FVG Gap Detector

XAU Gap Detector - MQL5 Expert Advisor



Automatisierter FVG (Fair Value Gap)-Handel für XAU mit Multi-Timeframe-Erkennung, EMA-Filterung, Geldmanagement-Optionen, Trailing/Breakeven-Logik und klaren visuellen Bestätigungen - entwickelt für Scalper und Swing-Trader, die einen konfigurierbaren, sicherheitsorientierten EA wünschen.

Einzeiliger Slogan

Multi-TF FVG-Detektor für XAU mit EMA-Trendfilter, adaptivem Geldmanagement, Trailing & Breakeven - schließen Sie MT5 an und handeln Sie intelligenter.

Was dieser EA macht (Zusammenfassung für den Benutzer)

Dieser Expert Advisor scannt mehrere Zeitrahmen auf Fair Value Gaps (FVGs) bei XAU, wendet optional EMA-Trendfilter und Preisaktionsbestätigungen an und platziert dann Trades mit konfigurierbarem Risiko, festen Lots oder Money-Management, Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop und Breakeven-Logik. Es zeichnet FVG-Rechtecke und Bestätigungsmarkierungen auf dem Chart, damit Sie die Signale visuell überprüfen können. Tageszeitkontrollen und die Sperrung des Freitags reduzieren das Risiko während riskanter Stunden.

Multi-Timeframe FVG-Erkennung: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 (individuell aktiviert/deaktiviert).

Minimale Gap-Schwellenwerte pro Zeitrahmen zur Vermeidung kleiner/unbedeutender Gaps.

EMA-Filter (schnell + langsam), um den Einstieg mit dem Trend in Einklang zu bringen.

Option zur Bestätigung der Preisaktion (Abschluss über/unter FVG erforderlich).

Flexible Risiko-Optionen: Fixes Lot oder Money-Management nach Risikoprozent.

Standard-Schutzfunktionen: SL, TP, Trailing-Stop (mit Mindestgewinn, bevor der Trailing aktiviert wird).

Breakeven-Stop-Aktivierung mit Puffer.

Filter für Handelszeiten und Deaktivierung des Freitags, um Sitzungen zu vermeiden, an denen Sie nicht handeln möchten.

Visuelle Darstellung: bullish/bearish FVG-Farben, bestätigte Marker und einstellbare Rechteckbreite.

Leichtgewichtig und konfigurierbar - geeignet für Backtesting und Live-Handel.

HauptmerkmaleEingaben (was jede Option bewirkt)

Handels-Parameter

FixedLotSize - Losgröße, wenn die Geldverwaltung deaktiviert ist.

RiskPercentage - % des Kontorisikos pro Handel (wird verwendet, wenn UseMoneyManagement = true ).

UseMoneyManagement - Schaltet zwischen festen Lots und prozentualem Risiko um.

StopLossPoints / TakeProfitPoints - Geschützter SL/TP in Punkten.

TrailingStopPoints - Abstand in Punkten für den Trailing-Stop.

MinimumProfitPoints - Trailing wird erst aktiviert, wenn dieser Gewinn erreicht ist.

Enable<Mxx>Trading - Schaltet die Erkennung/den Handel pro Zeitrahmen ein oder aus (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1).

EMA-Filter

UseEMAFilter - Aktivieren Sie den EMA-Trendfilter.

FastEMA / SlowEMA - Perioden für schnelle und langsame EMA (Standard 9 & 21).

FastEMAColor / SlowEMAColor - Zeichnet Farben für EMAs.

Handelszeiten

UseTradingHours - Aktiviert zeitbasierte Handelsbeschränkungen.

TradingSessionStart / TradingSessionEnd - Handelsfenster (HH:MM).

NoTradingOnFriday - Verhindert neue Trades an Freitagen.

FVG-Erkennung

LookbackPeriod - Bars, die zur Berechnung der durchschnittlichen Körpergröße verwendet werden.

BodyMultiplier - Vielfaches des durchschnittlichen Bodys, das einen signifikanten Body anzeigt.

M*_MinFVGGap - Mindestlückengröße in Punkten, die erforderlich ist, um ein FVG pro Zeitrahmen als gültig zu betrachten.

FVG_ValidBars - Wie viele Bars ein erkannter FVG gültig bleibt.

Preis-Aktions-Bestätigung

RequireCloseAboveFVG / RequireCloseBelowFVG - Erfordert einen Abschluss jenseits des FVG für Käufe/Verkäufe.

