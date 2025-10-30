AlphaCore System MT4

5

AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor fürMetaTrader 4, der eine Handelsstrategie verwendet, die auf derdynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert.

=== Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! ===

Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht!

Handelskonzept

Der Advisor arbeitet mit der Methodik deradaptiven Preiskorridore.
Das System überwacht kontinuierlich die Bildung vonlokalen Liquiditätsakkumulationszonen ( Hochs und Tiefs über einen definierten Zeitraum) und platziertPending Orders an den Grenzen dieser Zonen.

MT5-Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/152374

Die wichtigsten Vorteile

  • Trendbasierter Handel: Einstiege erfolgen erst nach einem bestätigten Ausbruch über ein signifikantes Niveau.

  • Minimierung von Fehlsignalen: Spread-Filter und Offset-Parameter von Levels werden angewendet.

  • Flexibles Kapitalmanagement: Drei Modi zur Bestimmung der Positionsgröße.

  • Automatische Gewinnabsicherung: Eingebauter Trailing-Stop.

  • Optimiert "out of the box" für XAUUSD H1.

Die Strategie basiert auf der Tatsache, dass der Markt die meiste Zeitin einer Spanne verbringt(flache Phase) undsignifikante Bewegungen nur nach Ausbrüchen von lokalen Extremen mit ausreichendem Momentumbeginnen.

  • Es wird keine gefälschte KI verwendet!
  • Keine Mittelwertbildung oder Martingale-Systeme.
  • Kleiner Stop-Loss.

Der Expert Advisor istNEU und wird derzeitauf Demokonten getestet. Zugang für Investoren (auf MT5):

ICMarketsSC-Demo04 demo01.mt4tickmill.com
Anmeldung: 44942015 Login: 20266555
Anleger: b92XJ*03c:QG Anleger: P24yCJmP7+2)

Im Moment ist der Preis für den Beraternoch NICHT hoch. Wenn sich die Handelsstatistiken häufen und die Zahl der Verkäufe wächst, wird der Preissteigen.

Dokumentation: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/764914

Mindestanforderungen und Empfehlungen für die Verwendung des AlphaCore Systems

Ummaximale Effizienz und Stabilität zu gewährleisten, ist es wichtig, die grundlegenden technischen Anforderungen zu erfüllen und einen Broker mit geeigneten Ausführungsparametern zu wählen.

Empfohlene Broker

Sie können auch jeden Broker nutzen, derECN / RAW / LOW Spread Konten anbietet, die direkten Liquiditätszugang und minimale Ausführungsverzögerungen bieten.

Handelsbedingungen

  • Kontotyp: ECN oder RAW mit Marktausführung.

  • Ausführungsmodell: Marktausführung - keine Requotes, keine Dealing Desk Intervention.

Einzahlung und Leverage

  • Mindesteinlage: 500 $ mit Hebelwirkung 1:500

  • Empfohlene Einzahlung: ab $1.000 mit demselben Hebel

  • Mindesthebelwirkung: 1 :100, optimal - 1:500

Dieses Verhältnis ermöglicht es dem Berater, seinendynamischen Algorithmus zur Analyse von lokalen Extremen ohne übermäßige Margenbelastung zu nutzen.

Kontotyp

Verwenden Sie einHedging-Konto - es gewährleistet den korrekten Betrieb aller AlphaCore-Algorithmen, einschließlichabgesicherter Positionen und Grid-Management.

Technische Empfehlungen

EinVPS wird für den 24/7 Betrieb dringend empfohlen.
Wählen Sie einen Server inder Nähe der Handelsserver Ihres Brokers ( Tickmill London / RoboForex Europe), um die Latenz zu minimieren.

Mindestanforderungen an den VPS:

  • 1 GB RAM

  • Stabile Netzwerkverbindung (ping ≤ 50 ms)

  • OS: Windows Server 2016 oder neuer

Quote-Kompatibilität

Der Advisor ist für das vonTickmill und RoboForex verwendete Standard-Kursformat optimiert.
Wenn Ihr Brokernicht standardmäßige Kurse verwendet ( z. B. drei Dezimalstellen für Gold oder ungewöhnliche CFD-Formate), wird empfohlen,das System auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie es auf einem Live-Konto ausführen.


