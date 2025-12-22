Golden AI V
- Experten
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Version: 3.26
- Aktualisiert: 22 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Der Gold AI EA für den Goldhandel auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) entwickelt wurde.
Solche Berater verwenden in der Regel Algorithmen zur Ausführung von Geschäften auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten.
Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller
. Seine Fähigkeit, nahtlos mit der Marktvolatilität zu interagieren, weckt selbst bei den vorsichtigsten Händlern Vertrauen und eröffnet ihnen neue Erfolgschancen. Unabhängig von der Erfahrungsstufe bietet dieses schnell anpassbare Tool allen Marktteilnehmern eine unschätzbare Unterstützung und gewährleistet Zuverlässigkeit und Präzision bei jeder Entscheidung. Es passt die Trades intelligent und mit präziser Risikokontrolle an, ohne das Kapital zu gefährden. Die Hebelwirkung wird für maximale Effizienz und Handelssicherheit optimiert, wobei Risiko und Rentabilität in einem ausgewogenen Verhältnis stehen.
Nächster Preis 1799 : Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen
Währungspaar: XAUUSD (GOLD) - beliebig volatil.
Zeitrahmen: Beliebig. Wir empfehlen M5.
Mindesteinlage: $100.
Kontotyp: Jeder Kontotyp, aber es ist besser, ECN und Raw Spread Konten zu verwenden.
Hebelwirkung: Beliebig
Kontotyp: Beliebig
Verwenden Sie einen VPS, um den EA rund um die Uhr laufen zu lassen (empfohlen)
Seien Sie vorsichtig mit den Einstellungen und überprüfen Sie alles zuerst auf einem Demokonto.
Es werden zwei Handelsstrategien mit unterschiedlichen IDs (Magic Numbers) gleichzeitig verwendet.
1. Fix Lots From Type * No AI Trend * - Sie legen eine feste Losgröße fest, die auf Ihrem Kontostand und vernünftigen Risiken basiert. Die Strategie verwendet Top-Ups, um die Rentabilität zu erhöhen und die Risiken zu reduzieren. Der Advisor schließt Gewinne automatisch ohne SLs oder TPs. Alle Einstellungen werden innerhalb des Algorithmus definiert.
2. Risk % From AI Trend - Der Advisor legt automatisch die Lotgröße fest, indem er das Risiko als Prozentsatz der Einlage berechnet. Der Handel wird strikt nach den festgelegten SL und TP durchgeführt. Falls erforderlich, kann eine Trailing-Funktion exklusiv zu dieser Strategie hinzugefügt werden.
Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz eines Beraters, dass:
Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Rentabilität (EA kann auch Verluste machen).
Die gezeigten Backtests (z.B. in den Screenshots) sind hochgradig optimiert, um die besten Parameter zu finden, aber die Ergebnisse können daher nicht auf den realen Handel übertragen werden.
Diese Strategie wird immer einen Stop-Loss verwenden, aber die Ausführung des SL hängt immer noch von Ihrem Broker ab.