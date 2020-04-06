Solo Sniper Pro mf

“SOLO SNIPER PRO” EA 是一款强大的 MT4 平台剥头皮交易系统！





高达 90% 的胜率！采用复利风险管理！ M15 timeframe!





这是仅在本 MQL5 网站提供的原创产品。





- 交易精准度极高：高达 90%。

- 系统不使用任何危险的策略，例如网格或马丁格尔。每笔订单都有自己的止损位，以保护账户安全。

- 采用复利方法计算交易手数。

- EA 会根据市场波动自动设置动态止损位。

- 周五至周一无需持仓，避免出现跳空。

- 精确的操作时间过滤器，精度可达 1 分钟。

- 账户杠杆：1:30 至 1:2000。

- 交易对：GBPAUD 和 GBPCAD。

- 运行时间：EA 根据设置中的时间过滤器，从美国交易时段结束到亚洲交易时段中期寻找入场机会。如果系统在运行时间内未开单 - 意味着图表上没有可用的入场信号 - 请记住，此 EA 是狙击交易系统。

- 时间范围：仅 15 分钟。

- EA 具有信息显示 - 显示当前外汇对的点差和隔夜利息。

- 信息显示还显示账户余额、账户净值和保证金。

- 信息点差隔夜利息显示可在图表任意位置定位.

如何安装 EA：

- 系统要求 MT4 账户具有窄点差（原始点差或 ECN）。

- 打开 GBPCAD 和 GBPAUD 图表。

- 在每个图表上选择 M15 时间周期。

- 将 EA 附加到每个图表。

- 将“Set_file” 应用于每个图表上的 EA。确保参数 Trading_Flag = true。

- 机器人会自动执行所有操作 - 您只需将其安装到 MT4 并保持电脑运行（或使用 VPS）。





重要提示！！！为了获得最佳交易系统性能，请遵循以下建议：

- 工作时间：强烈建议使用 Market_watch = GMT+2（标准时间）和 GMT+3（夏令时）的 MT4。如果您经纪商的服务器与 GMT 时区不同，则需要调整 EA 时间设置 - 只需向我发送消息（以检查您的经纪商时区）即可 - 我会协助您检查，并在必要时提供相关的 Set_file。

- 点差和经纪商：为了获得最佳表现，选择点差较小的账户（原始点差或 ECN）非常重要。