Bewertungen 1
Ruslan Usmanov
891
Ruslan Usmanov 2025.12.11 15:14 
 

Качество и полнота описания:5 Надежность и удобство пользования:5 Поддержка пользователей:5

Empfohlene Produkte
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experten
Nach einer gründlichen Arbeit und Suche nach den optimalen Werten der einzelnen Parameter des Expert Advisors wurden die stabilsten Einstellungen der Algorithmen ausgewählt, die keine großen Zeiträume in der Vergangenheit erfordern. Der Roboter verwendet eine universelle Handelsstrategie, die die Verwendung der Währungspaare EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY und anderer Paare mit niedrigem Spread ermöglicht. Der EA handelt auf einem 5-Minuten-Zeitrahmen , er verwendet Levels, die automatisch auf de
GerFX QuantFlow Scalper
Exler Consulting GmbH
Experten
Bevor Sie einen Nachtscaler kaufen, sollten Sie sich über die damit verbundenen Risiken im Klaren sein: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Profitabilität (der EA kann auch Verluste machen). Die gezeigten Backtests (z.B. in den Screenshots) sind hochgradig optimiert, um die besten Parameter zu finden, aber geben daher keine realistische Vorhersage der zukünftigen Rentabilität. Jede Mean Reversion kann aufgrund von unerwarteten Nachrichten oder Flash Crashs
You CDI
Evgeny Vlasov
Experten
Du CDI (Du kannst es) Funktionsweise Der Expert Advisor arbeitet auf jedem Zeitrahmen und für jedes Währungspaar. Während der Arbeit des Expert Advisors wird der Zustand des Marktes analysiert, wenn die notwendigen Bedingungen eintreten, wird die Marktorder eröffnet. Der Expert Advisor verfügt über einen Block TrailingStop , der es Ihnen ermöglicht, den StopLoss hinter die Preisbewegung zu verschieben. Der Hauptunterschied dieses Blocks zum Standardblock ist seine Nichtlinearität. Das heißt,
LazyBoy Scalper Scrapper
Hesham Ahmed Kamal Barakat
Experten
Von den Machern des erfolgreichen Gold Super Trends AutoTrader Robot - kommt diese einzigartige Gelegenheit zu einem niedrigen Preis Die Idee Sie denken, dass die Tage des Scrapper Scalping vorbei sind? Denken Sie anders. Dieser Expert Advisor, der für den Goldhandel entwickelt wurde, ist so perfektioniert, dass er unabhängig vom Zeitrahmen jeden Tick der Sekunde scrapen kann. Er verfügt über eine Kontoverwaltung und 6 Sicherheitseinstellungen, aus denen die Zufriedensten und die Gierigsten u
Faa Trend EA
Arvin Arce Gatus -
Experten
Typ: Expert Advisor (EA) - Unbegrenzt für MetaTrader 4 Konto Strategie: Das System verwendet kein Grid, verwendet keine Martingale und andere riskante Strategien. FAA TREND EA ist ein vollautomatisches System, das auf Trendlinienausbrüchen basiert. Zeitrahmen: Von M1 bis H1. M5 ist eine gute Wahl Zu handelnde Symbole: Jedes Forex-Paar, BEST in EURUSD... Eigenschaften: Berechnet und zeichnet automatisch Trendlinien in Ihrem Chart. Volle Sicherheitsoptionen. Alle Trades sind durch Stop Loss
ForexEagle
Hadj Ahmed Slimani
Experten
ForexEagle - Erhöhen Sie Ihre Trading-Erfahrung auf neue Höhen! Sind Sie bereit, Ihr Trading-Spiel zu revolutionieren? Führen Sie ForexEagle ein, den ultimativen Expert Advisor, der sorgfältig entwickelt wurde, um die Märkte GBPUSD, AUDCAD und USDCAD auf dem M5-Zeitrahmen zu dominieren. Mit einer erfolgreichen Kombination aus einer fortschrittlichen Preisaktionsstrategie und einem Trenderkennungsalgorithmus ist ForexEagle Ihr ideales Werkzeug, um das volle Potenzial des GBPUSD-, AUDCAD- und USDC
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Experten
Gold SWmax EA – ist einer der besten Expert Advisor für Meta Trader 4. Der einzigartige Algorithmus des Advisors analysiert die Bewegung des Vermögenspreises unter Berücksichtigung der Faktoren der technischen und mathematischen Analyse, bestimmt profitable Einstiegs- und Ausstiegspunkte und verwendet erweitertes Geldmanagement und Lot-Multiplikatoren.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Experten
