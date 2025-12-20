Nuclear
- Ahmed Mohammed Bakr Bakr
NUCLEAR EA - Präzisions-Breakout-Handelssystem
NUCLEAR EA ist ein professioneller Breakout Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die Disziplin, Stabilität und eine strenge Risikokontrolle verlangen. Dieser EA wurde mit Blick auf die Regeln von Prop-Firmen entwickelt und konzentriert sich auf hochwertige Breakout- und Fake-Breakout-Setups, während er gefährliche Strategien vollständig vermeidet.
Was NUCLEAR EA NICHT verwendet
-
Kein Martingal
-
Keine Absicherung
-
Kein Raster
-
Keine riskante Erholungslogik
Jeder Handel ist unabhängig, kontrolliert und berechnet.
Zentrale Handelslogik
-
Intelligente Ausbruchserkennung auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen
-
Optionaler Reverse-Breakout für falsche Breakout-Szenarien
-
Multi-Bar-Bestätigung zur Reduzierung von Fehlsignalen
-
Handelt nur, wenn die Marktbedingungen strenge Volatilitäts- und Spread-Regeln erfüllen
Fortschrittliches Risikomanagement (Prop Firm Ready)
-
Feste oder automatische Losgröße basierend auf dem Kontorisiko
-
Einstellbares Risiko pro Handel (%)
-
Eingebauter maximaler täglicher Verlustschutz
-
Tägliche Gewinnbegrenzung, um den Handel zu stoppen, wenn das Ziel erreicht ist
-
Spread- und Slippage-Filter zur Vermeidung von Fehlausführungen
Handelsmanagement-Funktionen
-
Fester Stop Loss & Take Profit
-
Intelligenter Trailing Stop mit Schrittsteuerung
-
Break-Even-Schutz mit zusätzlicher Gewinnsperre
-
Ein Handel pro Setup unter Verwendung einer eindeutigen magischen Zahl
Empfohlene Einstellungen
- Parameter
- Empfehlung
- Anmerkungen
- Broker-Konto
- Niedrige Spanne ECN / RAW
- Gewährleistet eine schnelle Ausführung, minimale Slippage und engere Spreads.
- Konto-Typ
- Null / ECN / RAW
- Dringend empfohlen für beste Performance und Genauigkeit.
- Handels-Symbol
- XAUUSD (Gold)
- Erzielt die beste Performance bei Instrumenten mit hohem Liquiditätsgrad.
- Zeitrahmen
- M15 (15 Minuten)
- Optimales Gleichgewicht zwischen Präzision und Reaktionsfähigkeit bei Ausbrüchen.
Hinweis: Ich verwende das Exness Zero-Konto
Ideal für
-
Prop-Firmen-Herausforderungen (FTMO, MyForexFunds-ähnliche Regeln)
-
Trader, die Strategien mit geringem Drawdown bevorzugen
-
Langfristige Beständigkeit gegenüber Glücksspiel