NUCLEAR EA - Präzisions-Breakout-Handelssystem

NUCLEAR EA ist ein professioneller Breakout Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die Disziplin, Stabilität und eine strenge Risikokontrolle verlangen. Dieser EA wurde mit Blick auf die Regeln von Prop-Firmen entwickelt und konzentriert sich auf hochwertige Breakout- und Fake-Breakout-Setups, während er gefährliche Strategien vollständig vermeidet.

Was NUCLEAR EA NICHT verwendet

Kein Martingal

Keine Absicherung

Kein Raster

Keine riskante Erholungslogik

Jeder Handel ist unabhängig, kontrolliert und berechnet.





Zentrale Handelslogik

Intelligente Ausbruchserkennung auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen

Optionaler Reverse-Breakout für falsche Breakout-Szenarien

Multi-Bar-Bestätigung zur Reduzierung von Fehlsignalen

Handelt nur, wenn die Marktbedingungen strenge Volatilitäts- und Spread-Regeln erfüllen

Fortschrittliches Risikomanagement (Prop Firm Ready)

Feste oder automatische Losgröße basierend auf dem Kontorisiko

Einstellbares Risiko pro Handel (%)

Eingebauter maximaler täglicher Verlustschutz

Tägliche Gewinnbegrenzung , um den Handel zu stoppen, wenn das Ziel erreicht ist

Spread- und Slippage-Filter zur Vermeidung von Fehlausführungen

Handelsmanagement-Funktionen

Fester Stop Loss & Take Profit

Intelligenter Trailing Stop mit Schrittsteuerung

Break-Even-Schutz mit zusätzlicher Gewinnsperre

Ein Handel pro Setup unter Verwendung einer eindeutigen magischen Zahl

Empfohlene Einstellungen Parameter Empfehlung Anmerkungen Broker-Konto Niedrige Spanne ECN / RAW Gewährleistet eine schnelle Ausführung, minimale Slippage und engere Spreads. Konto-Typ Null / ECN / RAW Dringend empfohlen für beste Performance und Genauigkeit. Handels-Symbol XAUUSD (Gold) Erzielt die beste Performance bei Instrumenten mit hohem Liquiditätsgrad. Zeitrahmen M15 (15 Minuten) Optimales Gleichgewicht zwischen Präzision und Reaktionsfähigkeit bei Ausbrüchen.

Hinweis: Ich verwende das Exness Zero-Konto



Ideal für