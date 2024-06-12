Fractal Trend Lines mt
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.7
- Aktualisiert: 13 Juni 2024
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator „Fraktale Trendlinien“ für MT4.
- Dieser Indikator ist hervorragend für Händler geeignet, die grafische Analysen mit Ausbrüchen verwenden!!!
- „Fraktale Trendlinien“ zeigt grafische Aufwärtstrendlinien (violette Farbe) und Abwärtstrendlinien (rote Farbe).
- Aufwärtstrend- und Abwärtstrendlinien basieren auf 2 einander am nächsten liegenden Fraktalen.
- Der Indikator hat einige Parameter, die für die Farbe und Breite der Trendlinien verantwortlich sind.
- Der Indikator verfügt über eine integrierte Warnung bei Ausbrüchen für Mobilgeräte und PCs.
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.
Thank you Dmitri for fast response, and nice indicator.