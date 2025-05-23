Opening Range Breakout Master

Der   Opening Range Breakout Master ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie   ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von   Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)   an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich   London, New York, Tokio und Midnight Killzones , sodass Händler sich mit   Bewegungen der Market Maker, Liquiditätssuche und sitzungsbedingte Volatilität .

Entwickelt für Händler, die folgen   zeitbasierte Preisaktion, Auftragsflussdynamik und institutionelle Handelsmethoden , dieser EA eliminiert emotionale Entscheidungen, indem er systematisch in den Handel einsteigt, wenn der Preis die   Anfangssaldo hoch oder niedrig   einer Sitzung. Es konzentriert sich auf   saubere Ausbrüche   unter Einbeziehung anpassbarer Risikoparameter,   Sitzungsauswahl und Breakout-Bestätigungsfilter   um die Handelsgenauigkeit zu verbessern.


So funktioniert es – Smart Money Breakout Automation

Der EA arbeitet durch die Identifizierung der   erste Stunde (TimeBox) jeder wichtigen Handelssitzung , die die   Hoch und Tief des Eröffnungsbereichs und Überwachung von Ausbrüchen über diese Niveaus hinaus. Die Strategie basiert auf dem Prinzip, dass   Institutionelle Händler induzieren oft Liquidität, indem sie wichtige Niveaus überfliegen, bevor sie die Dynamik umkehren oder fortsetzen . Durch die Automatisierung dieses Prozesses erfasst der EA   frühe Ausbruchsbewegungen, falsche Ausbrüche und Sitzungssweeps   während der Integration   Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Mechanismen   für ein diszipliniertes Risikomanagement.


Hauptfunktionen und Handelslogik

  • Sitzungsbasierte Breakout-Erkennung:   Verfolgt automatisch   London (07:00-08:00 GMT), New York (13:00-14:00 GMT), Tokio (00:00-01:00 GMT) und Mitternachts-ORB   Bereiche für optimale Breakout-Setups.

  • Smart Money-Bestätigungsfilter:   Anwendung   vorheriger Schlusskurs, Ausbruchsspanne und Zeitrahmenbestätigung   um Einträge zu validieren und so falsche Signale zu reduzieren.

  • Anpassbare Risikoparameter:   Einstellbar   Losgröße, Losverwaltung, Stop-Loss (SL), Take-Profit (TP), Trailing Stops und Gewinnschutz   an die individuelle Risikobereitschaft anzupassen.

  • Visuelle Sitzungsmarkierungen:   Anzeigen   Sitzungsboxen, High/Low-Linien und Ausbruchssignale   zur manuellen Überprüfung (optional).

  • Flexibilität bei mehreren Sitzungen:   Handel   Einzel- oder Mehrfachsitzungen   basierend auf der Volatilitätspräferenz (z. B. Fokus auf London und New York für Paare mit hohem Momentum).

  • Logik ohne Neulackierung:   Trades werden erst ausgeführt, nachdem   Bestätigte Ausbrüche , um sicherzustellen, dass keine Neulackierungen oder verspäteten Einträge erfolgen.


Handelsstrategie und -ausführung

Die EA verfolgt einen strukturierten Ansatz zur   Eröffnungs-Range-Breakout-Trading , eine Methode, die von   institutionelle und Price-Action-Händler . So funktioniert die Strategie:

  1. Identifizieren Sie den Sitzungsbereich:   Der EA markiert die   Hoch und Tief der ersten Stunde (TimeBox)   nachdem eine Sitzung eröffnet wurde (z. B. London um 07:00 GMT).

  2. Auf Ausbrüche achten:   Wartet auf den Preis   Ausbruch über das Hoch (bullischer Ausbruch) oder unter das Tief (bärischer Ausbruch)   mit optionalen Bestätigungsfiltern.

  3. Bei Bestätigung eingeben:   Öffnet einen Handel, wenn der Preis   schließt jenseits des Bereichs mit Verschiebung , was auf ein Potenzial hinweist   Liquiditätsbeschaffung oder Fortsetzungsbewegung .

