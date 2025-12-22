US30 breakout AI support

US30 NY Session Breakout Detector (AI-unterstützt)

US30 NY Session Breakout Detector ist ein professioneller MetaTrader 5-Indikator, der ausschließlich für US30 (Dow Jones)-Händler entwickelt wurde, die sich auf die Volatilität der New York Session und den Breakout-Handel konzentrieren.
Er kombiniert sitzungsbasierte Marktstruktur, Filterung von Fake-Breakouts und eine KI-gestützte Konfidenzmaschine, um präzise und qualitativ hochwertige Breakout-Signale zu liefern.

Kernkonzept

Der Indikator verfolgt automatisch die Höchst- und Tiefststände vor der New Yorker Sitzung (asiatische und Londoner Sitzungen) und überwacht die Kursentwicklung während der New Yorker Handelssitzung.
Wenn der Kurs diese Schlüsselniveaus mit ausreichender Stärke durchbricht, identifiziert der Indikator echte Ausbrüche, filtert gefälschte Bewegungen heraus und weist jedem Signal einen AI-Vertrauenswert zu.

AI-Präzisions-Vertrauenssystem

Jedes Ausbruchssignal wird mithilfe eines KI-Multifaktormodells bewertet, das folgende Faktoren analysiert

  • Ausbruchsstärke im Verhältnis zur Volatilität (ATR-basiert)

  • Qualität und Struktur des Kerzenkörpers

  • Volumenmomentum (Proxy für die Preisausweitung)

  • Timing innerhalb der NY-Sitzung (Priorität der frühen Sitzung)

  • Kurzfristige Ausrichtung der Preisbewegung

Jedes Signal erhält eine Vertrauensbewertung (0-100%) und eine eindeutige Qualitätskennzeichnung:

  • AUSGEZEICHNET

  • HOCH

  • MÄSSIG

  • NIEDRIG

Auf diese Weise können sich Händler nur auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit konzentrieren und schwache oder späte Einstiege vermeiden.

Signalarten

Der Indikator unterscheidet visuell zwischen echten und unechten Ausbrüchen:

  • Buy Breakout - Starker Ausbruch über das Vor-NY-Hoch

  • Fake Buy - Falscher Ausbruch nach oben mit Ablehnung

  • Sell Breakout - Starker Ausbruch unter das Vor-NY-Tief

  • Fake Sell - Falscher Ausbruch nach unten mit Ablehnung

Alle Signale werden mit modernen Pfeilen, Ausbruchsboxen und farbigen Vertrauensmarkierungen angezeigt.


