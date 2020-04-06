Market Shooter EA - Beschreibung & Empfehlung

Market Shooter EA ist ein professioneller Expert Advisor mit Ausbruchsfunktion, der entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Marktbewegungen mit Präzision und Disziplin zu erfassen.

Der EA verwendet ein intelligentes System zur Erkennung von Kursausbrüchen, das auf wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus abzielt, und führt dann Trades mit der Genauigkeit eines Scharfschützen aus, indem er Pufferbestätigungen und eine volatilitätsbewusste Skalierung verwendet.

Die Strategie konzentriert sich auf eine saubere Marktstruktur und vermeidet Rauschen und minderwertige Einstiege, was sie für Händler geeignet macht, die ein kontrolliertes Risiko und eine konsistente Ausführung dem Over-Trading vorziehen.

⚙️Recommended Handelsaufbau

Symbol: GBPUSD

Zeitrahmen: 15 Minuten (M15) - Schnellerer Einstieg, mehr Möglichkeiten 30 Minuten (M30) - Präzisere Signale, höhere Stabilität

Kontotyp: Jedes Konto

Strategie-Highlights

Intelligente Ausbruchslogik mit Bestätigungspuffer

ATR-basierte dynamische Positionsskalierung (Rettungssystem)

Globales Basket-Gewinn- und Verlustmanagement

Tägliches Gewinnziel mit automatischem Handelsstopp

Spread- und Handelszeiten-Filterung für bessere Ausführung

Automatische Lot-Skalierung basierend auf dem Kontostand

Bester Anwendungsfall

Der Market Shooter EA funktioniert am besten während aktiver Marktsitzungen (London und New York) auf GBPUSD, wo Volatilität und Liquidität eine saubere Entwicklung von Ausbrüchen ohne übermäßigen Spread oder Slippage ermöglichen.