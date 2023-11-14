Multi Sniper mq

5
MULTI SNIPER EA ist ein präzises automatisches Handelssystem mit einer Genauigkeit von rund 90 % für die MT4-Plattform.

Dieser profitable Scalping-EA ist derzeit eines der stabilsten Systeme auf dem Markt.

Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.

EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunterladen:

GBPAUD Set_file

GBPCAD Set_file

- Implementierte Zinseszinsmethode und Scalping-Techniken.
- Das System legt den dynamischen SL automatisch abhängig von der Marktvolatilität fest.
- Der EA verfügt standardmäßig über ein automatisches Risikomanagement (Lot-Berechnung) und feste Lot-Optionen.
- Einstellbarer Parameter für die Handelseinstiegssensitivität.
- Keine Handelslücke am Wochenende.
- Präziser Betriebszeitfilter mit einer Genauigkeit von einer Minute.
- Integrierte SPREAD-Anzeige.
- Der Roboter verfügt über eine Break-Even-Funktion.
- Hebel des Kontos: beliebig im Bereich von 1:30 bis 1:2000.
- Die am häufigsten empfohlenen Währungspaare sind GBPCAD und GBPAUD.
- Keine gefährlichen Martingale/Raster. Jede Order verfügt über einen eigenen SL zum Schutz des Kontos.
- Betriebszeit: Der EA sucht vom Ende der US-Handelssitzung bis zur Mitte der asiatischen Sitzung nach Einstiegsmöglichkeiten gemäß dem Zeitfilter in den Einstellungen. Sollten während der Betriebszeit keine Orders geöffnet werden, bedeutet dies, dass im Chart keine Einstiegssignale verfügbar waren. Beachten Sie, dass dieser EA ein Sniping-Handelssystem ist.
- Zeitrahmen: nur M15.

Installation:
- Das System benötigt ein MT4-Handelskonto mit engen Spreads (Raw Spread oder ECN).
- Öffnen Sie GBPCAD- und GBPAUD-Charts.
- Wählen Sie für jeden Chart den M15-Zeitrahmen.
- Hängen Sie den EA an jeden Chart an.
- Wenden Sie die entsprechende Set-Datei für jeden Chart an den EA an. Stellen Sie sicher, dass der Parameter „Trading_Flag“ = „true“ ist.
- Der Roboter erledigt alles automatisch. Sie müssen ihn lediglich auf MT4 installieren und Ihren PC laufen lassen (oder einfach VPS verwenden).

WICHTIG!!! Für eine optimale Performance Ihres Handelssystems beachten Sie die folgenden Empfehlungen:

- ARBEITSZEITEN: Es wird dringend empfohlen, MT4 zu verwenden, wobei market_watch = GMT+2 (Standardzeit) und GMT+3 (Sommerzeit) ist. Sollte der Server Ihres Brokers eine andere GMT-Zeitzone verwenden, müssen die EA-Zeiteinstellungen angepasst werden. Senden Sie mir einfach eine Nachricht (um die Zeitzone Ihres Brokers zu überprüfen). Ich helfe Ihnen dabei und stelle Ihnen bei Bedarf die entsprechenden Set_files zur Verfügung.

- SPREAD und BROKER: Für eine optimale Performance ist es sehr wichtig, ein Konto mit engen Spreads (Raw Spread oder ECN) auszuwählen.

- EA-UPDATES: Verwenden Sie die neueste Version des EA.
Bewertungen 3
Rodrigo Benites De Moraes
620
Rodrigo Benites De Moraes 2025.01.31 00:06 
 

Amazing !!!!!

Naser Hussain Mohammad Aljufairah
157
Naser Hussain Mohammad Aljufairah 2024.04.02 13:58 
 

Can you explain each function and what it does please , i seem lost to set the right trading time monday_open monday_pause_start monday_pasue_stop monday_close what does those means thanks

wxds999
32
wxds999 2024.02.27 17:03 
 

你好，我租用了您的EA，请问能发我一份最新的参数设置吗，谢谢

