AlphaCore System MT4

AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor fürMetaTrader 4, der eine Handelsstrategie verwendet, die auf derdynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert.

Handelskonzept

Der Advisor arbeitet mit der Methodik deradaptiven Preiskorridore.

Das System überwacht kontinuierlich die Bildung vonlokalen Liquiditätsakkumulationszonen ( Hochs und Tiefs über einen definierten Zeitraum) und platziertPending Orders an den Grenzen dieser Zonen.

Die wichtigsten Vorteile

Trendbasierter Handel: Einstiege erfolgen erst nach einem bestätigten Ausbruch über ein signifikantes Niveau.

Minimierung von Fehlsignalen: Spread-Filter und Offset-Parameter von Levels werden angewendet.

Flexibles Kapitalmanagement: Drei Modi zur Bestimmung der Positionsgröße.

Automatische Gewinnabsicherung: Eingebauter Trailing-Stop.

Optimiert "out of the box" für XAUUSD H1.

Die Strategie basiert auf der Tatsache, dass der Markt die meiste Zeitin einer Spanne verbringt(flache Phase) undsignifikante Bewegungen nur nach Ausbrüchen von lokalen Extremen mit ausreichendem Momentumbeginnen.

Es wird keine gefälschte KI verwendet!

Keine Mittelwertbildung oder Martingale-Systeme.

Kleiner Stop-Loss.

Der Expert Advisor istNEU und wird derzeitauf Demokonten getestet. Zugang für Investoren (auf MT5):

ICMarketsSC-Demo04 demo01.mt4tickmill.com Anmeldung: 44942015 Login: 20266555 Anleger: b92XJ*03c:QG Anleger: P24yCJmP7+2)

Dokumentation: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/764914



Mindestanforderungen und Empfehlungen für die Verwendung des AlphaCore Systems

Ummaximale Effizienz und Stabilität zu gewährleisten, ist es wichtig, die grundlegenden technischen Anforderungen zu erfüllen und einen Broker mit geeigneten Ausführungsparametern zu wählen.

Empfohlene Broker

Sie können auch jeden Broker nutzen, derECN / RAW / LOW Spread Konten anbietet, die direkten Liquiditätszugang und minimale Ausführungsverzögerungen bieten.

Handelsbedingungen

Kontotyp: ECN oder RAW mit Marktausführung.

Ausführungsmodell: Marktausführung - keine Requotes, keine Dealing Desk Intervention.

Einzahlung und Leverage

Mindesteinlage: 500 $ mit Hebelwirkung 1:500

Empfohlene Einzahlung: ab $1.000 mit demselben Hebel

Mindesthebelwirkung: 1 :100, optimal - 1:500

Dieses Verhältnis ermöglicht es dem Berater, seinendynamischen Algorithmus zur Analyse von lokalen Extremen ohne übermäßige Margenbelastung zu nutzen.

Kontotyp

Verwenden Sie einHedging-Konto - es gewährleistet den korrekten Betrieb aller AlphaCore-Algorithmen, einschließlichabgesicherter Positionen und Grid-Management.

Technische Empfehlungen

EinVPS wird für den 24/7 Betrieb dringend empfohlen.

Wählen Sie einen Server inder Nähe der Handelsserver Ihres Brokers ( Tickmill London / RoboForex Europe), um die Latenz zu minimieren.

Mindestanforderungen an den VPS:

1 GB RAM

Stabile Netzwerkverbindung (ping ≤ 50 ms)

OS: Windows Server 2016 oder neuer

Quote-Kompatibilität

Der Advisor ist für das vonTickmill und RoboForex verwendete Standard-Kursformat optimiert.

Wenn Ihr Brokernicht standardmäßige Kurse verwendet ( z. B. drei Dezimalstellen für Gold oder ungewöhnliche CFD-Formate), wird empfohlen,das System auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie es auf einem Live-Konto ausführen.