Gold SDmax EA – ist einer der besten Expert Advisor für Meta Trader 4. Der einzigartige Algorithmus des Advisors analysiert die Bewegung des Vermögenspreises unter Berücksichtigung der Faktoren der technischen und mathematischen Analyse, bestimmt profitable Einstiegs- und Ausstiegspunkte und verwendet erweitertes Geldmanagement und Lot-Multiplikatoren.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex
FTA Trader EA
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: PROMO: Mindestpreis Expert Advisor: Fixed Time Averaging Trader Überblick: Der Fixed Time Averaging Trader ist ein automatisiertes Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, Trades zu vorher festgelegten Zeitpunkten auszuführen und dabei eine Durchschnittsstrategie zur Optimierung von Ein- und Ausstiegspunkten anzuwenden. Dieser Expert Advisor (EA) ist ideal für Händler, die einen disziplinierten und systematischen Ansatz für den Handel suchen und den Einfluss von Marktstörungen und emoti
Worthwhile upgrade ea
Samir Tamir
Experten
Worthwhile EA ist ein Forex-Handels-Bot, der entwickelt wurde, um Trades auf der Grundlage der SMC-Strategie durchzuführen. Die SMC-Strategie basiert auf der Idee, dass die großen Marktteilnehmer, wie Banken und Finanzinstitute, den Markt bewegen. Die Theorie besagt, dass ein Händler die Richtung des Handels dieser großen Akteure erkennen kann. Eines der Hauptmerkmale von Worthwhile EA ist, dass er keine der riskanten Handelsstrategien wie Martingale oder Gitteralgorithmen verwendet. Stattdessen
Heishi Forex Expert Advisor
Rene Schulthess
Experten
Detaillierte Anleitung auf Englisch Automatisches Tradingssystem für EURUSD GBPUSD entwickelt. 10 Jahres Backtests sind erfolgreich. EA ist im live Betrieb erfolgreich. Sie bestimmen das Risiko durch einen max Loss Betrag. EA Optionen sind default richtig, EA ist bereit für Trading. Break Even und Trailing implemetiert. Dynamischer Take Profit (optimiert) implementiert. Probieren Sie es aus!
EurUsd Scalper PRO
Makarii Gubaydullin
Experten
Kurzfristiger Scalper Währungspaar: EURUSD; Zeitrahmen: 5 Minuten. Mein #1 Dienstprogramm : enthält 65+ Funktionen | Kontaktieren Sie mich , wenn Sie Fragen haben Da der EA auf einem niedrigen Zeitrahmen arbeitet, ist es wichtig, einen Broker zu verwenden, bei dem der typische Spread für EURUSD 2 nicht überschreitet . Ein höherer Spread kann die Ergebnisse erheblich beeinträchtigen. Die Strategie basiert auf der Idee der langfristigen Stabilität. Die in den Screenshots beigefügten Ergebnisse
Golden Monk Pro
Juan Chacon
Experten
Golden Monk Pro ist eine Kombination von Indikatoren wie Bollinger Bändern, gleitenden Durchschnitten, Rsi, Momentum und Winkeln, die zusammen die Kursrichtung durch Impulse in Bereichen wichtiger Divergenzen suchen. Matrix Golden Monk Pro kapselt viele Werkzeuge und Ressourcen in einer 5*4-Matrix, um das Erfolgsniveau bei jedem Einstieg mit maximal 4 gleichzeitigen Operationen zu verbessern und das Kapitalmanagement zu optimieren. Diese Matrix kann auf der linken Seite Ihres Bildschirms angezei
Midnight Queen
Kenji Ito
Experten
Midnight Queen MT4 - Die stille Königin der asiatischen Session Midnight Queen MT4 ist ein professioneller Nacht-Scalping EA , der entwickelt wurde , um leise und präzise während der asiatischen Session zu handeln. Er kombiniert hohe Genauigkeit , Risikokontrolle und beständiges Gewinnwachstum - die perfekte Balance, die der "Königin der Nacht" würdig ist. Hauptmerkmale Paar: EURGBP (optimiert für den M5-Zeitrahmen) Handelszeiten: 21 :00-07:00 (Broker-Zeit) Logik: Bollinger Bands + RSI-Mi
Super VIP EA1
Tran Cao Cho
Experten
