Fractal Trend Lines mt

Crypto_Forex-Indikator „Fraktale Trendlinien“ für MT4.





- Dieser Indikator ist hervorragend für Händler geeignet, die grafische Analysen mit Ausbrüchen verwenden!!!

- „Fraktale Trendlinien“ zeigt grafische Aufwärtstrendlinien (violette Farbe) und Abwärtstrendlinien (rote Farbe).

- Aufwärtstrend- und Abwärtstrendlinien basieren auf 2 einander am nächsten liegenden Fraktalen.

- Der Indikator hat einige Parameter, die für die Farbe und Breite der Trendlinien verantwortlich sind.

- Der Indikator verfügt über eine integrierte Warnung bei Ausbrüchen für Mobilgeräte und PCs.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.