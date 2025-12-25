Quantum Premium

Quantum Prime - Asesor Experto para MT5

Quantum Prime es un potente Asesor Experto de trading automatizado diseñado para capturar movimientos de ruptura de alta probabilidad con precisión y disciplina. Analiza inteligentemente la estructura del mercado, identifica los niveles clave de oscilación, y coloca órdenes pendientes para entrar en operaciones sólo cuando el precio confirma el impulso.

El EA está construido con un fuerte enfoque en el control de riesgos, calidad de ejecución, y la compatibilidad de corredor, por lo que es adecuado tanto para entornos de negociación personales y profesionales.


Ajustes recomendados

  • Símbolo: XAU/USD

  • Marco temporal: 15 Minutos (M15)

  • Tipo de cuenta: ECN

  • Diferencial: Raw / Low Spread

Puntos clave

Detección Inteligente de Rupturas
Detecta automáticamente los máximos y mínimos de las oscilaciones durante un periodo de revisión personalizable y coloca órdenes Buy Stop o Sell Stop más allá de los niveles clave con la lógica de validación y amortiguación adecuada.

Gestión avanzada del riesgo
Incluye un dimensionamiento dinámico de los lotes en función del riesgo de la cuenta, un control preciso de TP/SL y un sistema inteligente de trailing stop diseñado para proteger los beneficios al tiempo que permite la ejecución de las operaciones.

Gestión inteligente del tiempo
Admite control opcional de las horas de negociación, expiración automática de órdenes pendientes, lógica de ejecución de nuevas barras y limpieza de órdenes expiradas para mantener la negociación limpia y eficiente.

Características de nivel profesional
Compatible con todos los marcos temporales, utiliza un número mágico único para configuraciones multi-EA, incluye un sólido registro y gestión de errores, comprueba las condiciones del broker y asegura que todos los precios están correctamente normalizados para una ejecución precisa.