Hallo an alle Anleger. Die meisten von euch wissen nicht, wie man auf diesem Finanzmarkt handelt. Soweit ich weiß, werden 95% der Marktteilnehmer verlieren. Heute möchte ich Ihnen einen EA vorstellen, der nach den Prinzipien des Kapitalmanagements und des Preisausgleichs arbeitet. Der EA handelt mit mehreren Währungspaaren gleichzeitig, um die Gewinne zu erhöhen und gleichzeitig das Kontorisiko zu reduzieren. Der EA arbeitet und gibt rund um die Uhr Aufträge, damit Sie keine Gelegenheit verpasse
Grid Hero
Chock Hwee Ng
3.91 (186)
Experten
Grid Hero ist ein vollautomatischer EA, der einen revolutionären Grid-Algorithmus (P.A.M.A.) zusammen mit einer charakteristischen Synergie aus Price Action Trading und einer Artificial Instinct Self-Adaptive Processing Unit verwendet. Grid Hero wurde streng nach der "Reversed Sampling"-Entwicklungsmethodik entwickelt, getestet und optimiert, basierend auf der "In-Sample"-Phase (2012 bis 2017) und der "Out-Of-Sample"-Phase (2004 bis 2011). Es hat 13 Jahre Backtesting mit realen Tickdaten und rea
Martingale Master Pro
Toh Chong Wei
Experten
Dieser EA ist es, fortgeschrittene Martingale-Strategien zu implementieren, während das Risiko sorgfältig zu verwalten. Starten Sie mit einem Micro/Cent-Konto (vorzugsweise mit einem kostenlosen Swap-Konto). Beginnend mit einer Losgröße von 0,1, hat der EA einen Multiplikator von 1,15 mit jeder Martingale-Strategie-Ebene. Kapital Stop Loss ist optional. Überprüfen Sie mein Signal vor dem Kauf des Signals. Haftungsausschluss : Obwohl ich bestrebt bin, konsistente und profitable Handelsmöglichkeit
Intensive
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Algorithmus des Expert Advisors bestimmt auf Tages-Charts die Kerzenmuster, die die Richtung des Intraday-Handels vorgeben. Der Trading EA bestimmt, wie lange sich der Preis in überkauften/überverkauften Zonen bewegt und beginnt in Richtung der erwarteten Trendbewegung zu arbeiten. Jede Position wird mit einem engen Stop-Loss und Take-Profit versehen. Es kann nur eine aktive Position auf dem Markt geöffnet sein. Der EA wurde unter Verwendung von Kursen mit 99% Qualität entwickelt und geteste
Trends EA Only one order at a time
Bo Xu
Experten
Trend EA "Schöpfer" 4.1.8 Version der neuesten Produkte, Kontaktinformationen qq398867673, WeChat 15940404448, (qq ist nicht oft eingeloggt, kann das Telefon WeChat sein) sind Real-Name-Authentifizierung. Domestic von autorisierten Kontoeröffnung Menge zu begrenzen, genehmigte Handelsposition zu begrenzen, genehmigte Verwendung von Zeitlimit als Bezugsgrundlage für die Preisgestaltung, unabhängig davon, ob Sie eine große oder kleine Fonds sind, haben die entsprechende Behörde Preis. Gold Builde
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Experten
Der Expert Advisor (SynapseTrader EA) der Firma ProfitFXBot wurde entwickelt, um den Forex-Markt speziell auf GBP/USD zu handeln und dabei intelligente Strategien zu verwenden, um beständige Gewinne zu erzielen. Dieser Bot muss um 20:00 Uhr (New Yorker Zeit) eingeschaltet und um 5:00 Uhr morgens (UTC-5) manuell ausgeschaltet werden, der Bot muss in der Zeitlichkeit M1 platziert werden. Während dieser Stunden trifft der Bot Entscheidungen auf der Grundlage von Marktanalysen mit einer optimierten
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Experten
Wir stellen vor: News scalp: Der führende Expert Advisor für Nachrichten-Scalping und Arbitrage Im Bereich des Devisenhandels erfordert das Ergreifen flüchtiger Gelegenheiten inmitten von Marktturbulenzen Präzision und Geschwindigkeit. Hier kommt News scalp ins Spiel, die Spitze der News Scalping Expert Advisors (EAs), die speziell für den hochriskanten Handel mit Nachrichten entwickelt wurden. Mit seinen innovativen Funktionen, die speziell auf schnelle Scalping-Strategien zugeschnitten sind,
No loss strategy EA
Luckius E Kajoka
1 (1)
Experten
Die NO_LOSS_STRATEGY_EA ist die EA, die nicht akzeptieren, Verlust durch die Absicherung der Position der Handelsrichtung, es spielt keine Rolle, welche Richtung der Markt gehen wird, wenn der Markt geht nach oben wird es die Gewinnmitnahme oder wenn der Markt geht nach unten wird es auch die Gewinnmitnahme durch die Regulierung der Höhe der Losgröße verwendet, am Ende, die Geschäfte werden in insgesamt Gewinn zu schließen. Der EA eignet sich für den Handel mit allen Paaren, aber die am meisten
