GoldMiner mt4 pro

GOLDMINER MT4 PRO ist ein Gold-Handelsroboter für den M15- oder H1-Zeitrahmen, der Candlestick-Muster, technische Indikatoren sowie Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche kombiniert. Der Roboter verwendet eine intelligente Trenderkennungsstrategie, um den EA stabil zu halten. Engagiert, um Sie in neuen Versionen zu begleiten und aktualisiert SETFILE eng nach jedem Marktzyklus hilft der Roboter stabil und geeignet für die Marktneigung zu jeder Zeit zu sein. GOLDMINER MT4 PRO ist eine sichere Strategie mit manuell eingegebenen Pipstep-Koeffizienten in Abhängigkeit von der Marktneigung. Wir werden jedes Mal aktualisieren, wenn es einen neuen Pipstep-Koeffizienten gibt. Sie können auch Ihren eigenen Pipstep-Koeffizienten nach Ihrem eigenen Stil erstellen. Auch der EA hat einen Nachrichtenfilter, um den Handel zu Zeiten starker Nachrichten zu vermeiden.

NUR NOCH 05 EA FÜR $550. NÄCHSTER PREIS $999


Grundeinstellungen

  • Währungspaar: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD
  • Mindesteinlage: $1000
  • Zeitrahmen: 15M oder H1. Verwenden Sie VPS mit niedriger Latenz (<20ms).
  • Verwenden Sie EA mit ECN oder Raw Spread Konto und aktivieren Sie Hedging.
  • Laden Sie die Historie vor dem Backtesting herunter (Drücken Sie F2, suchen Sie das Währungspaar und laden Sie es herunter). Backtesting mit Muster: Jeder Tick.

Empfohlene Einstellungen

Losgröße = 0.01
Los-Multiplikator = 2
Zeitrahmen = M15 - H1
Pipstep für Gold
  • Geben Sie Pipstep für Exness, Roboforex oder Broker mit 3 Dezimalstellen ein ( ABCD.xyz ) = 03000/07000/15000/15000/05000/05500/05500/06000/06000/05000/05000/05000/05000
  • Pipstep für andere Makler eingeben ( ABCD.xy ) = 00300/00700/01500/01500/00500/00550/00550/00600/00600/00500/00500/00500/00500

MitnahmeGewinn= 3

Equity Loss verwenden = false
  • Verbleibender Wert bei Schließung = 70
MagischeZahl = 12345
Schlupf = 3
Handelsstopp
  • Nachlauf = falsch
  • Start = 10
  • Abstand = 2
Break Even
  • UseBreakEven= falsch
  • Break Even Auslöser= 5
  • Handelszeit
Handelszeit = true
  • Zeit Start = 03:00
  • Zeit Ende = 22:00
Kommentar = Goldminer

News Filter - ForexFactory Calendar (CopylinkRedNews = Kopieren Sie den Link und fügen Sie ihn in das Eingabefeld ein (siehe Bild unten)
  • NachrichtenFilter= wahr
  • Minute nach Nachrichten = 90
  • Minute vor der Nachricht = 90
Symbol = XAUUSD

Auswahl:
John Michael Smith
32
John Michael Smith 2025.12.12 08:31 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension