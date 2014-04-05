Neural scalper grade
Scalp Helper Signal Einstellungen
Diese Einstellungen steuern, wie die wichtigsten Scalping-Signale erzeugt werden.
Enable Scalp Helper Signals
Schaltet die Haupt-Scalping-Signal-Engine ein oder aus.
Signal Candle Type
Wählt die für Signale verwendete Kerzenberechnungsmethode aus:
Candlesticks, Heikin Ashi oder lineare Regressionskerzen.
Signalauslöser-Empfindlichkeit
Steuert, wie aggressiv oder konservativ die Signalauslösung ist.
Höhere Werte = weniger, aber hochwertigere Signale.
Stop-Loss-ATR-Multiplikator
Legt den anfänglichen Stop-Loss-Abstand auf der Grundlage der ATR-Volatilität fest.
Signalgrad-Filter
Filtert Signale auf der Grundlage der berechneten Genauigkeits-/Vertrauensgrade.
A+ Signale (≥ 80%) - Höchste Wahrscheinlichkeit für Trades
A-Signale (76-79%) - Sehr starke Setups
B-Signale (65-75%) - Geschäfte von guter Qualität
C-Signale (37-64%) - Mittleres Vertrauen
D-Signale (28-36%) - Geringes Vertrauen
F-Signale (< 28%) - Sehr schwache Signale
Nur aktivierte Stufen werden im Diagramm angezeigt.
Candlestick-Einstellungen
Steuert, wie die Kerzen angezeigt und berechnet werden.
Kerzentyp anzeigen
Wählt die Methode zur Darstellung der Kerzen aus.
Lineare Regressionslänge
Legt die Glättungslänge bei Verwendung von Kerzen mit linearer Regression fest.
SuperTrend Stop Einstellungen
Verwaltet die dynamische Trailing-Stop-Visualisierung.
SuperTrend Stop anzeigen
Zeigt SuperTrend-basierte Stop-Levels an.
ATR-Länge
ATR-Periode, die für die SuperTrend-Berechnung verwendet wird.
SuperTrend-Faktor
Bestimmt die Empfindlichkeit des Stoppabstands.
Bars Before Stop Appears
Verzögerung, bevor der Stop sichtbar wird.
Bars to Full Opacity
Allmählicher Einblendungseffekt für die Stop-Visualisierung.
Velocity Filter Einstellungen
Filtert Trades basierend auf der Marktdynamik.
Velocity-Filter aktivieren
Aktiviert die momentumbasierte Filterung.
-
Velocity Period
Rückblickzeitraum für die Velocity-Berechnung.
-
Minimum Velocity
Erforderliche Mindeststärke des Momentums (0,0 - 2,0).
-
Show Only High Velocity Signals
Blendet alle Signale außer starken Momentum-Bewegungen aus.