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
GoldMax EA 4
Sergei Linskii
Experten
GoldMax EA – einer der besten Expert Advisors für MetaTrader 4. Der einzigartige Algorithmus analysiert die Kursentwicklung unter Berücksichtigung technischer und mathematischer Faktoren, ermittelt profitable Ein- und Ausstiegspunkte und nutzt fortschrittliches Money Management, Lot-Multiplikator, Grid und einen Mechanismus zur Reduzierung von Kursverlusten. Next price will be $699 etc. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive = User Manual + Set file for real accounts
FXmax EA MT4
Sergei Linskii
Experten
FXmax EA – einer der besten Expert Advisors für MetaTrader 4. Der einzigartige Algorithmus analysiert die Kursentwicklung unter Berücksichtigung technischer und mathematischer Faktoren, ermittelt profitable Ein- und Ausstiegspunkte und verwendet die Standardindikatoren von MetaTrader 4. Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization. Empfehlungen: Broker: RoboForex oder ein anderer An
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
Equilibrium4cent
Ivan Sousa
5 (1)
Experten
Gleichgewicht4 Cent Equilibrium4cent wurde für den Betrieb auf Cent-Konten entwickelt. Wenn Sie mindestens 10, 000 $ haben, können Sie in einem Standard-Konto laufen Ich führe diesen EA in Cent-Konto oder Mikro. (840% in 3 Jahren besser, dass Bank :) sehen Sie einfach das Video ). Die Software wurde auf der Grundlage der Massentheorie entwickelt. Meine Lieblings-Paare zu laufen es ist EURCAD, EURAUD und EURGBP. Sie können es auf andere Paare, wie EURUSD, GBPUSD und etc... Für den Grid-Handel br
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experten
Correlation Beast V2.05 - Bringen Sie Ihren Devisenhandel in Schwung! Erschließen Sie die Macht der Währungskorrelationen mit Correlation Beast V2.5 , dem ultimativen Expert Advisor für MetaTrader 4! Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die sich nach Präzision und Rentabilität sehnen, und nutzt fortschrittliche Korrelationsstrategien, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Ob Sie Anfänger oder Profi sind, dieses Tool ist Ihr Schlüssel zur Beherrschung des Forex-Marktes
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experten
Euro-Geschenk (EURUSD M15) Ich feiere meinen Geburtstag, also werde ich einige EAs kostenlos veröffentlichen. Dieser EA wurde für EURUSD M15 entwickelt. Die Strategie basiert auf dem ICHIMOKU-Indikator und hat sehr wenige Parameter - daher ist er SEHR ROBUST. Es verwendet Stop pending orders mit ATR Stop Loss . Um 21:00 Uhr schließen wir den Handel jeden Freitag, um wöchentliche Gaps zu vermeiden. Passen Sie diese Zeiten an Ihre Brokerzeit an. Die voreingestellten Werte sind nur für UTC+2!!! Für
FREE
BuckWise
Joel Protusada
Experten
BuckWise ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar EURUSD im H1-Zeitrahmen betrieben werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto ausgeführt werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experten
Über Warp Drive Forex AI ist ein GBPUSD-Scalper, der zur Nachtzeit handelt, wenn das Volumen gering und die Gewinnchancen hoch sind. Er verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die durch eine einzigartige und effektive Risikomanagement-Technik unterstützt wird. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei , um weitere nützliche Informationen und Produkt-Updates zu erhalten. Außerdem können Sie die MT5-Version hier erhalten . Dies ist die Pro-Version von W Drive Forex AI. In der Pro-Version kann der
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Experten
