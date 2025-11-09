STfusionPRO

STFusion Pro - Fortgeschrittenes Multi-Strategie-Handelssystem

"Die perfekte Fusion von Strategien, um Ihr Trading zu maximieren."

1. Überblick

STFusion Pro ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für MetaTrader 5, der 8 unabhängige technische Strategien mit dynamischem und ausgefeiltem Risikomanagement integriert. Er ist ideal für den Handel mit Aktien, Devisen, Kryptowährungen und Futures.

Dank seines Multi-Strategie-Ansatzes passt er sein Verhalten je nach Marktbedingungen, Volatilität und Trend an, um Chancen zu maximieren und Risiken zu reduzieren. Es enthält professionelle Funktionen wie:

  • Risikomanagement nach Prozentsatz oder festem Betrag
  • Echte partielle Gewinnmitnahmen mit skalierbaren Ausstiegsmöglichkeiten
  • Erweiterte Filterung nach Volumen, Volatilität und Handelszeiten
  • Visuelles Dashboard und Signalindikatoren
  • Retest-System zur Optimierung des Einstiegs
  • Kontrolle von gleichzeitigen und täglichen Trades
  • Trendbestätigung auf dem H1-Zeitrahmen
h ttps:// youtu.be/cII3vxCMG2g?feature=shared


2. Wesentliche Merkmale

Funktionsweise

Beschreibung

Enthaltene Strategien

8 unabhängige Strategien (Gap, Breakout, Stochastik, Pullback, S/R, Double Top/Bottom, EMA Cross, etc.)

Risiko-Management

Dynamische Anpassung basierend auf Volatilität und Trend, tägliches Verlustlimit und maximale aufeinanderfolgende Verluste

Skalierbarer Take Profit

Drei konfigurierbare Levels mit echten Teilschließungen zur Gewinnoptimierung

Zeit- und Tagesfilter

Operiert nur während vordefinierter Stunden und Tage, um Risiken bei geringer Liquidität zu vermeiden

Handelskontrolle

Limits für tägliche und gleichzeitige Trades, um ein übermäßiges Risiko zu vermeiden

Technische Indikatoren

EMA, RSI, Stochastik, ATR, Volumen, H1-Trend

Erweiterte Visualisierung

Grafische Signale, Echtzeit-Kontrollfeld, Strategie-Legende

Retest-System

Einstiegsbestätigung nach Pullbacks für erhöhte Genauigkeit

Kompatibilität

 Funktioniert mit mehreren Vermögenswerten (Aktien, Forex, Krypto, Indizes) in MT5



3. Technische Anforderungen

  • Plattform: MetaTrader 5 (MT5)
  • Stabile Internetverbindung
  • Broker, der Standard-MT5-Aufträge unterstützt
  • Erlaubnis, Expert Advisors einzusetzen
  • Assets mit ausreichender Liquidität, um übermäßige Slippage zu vermeiden

4. Installation und Einrichtung

  1. Kopieren Sie die Datei STFusionPro.ex5 in Ihren Ordner MQL5/Experts/ in MT5.
  2. Starten Sie MetaTrader 5 neu oder aktualisieren Sie die Expertenliste.
  3. Hängen Sie den EA an einen Chart mit einem Zeitrahmen zwischen M1 und H1 (empfohlen: M5 oder M15).
  4. Konfigurieren Sie die Parameter entsprechend Ihren Präferenzen und den gewählten Assets (die Standardeinstellungen sind für liquide Märkte optimiert).
  5. Aktivieren oder deaktivieren Sie jede Strategie einzeln zur Personalisierung.
  6. Definieren Sie Risikomanagement, Handelslimits und Betriebszeiten entsprechend Ihrer Toleranz.
  7. Verwenden Sie das Kontrollpanel, um den Status, die Trades und die Signale zu überwachen.

5. Grundlegendes Benutzerhandbuch

  • Aktivieren/Deaktivieren von Strategien: Passen Sie die booleschen Parameter ActivateStrategy1, ActivateStrategy2, etc. an.
  • Risiko verwalten: Wählen Sie den Risikomodus (RiskMode), legen Sie einen Prozentsatz oder einen festen Betrag fest, und definieren Sie tägliche Verlustgrenzen.
  • Take Profit: Wählen Sie einen festen oder teilweisen (skalierbaren) TP, mit anpassbaren Niveaus und Prozentsätzen.
  • Handelszeiten: Legen Sie Zeitfenster und Handelstage fest, um niedrige Liquidität oder Ereignisperioden zu vermeiden.
  • Visualisierung: Aktivieren Sie grafische Signale und ein Dashboard für eine einfachere visuelle Analyse und Kontrolle.
  • Retest: Aktivieren Sie diese Option für eine höhere Einstiegsgenauigkeit nach Marktrückschlägen.

6. Unterstützung & Updates

  • Das Produkt umfasst technischen Support per E-Mail und über das MQL5-Forum.
  • Regelmäßige Updates mit Strategieverbesserungen und -korrekturen.
  • PDF-Dokumentation mit Einrichtungsanweisungen und Optimierungstipps.
  • Soporte para tendencia en marco horario H1

      7. Kontakt.

      info@stfusionpro.com

      www.stfu sionpro.com