ConfirmationBars - Anzahl der Bars, die auf die Bestätigung warten.

ShowConfirmationMarkers / ConfirmationColor - Visuelle Markierungen für bestätigte FVGs.

Breakeven

UseBreakevenStops - Aktiviert den Breakeven.

BreakevenTriggerPoints - Gewinn, der benötigt wird, um SL auf Breakeven zu bringen.

BreakevenBufferPoints - Zusätzlicher Puffer über dem Breakeven.

Bildmaterial

BullishFVGColor , BearishFVGColor , ConfirmedFVGColor - Anpassen der Farben.

FVGWidth - Strichstärke des Rechtecks.

ShowFVGVisuals - Schaltet FVG-Visuals ein und aus.

ECN/Zero-Spread-Konten verwenden

UseMoneyManagement = true (RisikoProzentsatz = 1,0 )

StopLossPoints = 500 , TakeProfitPoints = 1000

TrailingStopPoints = 15 , MinimumProfitPoints = 50

EnableM1Trading = false (erst nach Live-Tests einschalten)

EnableM5 / M15 / H1 = true, H4 / D1 = optional für Swing-Signale

UseEMAFilter = wahr (FastEMA 9, SlowEMA 21)

UseTradingHours = true (z.B. 08:00 - 16:00) und NoTradingOnFriday = true

Diese Voreinstellungen priorisieren kontrolliertes Risiko und vermeiden hyperaktiven Micro-TF-Handel, bis Sie die Leistung validieren.

FührenSie Backtests in jedem Zeitrahmen und in verschiedenen Marktregimen (Trend, Schwankung) durch. Verwenden Sie ein Demokonto über einen längeren Zeitraum (mindestens mehrere Wochen), bevor Sie in den Live-Handel einsteigen. Beginnen Sie mit einem geringen Risiko (0,5-1% pro Handel) und beobachten Sie die Slippage/Spread-Empfindlichkeit bei XAU. Überprüfen Sie die visuellen Marker und die protokollierte Handelslogik, um sicherzustellen, dass die Logik des EA den Erwartungen entspricht. Wenn Sie zufrieden sind, setzen Sie den EA auf einem kleinen Live-Konto ein und erweitern Sie ihn schrittweise.

In erster Linie für das Instrument XAU (Gold) entwickelt - überprüfen Sie die Symbolbenennung in Ihrem Broker (z. B. XAUUSD , XAUUSD+ ).

Spread, Slippage und Ausführungsgeschwindigkeit des Brokers beeinflussen die Ergebnisse erheblich; testen Sie mit dem Demokonto Ihres Brokers.

Trailing und Breakeven hängen von Tick-Updates ab - Sitzungen mit geringer Liquidität können sich anders verhalten.

Kein eingebauter Nachrichtenfilter - erwägen Sie die Verwendung eines separaten Wirtschaftskalenders/Nachrichtenblocks, wenn Sie einschneidende Ereignisse vermeiden möchten.

Backtests der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Achten Sie stets auf eine angemessene Positionsgröße und Diversifizierung.

Legen Sie die EA .mq5 und die dazugehörigen .ex5-Dateien in MQL5/Experts ab.

Hängen Sie den EA an einen XAU-Chart mit dem von Ihnen gewünschten Zeitrahmen an (oder einen neutralen Zeitrahmen, wenn der EA mehrere TFs scannt).

Konfigurieren Sie die Eingaben im EA-Eigenschaften-Dialog vor dem Start.

Überwachen Sie das Journal und die Protokolle auf eventuelle Laufzeitmeldungen.

v1.0 - Erste Veröffentlichung: Multi-TF FVG-Erkennung, EMA-Filter, Money Management, Trailing & Breakeven, visuelle Marker.

v1.1 - (zukünftig) Hinzufügen von Nachrichtenfiltern, Verbesserung der FVG-Gültigkeitslogik, Leistungsoptimierungen.

Empfohlene Starteinstellungen (konservativ)Testen und EinsetzenAnmerkungen zu Leistung und UmgebungEinschränkungen und ÜberlegungenInstallation und VerwendungVorgeschlagene Vorlage für das Änderungsprotokoll (zur Veröffentlichung)Rechtlicher Hinweis / Risikohinweis (kurz)

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dieser EA ist ein Werkzeug - verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement, führen Sie gründliche Backtests durch und ziehen Sie einen Fachmann zu Rate. Der Autor ist nicht verantwortlich für Handelsverluste.