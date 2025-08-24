MultiWay EA

4.89
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen.
Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständigen Installationsanweisungen zu erhalten.

Live-Signal:  HIER KLICKEN

Aktueller Preis — nur $1937 für die nächsten 10 Käufer.

MultiWay EA ist perfekt für alle, die Einfachheit, Stabilität und klare Logik schätzen — ohne komplizierte Einrichtung, aber mit hochflexiblen Geldmanagement- und Risikokontrolloptionen.

Dieser Expert Advisor folgt der wahren „Set-and-Forget“-Philosophie. Er kann über Jahre hinweg stabil laufen, mit minimalem Benutzereingriff, und ist somit ideal für langfristige Strategien.

Nutzen Sie MultiWay EA als eigenständige Lösung auf Ihrem Handelskonto oder als wertvolle Komponente eines diversifizierten Portfolios.

Einfach an das Chart anhängen und den Rest erledigt er selbst.

Hauptmerkmale von MultiWay EA:

  • Während des Betriebs berücksichtigt der EA nicht nur die Kursnotierungen der Handelspaare, sondern auch:
    • Volatilitätsbedingungen an den globalen Aktienmärkten
    • Volatilität von Währungsfutures der Basiswährungen der gehandelten Paare
    • Volatilität und Richtungssignale vom Optionsmarkt für die jeweiligen Währungspaare
  • Erweiterte Volatilitätsfilter halten den EA vom Markt fern, wenn „klassische“ Paare (z. B. EURUSD oder GBPUSD) ununterbrochen einseitige Bewegungen fortsetzen könnten.
  • Wenn Positionen ungünstig eröffnet werden, schließt der EA sie mit einem kontrollierten Verlust — kein endloses Halten.
  • Es wird ein Grid-System verwendet, jedoch kein Martingale.


Mindestanforderungen und Empfehlungen (für Standardeinstellungen)

  • Broker: Jeder Broker mit niedrigem Spread. Wir empfehlen IC Markets, IC Trading oder Valutrades.
  • Mindestanfangseinlage: $3000
  • Empfohlene Anfangseinlage: $5000
  • Hebel: 1:100 oder höher
  • Kontoart: Hedging
  • Verwenden Sie einen VPS, um den EA 24/7 laufen zu lassen (obligatorisch)


Installationsanweisungen

  • Fügen Sie im Terminal die Berechtigung hinzu, Informationen über Finanzmärkte von unserem Analyse-Server paveludoservice_com zu empfangen  (Screenshot).
  • Korrekte Methode #1: Starten Sie den EA mit Standard-Einstellungen auf einem einzigen Chart (Screenshot).
  • Korrekte Methode #2: Entfernen Sie die Symbol-Liste in den Einstellungen und starten Sie den EA auf 9 Charts: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD (Screenshot).
  • Falsche Methode: Standard-Einstellungen beibehalten und den EA auf 9 separaten Charts starten (Screenshot).


Käufer sind eingeladen, der privaten Nutzergruppe beizutreten. Hinterlassen Sie einfach einen Kommentar auf der Produktseite, um Zugang zu beantragen.

Wenn Sie 21 Tage kostenlosen Zugang zum MultiWay EA möchten, um seine Leistung auf einem Live-Konto zu sehen, senden Sie mir bitte eine private Nachricht.

Und ganz wichtig:  

Jeder Käufer von MultiWay EA hat die Möglichkeit, LittleCrazy EA KOSTENLOS zu erhalten!

Wenn Sie bereits MultiWay EA gekauft haben und Zugang zu LittleCrazy EA möchten — senden Sie mir eine private Nachricht und ich erkläre Ihnen, wie Sie ihn erhalten können.

Bewertungen 25
Tran Le Phuong
296
Tran Le Phuong 2025.12.26 09:12 
 

MultiWay EA is a smart and efficient automated trading system

Shui Hua Li
508
Shui Hua Li 2025.12.24 09:47 
 

我长期在观察这个 EA 的表现，真实信号显示它一直非常稳健地在盈利，但它的价格有些高。这次终于等到了打折促销，我毫不犹豫地购买了。我收到了非常详细的文档和配置文件列表。虽然这两天暂停交易了，但我非常期待它在一月份的表现。 我之后会通过 EA 的交易表现，来更新这条评论以及对应的评分。

rootiewl1991
138
rootiewl1991 2025.12.20 08:42 
 

I have a live account and running on default settings so far it remains profitable, with controlled drawdown, will hope to see if continue to deliver me consistent profits over the next year

Auswahl:
12
Antwort auf eine Rezension