STfusionPRO
- Experten
- Alejandro Bordes De Santa Ana
- Version: 2.9
- Aktualisiert: 9 November 2025
- Aktivierungen: 5
STFusion Pro - Fortgeschrittenes Multi-Strategie-Handelssystem
"Die perfekte Fusion von Strategien, um Ihr Trading zu maximieren."
1. Überblick
STFusion Pro ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für MetaTrader 5, der 8 unabhängige technische Strategien mit dynamischem und ausgefeiltem Risikomanagement integriert. Er ist ideal für den Handel mit Aktien, Devisen, Kryptowährungen und Futures.
Dank seines Multi-Strategie-Ansatzes passt er sein Verhalten je nach Marktbedingungen, Volatilität und Trend an, um Chancen zu maximieren und Risiken zu reduzieren. Es enthält professionelle Funktionen wie:
- Risikomanagement nach Prozentsatz oder festem Betrag
- Echte partielle Gewinnmitnahmen mit skalierbaren Ausstiegsmöglichkeiten
- Erweiterte Filterung nach Volumen, Volatilität und Handelszeiten
- Visuelles Dashboard und Signalindikatoren
- Retest-System zur Optimierung des Einstiegs
- Kontrolle von gleichzeitigen und täglichen Trades
- Trendbestätigung auf dem H1-Zeitrahmen
2. Wesentliche Merkmale
|
Funktionsweise
|
Beschreibung
|
Enthaltene Strategien
|
8 unabhängige Strategien (Gap, Breakout, Stochastik, Pullback, S/R, Double Top/Bottom, EMA Cross, etc.)
|
Risiko-Management
|
Dynamische Anpassung basierend auf Volatilität und Trend, tägliches Verlustlimit und maximale aufeinanderfolgende Verluste
|
Skalierbarer Take Profit
|
Drei konfigurierbare Levels mit echten Teilschließungen zur Gewinnoptimierung
|
Zeit- und Tagesfilter
|
Operiert nur während vordefinierter Stunden und Tage, um Risiken bei geringer Liquidität zu vermeiden
|
Handelskontrolle
|
Limits für tägliche und gleichzeitige Trades, um ein übermäßiges Risiko zu vermeiden
|
Technische Indikatoren
|
EMA, RSI, Stochastik, ATR, Volumen, H1-Trend
|
Erweiterte Visualisierung
|
Grafische Signale, Echtzeit-Kontrollfeld, Strategie-Legende
|
Retest-System
|
Einstiegsbestätigung nach Pullbacks für erhöhte Genauigkeit
|
Kompatibilität
|Funktioniert mit mehreren Vermögenswerten (Aktien, Forex, Krypto, Indizes) in MT5
|
|
3. Technische Anforderungen
- Plattform: MetaTrader 5 (MT5)
- Stabile Internetverbindung
- Broker, der Standard-MT5-Aufträge unterstützt
- Erlaubnis, Expert Advisors einzusetzen
- Assets mit ausreichender Liquidität, um übermäßige Slippage zu vermeiden
4. Installation und Einrichtung
- Kopieren Sie die Datei STFusionPro.ex5 in Ihren Ordner MQL5/Experts/ in MT5.
- Starten Sie MetaTrader 5 neu oder aktualisieren Sie die Expertenliste.
- Hängen Sie den EA an einen Chart mit einem Zeitrahmen zwischen M1 und H1 (empfohlen: M5 oder M15).
- Konfigurieren Sie die Parameter entsprechend Ihren Präferenzen und den gewählten Assets (die Standardeinstellungen sind für liquide Märkte optimiert).
- Aktivieren oder deaktivieren Sie jede Strategie einzeln zur Personalisierung.
- Definieren Sie Risikomanagement, Handelslimits und Betriebszeiten entsprechend Ihrer Toleranz.
- Verwenden Sie das Kontrollpanel, um den Status, die Trades und die Signale zu überwachen.
5. Grundlegendes Benutzerhandbuch
- Aktivieren/Deaktivieren von Strategien: Passen Sie die booleschen Parameter ActivateStrategy1, ActivateStrategy2, etc. an.
- Risiko verwalten: Wählen Sie den Risikomodus (RiskMode), legen Sie einen Prozentsatz oder einen festen Betrag fest, und definieren Sie tägliche Verlustgrenzen.
- Take Profit: Wählen Sie einen festen oder teilweisen (skalierbaren) TP, mit anpassbaren Niveaus und Prozentsätzen.
- Handelszeiten: Legen Sie Zeitfenster und Handelstage fest, um niedrige Liquidität oder Ereignisperioden zu vermeiden.
- Visualisierung: Aktivieren Sie grafische Signale und ein Dashboard für eine einfachere visuelle Analyse und Kontrolle.
- Retest: Aktivieren Sie diese Option für eine höhere Einstiegsgenauigkeit nach Marktrückschlägen.
6. Unterstützung & Updates
- Das Produkt umfasst technischen Support per E-Mail und über das MQL5-Forum.
- Regelmäßige Updates mit Strategieverbesserungen und -korrekturen.
- PDF-Dokumentation mit Einrichtungsanweisungen und Optimierungstipps.
- Soporte para tendencia en marco horario H1
7. Kontakt.
info@stfusionpro.comwww.stfu sionpro.com