GOLDMINER MT4 PRO ist ein Gold-Handelsroboter für den M15- oder H1-Zeitrahmen, der Candlestick-Muster, technische Indikatoren sowie Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche kombiniert. Der Roboter verwendet eine intelligente Trenderkennungsstrategie, um den EA stabil zu halten. Engagiert, um Sie in neuen Versionen zu begleiten und aktualisiert SETFILE eng nach jedem Marktzyklus hilft der Roboter stabil und geeignet für die Marktneigung zu jeder Zeit zu sein. GOLDMINER MT4 PRO ist eine sichere S
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
Experten
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Automatischer MT4 Scalping Expert Advisor für Gold    XAUUSD M1 Trading , Gold Scalping EA , Microtrend Scalping , Tick Momentum Trading , Pullback Entry System , Trailing Stop Expert Advisor , Gold Hedging Scalper , Low Risk Gold EA , MT4 Expert Advisor für Gold Trading . Empfohlener Einsatzbereich • Symbol: Gold (XAUUSD) • Timeframe: M1 (1 Minute) • Minimales Startkapital: ab 300 € • Empfohlenes Startkapital: ab 500 € • Maximal offene Positi
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experten
ThraeX – Scalping auf M1   (DAX, XAU, etc) Inspiriert von der Disziplin und Präzision der römischen Ära ist ThraeX ein spezialisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 , der speziell für den Hochfrequenzhandel auf dem 1-Minuten-Chart (M1) entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, schnelle Marktschwankungen zu verarbeiten und kurzfristige Preisbewegungen mit hoher Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit zu erkennen und darauf zu reagieren. Hauptmerkmale: ️ M1-Scalping-Logik – Entwickelt fü
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT4 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Experten
Empfohlen: Es ist besser, in Konten mit niedrigeren Swap oder Swap-freie Konten zu verwenden . SEHEN UND VERGLEICHEN SIE MIT ANDEREN EA's , Echte Überwachungssignale: Gierig Golden +1000% Signal Kontaktieren Sie mich nach der Zahlung, um Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zu schicken. Sehen Sie das echte Überwachungssignal in meinem Profil. Verwenden Sie nur auf Gold und auf die BUY Richtung. Der Handel mit Gold ist für viele Trader aufgrund der hohen Volatilität und Tiefe des Marktes. So
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experten
VORSICHT vor SCAM! SCIPIO GOLD BOT wird nur von MQL5.com vertrieben. Bitte beachten Sie: dies ist kein kommerzieller BOT, sondern ein professioneller. Der Vertrieb ist auf 100 Exemplare insgesamt begrenzt, und der Preis kann ohne vorherige Ankündigung zu erhöhen. Dies ist die MT4-Version, die Mt5-Version finden Sie hier: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der Trader ei
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Experten
Gold Throne EA – Nicht-Martingale-Grid-Handelssystem für Gold (XAUUSD) Der Gold Throne EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer strukturierten Grid-Trading-Methode und verzichtet auf Martingale-Money-Management. Anstatt die Lotgröße nach Verlusten exponentiell zu erhöhen, verwendet der EA einen festen oder schrittweise anpassbaren Lotgrößenansatz, der Händlern mehr Kontrolle über Engagement und Risiko gibt. Durch den Verzicht au
Weitere Produkte dieses Autors
Divergence for Many Indicators MT5
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Indikatoren
Divergenzindikator 10 verschiedene Indikatoren. Auffinden und Anzeigen von klassischen und versteckten Divergenzen. Indikatoren, in denen nach Divergenzen gesucht wird: MACD MACD-Histogramm; RSI; Stochastik; CCI; Momentum; OBV; VWmacd; Chaikin Geldfluss; Geldfluss-Index. Dies ist eine Nachbildung des Indikators aus der Tradingview-Ressource , angepasst für das MT5-Terminal. Die MT4-Version ist hier verfügbar: https: // www.mql5.com/en/market/product/87846 Einstellungen: Bars in history for a
TickCounter MT5
Evgeniy Zhdan
Indikatoren
