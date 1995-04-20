Over Sold Bought Oscillator mt
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.7
- Aktivierungen: 10
OSB-Oszillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Indikator, ein effizientes Hilfstool für Preisaktionen.
- Es wird eine erweiterte neue Berechnungsmethode verwendet.
- Neue Generation von Oszillatoren – siehe Bilder, um zu erfahren, wie man sie verwendet.
- OSB-Oszillator ist ein Hilfstool, um genaue Einstiegspunkte für Preisaktions-, Divergenz- und Überverkauft/Überkauft-Signale zu finden.
- Überverkaufte Werte: unter 30.
- Überkaufte Werte: über 70.
- Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indikator zu verbessern.
- Er ist viel schneller und genauer als Standardoszillatoren.
- Die Einrichtung des Indikators ist sehr einfach. Er hat nur 1 Parameter – die Empfindlichkeit.
Verwendung:
- als Preisaktionsfilter (siehe Bild).
- als Einstiegssignal in Haupttrendrichtung (siehe Bild).
- als Divergenzindikator mit genauen Signalen (siehe Bild).
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.