen-Operationen

  • Sofortige Auftragserteilung direkt aus dem Chart

  • Geeignet für Scalping, Daytrading und Swingtrading

Professionelles Risikomanagement

  • Automatische Losgrößenberechnung basierend auf:

    • Saldo-Prozentsatz

    • Prozentsatz des Eigenkapitals

    • Festes Los

  • Vordefinierter Stop Loss und Take Profit

  • Risikokontrollierte Ausführung zum Schutz Ihres Kapitals

  • Ideal für Prop-Firm-Regeln und finanzierte Konten

Erweiterte Auftragsverwaltung

  • Schließen Sie alle Aufträge, nur Käufe oder nur Verkäufe

  • Einfaches Ändern von Stop Loss und Take Profit

  • Unterstützung für Break-even und partielles Management

  • Klare visuelle Kontrolle direkt auf dem Chart

Sauberes & benutzerfreundliches Panel

  • Einfache und moderne Schnittstelle

  • Keine komplizierten Einstellungen

  • Funktioniert reibungslos mit jedem MT5-Broker

Warum Trade Assistant verwenden?

  • Schnellerer Handel mit weniger Fehlern

  • Behalten Sie strenge Risikodisziplin bei

  • Perfekt für Trader, die eine manuelle Kontrolle mit professionellen Tools bevorzugen

  • Spart Zeit und reduziert emotionales Handeln


