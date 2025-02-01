The Tinga Tinga EA Updated

$10 bis $13 000🤯🤯🤯🤯🤯🤯





Broker:Hija Global Markets Ltd





Plattform:MT5



Kontotyp:Live

Login-Nummer:40912

Anleger-Passwort:Leclote123#









Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was uns eine leichte Diversifizierung über die Paare hinweg ermöglicht. Ich habe mich darauf konzentriert, einen Advisor zu entwickeln, der die besten Indikatoren kombiniert, wenn auch mit anderen Parametereinstellungen.









The starting price of the Expert Advisor is $ 1599

Price increases with 3000 USD OFFICIALLY by the end of February.





Vorteile:

Verwendet keine Martingale.

Verwendet kein Hedging und kein Grid.

Verwendet keine künstliche Intelligenz.

Verwendet kein neuronales Netz.

Großes Take-Profit-Niveau

Absicherung von Positionen mit einem Stop-Loss

Es ist nur diese Einstellung.

Empfehlungen:

Währungspaar: XAUUSD, USDJPY

Zeitrahmen: M15

Mindesteinlage: $100

Kontotyp: Beliebig.

Merkmale:

XAUUSD, USDJPY Handel.

Gleichzeitige Verwendung von 12 Indikatoren mit unterschiedlichen Parametereinstellungen.

Jeder Handel ist durch SL geschützt.

Eingebaute Funktion der automatischen Lot-Einstellung.



Sehr einfach zu installieren, keine Notwendigkeit, Einstellungen zu ändern, Standardeinstellungen sind ideal für die meisten Broker, die GMT+2 verwenden.

Verwenden Sie einen VPS, um den EA 24/7 laufen zu lassen (sehr empfohlen).

Seien Sie vorsichtig, vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