Der TickCounter-Indikator zählt Aufwärts- und Abwärtsticks auf jedem neuen Balken. Die Berechnung beginnt ab dem Moment, in dem der Indikator auf dem Chart platziert wird. Histogrammbalken stellen dar: Gelbe Balken - Gesamtzahl der Ticks; Blaue Balken - Ticks UP; Rote Balken – Ticks NACH UNTEN. Wenn der blaue Balken nicht sichtbar ist, gibt es mehr Abwärtsticks und der rote Balken wird über dem blauen angezeigt (die rote Ebene befindet sich über der blauen). MT4 version:  https://www.mql5.com
Buy and sell zones
Evgeniy Zhdan
5 (2)
Indikatoren
Indikator zur Bestimmung von Flat und Trend. Wenn der Preis unter einem der beiden Histogramme und zwei Linien (rot und blau) liegt, ist dies eine Verkaufszone. Beim Kauf dieser Version des Indikators, MT4-Version für ein echtes und ein Demo-Konto - als Geschenk (zum Erhalten, schreiben Sie mir eine private Nachricht)! Wenn der Preis über einem der beiden Histogramme und zwei Linien (rot und blau) liegt, ist dies eine Kaufzone. MT4-Version:   https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Wenn der
SuperTrend
Evgeniy Zhdan
2.5 (2)
Experten
Der Supertrend Expert Advisor Der Supertrend Expert Advisor mit Mittelungselementen. Ich habe ihn drei Monate lang entwickelt, bis ich endlich gute Ergebnisse erzielt habe. Es handelt sich nicht um einen Scalper. Das Mindestguthaben um mit dem Handel zu beginnen - 100$ . Wird automatisch an die 4- und 5-stelligen Preise angepasst. Hat ein effizientes Risiko-Management-System. Das Lot und das Limit für das maximale Lot wird automatisch auf der Grundlage der im EA festgelegten Einstellungen berech
Stardust
Evgeniy Zhdan
Experten
StarDust sucht nach Divergenzen in den Werten verschiedener Indikatoren, die als Anzeichen für einen flachen Trend gelten, und steigt in den Markt ein, wenn ein relativ stabiler Trend festgestellt wird. Der Expert Advisor handelt mit "einfachen" Symbolen und einem niedrigen Spread. Die besten Ergebnisse werden bei М15 erzielt. Der EA passt sich automatisch an 4- und 5-stellige Kursbewegungen an. Einstellungen Comment_to_orders - Kommentar zu einer platzierten Order. Das Feld kann leer gelassen
Top Floor
Evgeniy Zhdan
Experten
Der EA fängt den Preis ab, wenn er sich gegen den Trend bewegt, um einen Auftrag in die entgegengesetzte Richtung (Richtung des Haupttrends) zu eröffnen. Screenshots veranschaulichen Beispiele für Eingaben und die Grundzüge der Strategie. Der EA verwendet Stop-Losses in Abhängigkeit von den Werten der ATR. Einstellungen: Lot_ - wenn Risk_ = 0, wird der EA dieses Lot handeln; Risiko_ - Risiko für einen Handel. Stop-Loss wird berücksichtigt; koeff_ATR - Koeffizient multipliziert mit dem ATR-Wert
FastBoom
Evgeniy Zhdan
Experten
Der FastBoom EA findet die wahrscheinlichsten Punkte eines Preisrückgangs/einer Preisumkehr und platziert eine Order. Er platziert Mittelwert-Orders, wenn sich der Preis weiter gegen den Take Profit bewegt. Einstellungen des EA: Lots - Anfangslot; LotExponent - Multiplikator für Folgeaufträge (Martingale). 1 - kein Multiplikator. TakeProfit - Gewinnmitnahme in Punkten; Stochastik-Einstellungen InpKPeriod - K-Periode der Stochastik InpDPeriod - D-Periode der Stochastik InpSlowing - Stochastik V
DivergenceTrade
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Expert Advisor berechnet die doppelte/dreifache Divergenz der Volumina und beginnt den Handel. Er verwendet eine einzigartige Formel für die Losberechnung, die die Stabilität des Handels erheblich verbessert. Empfohlene TF - 1h. Währungspaar - EURUSD , aber der EA kann für alle Handelsinstrumente verwendet werden, die keiner hohen Volatilität ausgesetzt sind. Einstellungen Modus - die Handelsrichtung kann manuell eingestellt werden; Close - Order Close Level (Details auf dem Screenshot); Sc
OrderOnLine
