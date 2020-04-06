Solo Sniper Pro mf

"SOLO SNIPER PRO" EA는 MT4 플랫폼을 위한 강력한 스캘핑 거래 시스템입니다!





높은 승률 약 90%! 복리 위험 관리 시스템을 사용합니다! M15 timeframe!





MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.





테스트 및 거래에 Set_file을 사용하세요: Download EA set_file

- 거래 정확도는 약 90%로 매우 높습니다.

- 시스템은 그리드 또는 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문은 계좌 보호를 위해 자체 손절매(SL)를 갖습니다.

- 랏 계산에 복리 방식을 적용했습니다.

- EA는 시장 변동성에 따라 동적 손절매를 자동으로 설정합니다.

- 갭을 방지하기 위해 금요일부터 월요일까지 주문을 보관하지 않습니다.

- 1분 단위의 정확한 작동 시간 필터.

- 계좌 레버리지: 1:30 ~ 1:2000.

- 거래 통화쌍은 GBPAUD와 GBPCAD입니다.

- 운영 시간: EA는 설정의 시간 필터에 따라 미국 거래 세션 종료부터 아시아 세션 중간까지 진입 기회를 찾습니다. 운영 시간 동안 시스템이 주문을 개시하지 않았다면 차트에 진입 신호가 없다는 것을 의미합니다. 이 EA는 스나이핑 거래 시스템이라는 점을 명심하십시오.

- 시간대: M15만 해당.

- EA에는 정보 표시 기능이 있습니다. 해당 정보가 표시된 외환 쌍의 현재 스프레드와 스왑을 표시합니다.

- 계좌 잔액, 자본금, 증거금도 표시됩니다.

- 정보 스프레드 스왑 표시는 차트의 어느 모서리에서나 찾을 수 있습니다.

EA 설치 방법:

- 시스템에는 좁은 스프레드(원시 스프레드 또는 ECN)를 사용하는 MT4 계정이 필요합니다.

- GBPCAD 및 GBPAUD 차트를 엽니다.

- 각 차트에서 M15 시간대를 선택하세요.

- 각 차트에 EA를 첨부하세요.

- 각 차트의 EA에 "Set_file" 을 적용하세요. Trading_Flag 매개변수가 true인지 확인하세요.

- Robot이 모든 작업을 자동으로 처리합니다. MT4에 설치하고 PC를 실행 상태로 두거나 VPS를 사용하세요.





중요! 최상의 거래 시스템 성능을 위해 아래 권장 사항을 따르세요.

- 운영 시간: Market_watch = GMT+2(표준 시간) 및 GMT+3(일광 절약 시간)인 MT4를 사용하는 것이 좋습니다. 브로커 서버의 GMT 시간대가 다른 경우 EA 시간 설정을 변경해야 합니다. 브로커 시간대 확인을 위해 해당 내용을 저에게 보내주세요. 확인 과정을 도와드리고 필요한 경우 관련 Set_file을 제공해 드리겠습니다.

- 스프레드 및 브로커: 최상의 성과를 얻으려면 스프레드가 낮은 계좌(원시 스프레드 또는 ECN)를 선택하는 것이 매우 중요합니다.