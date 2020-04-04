Breakout package 4 in 1

Breakout 4-in-1-Paket

Kernfunktionalität

Der Indikator dient als "Trendbestätigungsmotor". Er erkennt, wenn der Preis ein wichtiges strukturelles Niveau durchbricht und verwendet dann sekundäre Oszillatoren, um zu überprüfen, ob die Bewegung stark genug ist, um sich fortzusetzen.

1. Die Ausbruchsmaschine (S&R)

Die Grundlage des Indikators ist die Identifizierung von Unterstützung und Widerstand (S&R). Wenn der Kurs über dem Widerstand oder unter der Unterstützung schließt, löst der Indikator einen Alarm aus.

  • Horizontale Niveaus: Durchbrüche früherer Hochs/Tiefs oder Angebots-/Nachfragezonen.

  • Trendlinien: Durchbrüche von diagonalen Momentum-Linien.

2. Die Filterebenen (Wählen Sie Ihren Stil)


Händler können je nach ihrer Risikobereitschaft zwischen verschiedenen Filtern umschalten:

  • RSI-Filter (überkauft/überverkauft): * Bullischer Ausbruch: Wird nur ausgelöst, wenn der RSI über 50 liegt (Momentum), aber noch nicht über 70 (Erschöpfung).

    • Baisse-Ausbruch: Wird nur ausgelöst, wenn der RSI unter 50, aber noch nicht unter 30 liegt.

  • MACD-Filter (Konvergenz/Divergenz): * Stellt sicher, dass der Ausbruch durch das Volumen und das Wachstum des Histogramms gestützt wird. Wenn ein Kurs nach oben ausbricht, aber das MACD-Histogramm schrumpft, wird ein "schwacher Ausbruch" angezeigt.

  • Hybrid-Modus: Ermöglicht es den Nutzern, beides zu kombinieren, um hochwahrscheinliche "Sniper"-Einstiege zu erzielen.

Vergleich der Handelsstile

Stil Verwendeter Filter Am besten für Risikoniveau
Aggressiv Keine (reine S&R) Volatile Märkte/Nachrichten Hoch
Momentum MACD-Filter Stark tendierende Märkte Mittel
Konservativ RSI + MACD Scalping oder Daytrading Niedrig