  4. Verwalten Sie den Handel:   Anwendung   Stop-Loss jenseits des entgegengesetzten Bereichsniveaus   (oder Swing-Punkte) und nimmt Gewinn bei   wichtige Liquiditätszonen, Sitzungsextreme oder FVG-Füllungen .

Beste Forex-Paare für diese Strategie

Der EA arbeitet optimal auf   Hauptwährungspaare   mit hoher Liquidität und sitzungsbedingter Volatilität:

  • EURUSD, GBPUSD   (Am besten für Sitzungen in London und New York)

  • USDJPY, AUDUSD   (Reagiert gut auf die Liquidität der Tokioter Sitzung)

  • USDCAD, XAUUSD   (Starke Ausbruchstendenzen während der New Yorker Sitzung)


Wer sollte diesen EA verwenden?

Dieses Tool ist ideal für:

  • IKT- und SMC-Händler   die folgen   institutionelle Auftragsfluss- und Liquiditätskonzepte .

  • Breakout- und Intraday-Händler   Konzentration auf   Todeszonen in London/New York .

  • Algorithmische Händler   Suche nach Automatisierung von   zeitbasierte Reichweitenstrategien .

  • Price-Action-Händler   die kombinieren   ORB mit Marktstrukturverschiebungen .

  • Forex-Scalper und Swing-Trader   Auf der Suche nach   Sitzungsaufbauten mit hoher Wahrscheinlichkeit .


Risikomanagement und Anpassung

Der EA beinhaltet   flexible Risikokontrollen , die es Händlern ermöglichen, Folgendes anzupassen:

  • Losgröße (festes oder prozentuales Risiko)

  • Stop-Loss-Methoden (entgegengesetzter Bereichslevel, feste Pips oder Swing-basiert)

  • Take-Profit-Strategien (1:1, 1:2 RR oder sitzungsbasierte Exits)

  • Trailing Stops & Gewinnschutz   um Gewinne während starker Trends zu sichern.


Abschließende Anmerkungen: Ein Breakout-System der Profiklasse

Der   Opening Range Breakout Master ist für Händler konzipiert, die verstehen   Market-Maker-Modelle, Sitzungsliquidität und zeitbasierte Preisaktionen . Es garantiert keine Gewinne, bietet aber eine   systematischer, regelbasierter Ansatz   zum Handel mit institutionellen Ausbrüchen. Durch die Automatisierung   Sitzungshoch/Tief-Brüche , dieser EA hilft Händlern, sich anzupassen mit   Intelligente Geldbewegungen   bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines disziplinierten Risikomanagements.

Für beste Ergebnisse verwenden Sie auf   Paare mit höherer Liquidität während der aktiven Sitzungszeiten   und kombinieren mit   manuelle Analyse der Marktstruktur, Volumenprofile und höhere Zeitrahmenverzerrung . Dieser EA ist optimiert für   MetaTrader 4   und passt sich an   Broker-Serverzeit   für eine genaue Sitzungsverfolgung.


Auswahl:
Walter Ludwig Tengler
593
Walter Ludwig Tengler 2025.11.05 19:51 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Thushara Dissanayake
27571
Antwort vom Entwickler Thushara Dissanayake 2025.11.06 00:49
Hey, thank you so much for this incredibly thoughtful and detailed review! It truly means a lot. I’m really glad to hear that you’re finding value in the flexibility of the Opening Range Breakout Master and that you’ve put in the time to fine tune it for EURUSD that’s exactly how it’s meant to be used. It’s traders like you, who dive deep and personalize the settings, that really bring the strategy to life. Thanks again for your kind words and for sharing your experience. I’m always here to help if you need anything else. Happy trading, and keep up the great work!
Jptrading
307
Jptrading 2025.05.23 18:56 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Thushara Dissanayake
27571
Antwort vom Entwickler Thushara Dissanayake 2025.05.24 01:02
Wow, that’s awesome to hear! Really appreciate you taking the time to leave this review and stoked the Opening Range Breakout Master is already stacking profits across all 6 pairs! That’s exactly how it’s meant to work. If you ever need tweaks or run into anything odd, just shout. Keep crushing those breakouts. Happy trading!
