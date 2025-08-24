AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständigen Installationsanweisungen zu erhalten. MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare —— erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen.

MultiWay EA ist perfekt für alle, die Einfachheit, Stabilität und klare Logik schätzen — ohne komplizierte Einrichtung, aber mit hochflexiblen Geldmanagement- und Risikokontrolloptionen.



Dieser Expert Advisor folgt der wahren „Set-and-Forget“-Philosophie. Er kann über Jahre hinweg stabil laufen, mit minimalem Benutzereingriff, und ist somit ideal für langfristige Strategien.



Nutzen Sie MultiWay EA als eigenständige Lösung auf Ihrem Handelskonto oder als wertvolle Komponente eines diversifizierten Portfolios.



Einfach an das Chart anhängen und den Rest erledigt er selbst.





Hauptmerkmale von MultiWay EA: Während des Betriebs berücksichtigt der EA nicht nur die Kursnotierungen der Handelspaare, sondern auch: Volatilitätsbedingungen an den globalen Aktienmärkten Volatilität von Währungsfutures der Basiswährungen der gehandelten Paare Volatilität und Richtungssignale vom Optionsmarkt für die jeweiligen Währungspaare

Erweiterte Volatilitätsfilter halten den EA vom Markt fern, wenn „klassische“ Paare (z. B. EURUSD oder GBPUSD) ununterbrochen einseitige Bewegungen fortsetzen könnten.

halten den EA vom Markt fern, wenn „klassische“ Paare (z. B. EURUSD oder GBPUSD) ununterbrochen einseitige Bewegungen fortsetzen könnten. Wenn Positionen ungünstig eröffnet werden, schließt der EA sie mit einem kontrollierten Verlust — kein endloses Halten.

Es wird ein Grid-System verwendet, jedoch kein Martingale.



Mindestanforderungen und Empfehlungen (für Standardeinstellungen) Broker: Jeder Broker mit niedrigem Spread. Wir empfehlen IC Markets, IC Trading oder Valutrades.

Mindestanfangseinlage: $3000

Empfohlene Anfangseinlage: $5000

Hebel: 1:100 oder höher

Kontoart: Hedging

Verwenden Sie einen VPS, um den EA 24/7 laufen zu lassen (obligatorisch)



Installationsanweisungen Fügen Sie im Terminal die Berechtigung hinzu, Informationen über Finanzmärkte von unserem Analyse-Server paveludoservice_com zu empfangen (Screenshot).

Korrekte Methode #1: Starten Sie den EA mit Standard -Einstellungen auf einem einzigen Chart (Screenshot).

Starten Sie den EA mit -Einstellungen auf (Screenshot). Korrekte Methode #2: Entfernen Sie die Symbol-Liste in den Einstellungen und starten Sie den EA auf 9 Charts: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD (Screenshot).

Entfernen Sie die Symbol-Liste in den Einstellungen und starten Sie den EA auf 9 Charts: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD (Screenshot). Falsche Methode: Standard-Einstellungen beibehalten und den EA auf 9 separaten Charts starten (Screenshot).



