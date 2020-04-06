Der Gold Angel MT4 Expert Advisor wurde für den automatisierten Goldhandel auf der MetaTrader 4-Plattform entwickelt und bietet Händlern einzigartige Tools und Strategien, um maximale Gewinne zu erzielen. Mit Hilfe komplexer Algorithmen zur Analyse von Marktdaten ist dieser Advisor in der Lage, profitable Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren, was die Risiken deutlich reduziert und die Chancen auf einen erfolgreichen Handel erhöht.

Gold Angel MT4 bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die es sowohl erfahrenen Händlern als auch Anfängern ermöglicht, die Handelsparameter leicht anzupassen und die Ergebnisse in Echtzeit zu überwachen. Er unterstützt verschiedene Strategien, einschließlich Scalping und News-Trading, was eine flexible Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen ermöglicht.



Dank der Integration mit dem Risikomanagement-System und den automatischen Einstellungen bietet Gold Angel MT4 ein stabiles Einkommen und minimiert die emotionale Belastung des Händlers. Darüber hinaus bietet der Advisor grafische und analytische Tools, die es Ihnen ermöglichen, den Markt tiefer zu analysieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.



Gold Angel MT4 ist ein zuverlässiger Partner für jeden Trader, der in der Welt des Goldhandels erfolgreich sein will.



Währungspaar: XAUUSD (GOLD)

Zeitrahmen: M5

Mindesteinlage: 50 USD

Kontotyp: Jeder Kontotyp, aber es ist besser, ECN- und Raw-Spread-Konten zu verwenden

Leverage: Beliebig

Verwenden Sie VPS, um den EA 24/7 arbeiten zu lassen (empfohlen)



Hauptmerkmale:



+ Kein Raster

+ Kein Martingale

+ Kein riskantes Geldmanagement.



Verwenden Sie einen gleitenden kleinen Stop-Loss und einen anregenden Take-Profit, eingebaute mehrfache Schließungsmethoden, schließen Sie Positionen schnell und schützen Sie Gewinne.

Handeln Sie immer nur ein Paar zur gleichen Zeit. Kein Martingal, kein Raster.

Sie benötigen nur einen Chart und können alle Währungspaare herunterladen.

Risikowarnung:



Bevor Sie Gold Angel kaufen, sollten Sie sich über die damit verbundenen Risiken im Klaren sein.

Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Rentabilität (EA kann auch Verluste machen).

Die gezeigten Backtests (z.B. in den Screenshots) sind hochgradig optimiert, um die besten Parameter zu finden, aber daher können die Ergebnisse nicht auf den realen Handel übertragen werden.

Diese Strategie wird immer einen Stop-Loss verwenden, aber die Ausführung des SL hängt immer noch von Ihrem Broker ab.

