Over Sold Bought Oscillator mt

OSB-Oszillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Indikator, ein effizientes Hilfstool für Preisaktionen.





- Es wird eine erweiterte neue Berechnungsmethode verwendet.

- Neue Generation von Oszillatoren – siehe Bilder, um zu erfahren, wie man sie verwendet.

- OSB-Oszillator ist ein Hilfstool, um genaue Einstiegspunkte für Preisaktions-, Divergenz- und Überverkauft/Überkauft-Signale zu finden.

- Überverkaufte Werte: unter 30.

- Überkaufte Werte: über 70.

- Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indikator zu verbessern.

- Er ist viel schneller und genauer als Standardoszillatoren.

- Die Einrichtung des Indikators ist sehr einfach. Er hat nur 1 Parameter – die Empfindlichkeit.





Verwendung:

- als Preisaktionsfilter (siehe Bild).

- als Einstiegssignal in Haupttrendrichtung (siehe Bild).

- als Divergenzindikator mit genauen Signalen (siehe Bild).





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.