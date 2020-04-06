Market Shooter
- Experten
- Ahmed Mohammed Bakr Bakr
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 15
Market Shooter EA - Beschreibung & Empfehlung
Market Shooter EA ist ein professioneller Expert Advisor mit Ausbruchsfunktion, der entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Marktbewegungen mit Präzision und Disziplin zu erfassen.
Der EA verwendet ein intelligentes System zur Erkennung von Kursausbrüchen, das auf wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus abzielt, und führt dann Trades mit der Genauigkeit eines Scharfschützen aus, indem er Pufferbestätigungen und eine volatilitätsbewusste Skalierung verwendet.
Die Strategie konzentriert sich auf eine saubere Marktstruktur und vermeidet Rauschen und minderwertige Einstiege, was sie für Händler geeignet macht, die ein kontrolliertes Risiko und eine konsistente Ausführung dem Over-Trading vorziehen.
⚙️Recommended Handelsaufbau
-
Symbol: GBPUSD
-
Zeitrahmen:
-
15 Minuten (M15) - Schnellerer Einstieg, mehr Möglichkeiten
-
30 Minuten (M30) - Präzisere Signale, höhere Stabilität
-
-
Kontotyp: Jedes Konto
Strategie-Highlights
-
Intelligente Ausbruchslogik mit Bestätigungspuffer
-
ATR-basierte dynamische Positionsskalierung (Rettungssystem)
-
Globales Basket-Gewinn- und Verlustmanagement
-
Tägliches Gewinnziel mit automatischem Handelsstopp
-
Spread- und Handelszeiten-Filterung für bessere Ausführung
-
Automatische Lot-Skalierung basierend auf dem Kontostand
Bester Anwendungsfall
Der Market Shooter EA funktioniert am besten während aktiver Marktsitzungen (London und New York) auf GBPUSD, wo Volatilität und Liquidität eine saubere Entwicklung von Ausbrüchen ohne übermäßigen Spread oder Slippage ermöglichen.