Neural scalper grade

Scalp Helper Signal Einstellungen

Diese Einstellungen steuern, wie die wichtigsten Scalping-Signale erzeugt werden.

  • Enable Scalp Helper Signals
    Schaltet die Haupt-Scalping-Signal-Engine ein oder aus.

  • Signal Candle Type
    Wählt die für Signale verwendete Kerzenberechnungsmethode aus:
    Candlesticks, Heikin Ashi oder lineare Regressionskerzen.

  • Signalauslöser-Empfindlichkeit
    Steuert, wie aggressiv oder konservativ die Signalauslösung ist.
    Höhere Werte = weniger, aber hochwertigere Signale.

  • Stop-Loss-ATR-Multiplikator
    Legt den anfänglichen Stop-Loss-Abstand auf der Grundlage der ATR-Volatilität fest.

Signalgrad-Filter

Filtert Signale auf der Grundlage der berechneten Genauigkeits-/Vertrauensgrade.

  • A+ Signale (≥ 80%) - Höchste Wahrscheinlichkeit für Trades

  • A-Signale (76-79%) - Sehr starke Setups

  • B-Signale (65-75%) - Geschäfte von guter Qualität

  • C-Signale (37-64%) - Mittleres Vertrauen

  • D-Signale (28-36%) - Geringes Vertrauen

  • F-Signale (< 28%) - Sehr schwache Signale

Nur aktivierte Stufen werden im Diagramm angezeigt.

Candlestick-Einstellungen

Steuert, wie die Kerzen angezeigt und berechnet werden.

  • Kerzentyp anzeigen
    Wählt die Methode zur Darstellung der Kerzen aus.

  • Lineare Regressionslänge
    Legt die Glättungslänge bei Verwendung von Kerzen mit linearer Regression fest.

SuperTrend Stop Einstellungen

Verwaltet die dynamische Trailing-Stop-Visualisierung.

  • SuperTrend Stop anzeigen
    Zeigt SuperTrend-basierte Stop-Levels an.

  • ATR-Länge
    ATR-Periode, die für die SuperTrend-Berechnung verwendet wird.

  • SuperTrend-Faktor
    Bestimmt die Empfindlichkeit des Stoppabstands.

  • Bars Before Stop Appears
    Verzögerung, bevor der Stop sichtbar wird.

  • Bars to Full Opacity
    Allmählicher Einblendungseffekt für die Stop-Visualisierung.

Velocity Filter Einstellungen

Filtert Trades basierend auf der Marktdynamik.

  • Velocity-Filter aktivieren
    Aktiviert die momentumbasierte Filterung.

  • Velocity Period
    Rückblickzeitraum für die Velocity-Berechnung.

  • Minimum Velocity
    Erforderliche Mindeststärke des Momentums (0,0 - 2,0).

  • Show Only High Velocity Signals
    Blendet alle Signale außer starken Momentum-Bewegungen aus.


