Solo Sniper Pro mf

Der EA „SOLO SNIPER PRO“ ist ein leistungsstarkes Scalping-Handelssystem für die MT4-Plattform!





Die Gewinnrate liegt bei ca. 90 %! Zinseszins-Risikomanagement wird genutzt! M15 timeframe!





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.





Verwenden Sie die Set_file für Tests und Handel: Download EA set_file

- Die Handelsgenauigkeit liegt bei ca. 90 %.

- Das System verwendet KEINE gefährlichen Methoden wie Grids oder Martingale. Jede Order hat einen eigenen SL zum Schutz des Kontos.

- Implementierte Zinseszinsmethode für Lot-Berechnungen.

- Der EA legt den dynamischen SL automatisch abhängig von der Marktvolatilität fest.

- Keine Orders von Freitag bis Montag, um Lücken zu vermeiden.

- Präziser Betriebszeitfilter mit einer Genauigkeit von einer Minute.

- Hebelwirkung des Kontos: von 1:30 bis 1:2000.

- Handelspaare sind GBPAUD und GBPCAD.

- Betriebszeit: Der EA sucht vom Ende der US-Handelssitzung bis zur Mitte der asiatischen Sitzung nach Einstiegsmöglichkeiten gemäß dem Zeitfilter in den Einstellungen. Wenn das System während der Betriebszeit keine Orders geöffnet hat, bedeutet dies, dass im Chart keine Einstiegssignale verfügbar waren. Bitte beachten Sie, dass dieser EA ein Sniping-Handelssystem ist.

- Zeitrahmen: nur M15.

- Der EA verfügt über eine Info-Anzeige – sie zeigt den aktuellen Spread und die Swaps des Forex-Paares an, an das er gebunden ist.

- Die Anzeige zeigt außerdem Kontostand, Eigenkapital und Margins an.

- Die Info-Spread-Swap-Anzeige kann in jeder Ecke des Charts platziert werden.

So installieren Sie den EA:

- Das System erfordert ein MT4-Konto mit engen Spreads (Raw Spread oder ECN).

- Öffnen Sie GBPCAD- und GBPAUD-Charts.

- Wählen Sie den M15-Zeitrahmen für jedes Diagramm.

- Hängen Sie den EA an jedes Diagramm an.

- Wenden Sie "Set_file" auf das EA für jedes Diagramm an. Stellen Sie sicher, dass der Parameter Trading_Flag = true ist.

- Der Roboter erledigt alles automatisch – Sie müssen ihn lediglich auf MT4 installieren und den PC laufen lassen (oder einfach VPS verwenden).





WICHTIG!!! Für eine optimale Leistung des Handelssystems beachten Sie die folgenden Empfehlungen:

- ARBEITSZEITEN: Es wird dringend empfohlen, MT4 zu verwenden, wobei Market_watch = GMT+2 (im Standardzeitraum) und GMT+3 (im Sommerzeitraum) ist. Wenn der Server Ihres Brokers eine andere GMT-Zeitzone hat, müssen Sie die EA-Zeiteinstellungen anpassen. Senden Sie mir einfach eine Nachricht (um die Zeitzone Ihres Brokers zu überprüfen). Ich helfe Ihnen bei der Überprüfung und stelle Ihnen bei Bedarf das entsprechende Set_file zur Verfügung.

- SPREAD und BROKER: Für eine optimale Performance ist es sehr wichtig, ein Konto mit engen Spreads (Raw Spread oder ECN) auszuwählen.