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Expert Advisor eröffnet Orders ab der horizontalen Linie, die ein Händler auf einem beliebigen Niveau durch Ziehen mit der Maus oder durch Ändern der Linieneigenschaften festlegen kann. Wenn zum Beispiel eine horizontale Linie über dem aktuellen Kurs liegt, wird der EA einen Kaufauftrag eröffnen, sobald die horizontale Linie erreicht ist. Und vice versa: Befindet sich die Linie unterhalb des aktuellen Kurses, eröffnet der EA eine Verkaufsorder, sobald die Linie überschritten wird. Eine Kaufk
SellerATR
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
Der Expert Advisor verkauft nur. Empfohlene Währungspaare : EURUSD; GBPUSD; USDCHF; USDJPY; USDCAD; AUDUSD; EURGBP; EURAUD; EURCHF; EURJPY; GBPCHF; CADJPY; GBPJPY; AUDNZD; AUDCAD; AUDCHF; AUDJPY; CHFJPY; EURNZD; EURCAD; CADCHF; NZDJPY; NZDUSD. Zeitrahmen: H1. Percent% verwaltet die Schließung von sowohl verlustbringenden als auch gewinnbringenden Geschäften basierend auf dem Gesamtstatus des Kontos. Die Verwendung des EA auf 23 der oben genannten Symbole ermöglicht es dem Roboter, den Drawdown i
Illusion
Evgeniy Zhdan
3 (2)
Experten
Der Illusion EA nutzt die Wahrscheinlichkeitstheorie - nach einer Reihe von aufeinanderfolgenden virtuellen Verlusten - d.h. direkt während eines Flats - beginnt der EA bereits mit dem Handel im Trend. Zusätzlich berücksichtigt der EA das Verhältnis von bullish/bearish Kerzen auf den höheren Zeitrahmen, um die größte Wahrscheinlichkeit für die Richtung der Preisbewegung zu bestimmen. Es kann jeweils nur 1 Auftrag eröffnet werden. Im Falle eines Verlustes wird die folgende Order mit einem erhöhte
ChangingTrends
Evgeniy Zhdan
Indikatoren
Der Indikator berechnet die wahrscheinlichsten Trendstopp-/Umkehrbereiche, zuversichtliche Trendbewegungsbereiche. Die Berechnung berücksichtigt: die Rate der Preisänderung; der relative Abweichungswinkel des Diagramms; die durchschnittliche Amplitude der Preisbewegungen; der Preis, der seine "Komfortzone" verlässt; die Werte des ATR-Indikators. Der Indikator kann einen Alert generieren, wenn der Preis in einen Stop/Reversal-Bereich eintritt. Einstellungen Die gesamte Länge zeichnen? - Zeichne
GoldenCoast
Evgeniy Zhdan
Indikatoren
Der Indikator zeichnet eine Trendlinie ein und bestimmt die Niveaus für die Eröffnung von Geschäften, falls sich der Kurs "zu weit" vom Trendniveau entfernt. Detailliertere Informationen finden Sie in den Bildschirmabbildungen. Einstellungen Abstand von der Trendlinie - Abstand von der Trendlinie zu den Handelsniveaus; Pfeil-Signal für Abschlüsse - aktivieren Sie die Anzeige eines Pfeils, wenn der Kurs das Handelsniveau erreicht; Größe des Pfeils - Größe des Pfeils; Alarmsignal für Geschäfte -
Turbina
Evgeniy Zhdan
5 (4)
Experten
Das Axiom des Forex-Marktes ist, dass jeder Trend gebrochen wird. Der Expert Advisor bestimmt die Trendrichtung (die rosafarbene Linie) und berechnet die Niveaus für die Eröffnung entgegengesetzter Orders in Abhängigkeit von den Einstellungen. Der Wert der Abweichung von der Trendlinie für den Handel ist für jedes Paar und jeden Zeitrahmen unterschiedlich, abhängig von der Volatilität des Handelsinstruments. Die nächsten Orders können mit einem erhöhten Lot eröffnet werden (standardmäßig wird ei
Odysseus
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Expert Advisor bestimmt die Momente starker Bewegungen und eröffnet eine Position in Richtung der wahrscheinlichsten Kursbewegung. Die Strategie verwendet immer Stop Loss und Take Profit. Es können mehrere unabhängige Aufträge auf dem Markt sein (die maximale Anzahl ist in den Parametern festgelegt). Das Ziel des dem EA zugrundeliegenden Handelssystems ist der quantitative Überschuss der Anzahl der gewinnbringenden Geschäfte über die Anzahl der Verlustgeschäfte. Empfohlen: EURUSD 5m; GBPUSD
Vise
Evgeniy Zhdan
Indikatoren
Der Schraubstock ist ein Trendindikator. Die obere und untere Linie folgen dem Kurs und zeigen die vorherrschende Kursrichtung an. Häufige Durchbrüche der oberen Linie deuten auf einen Aufwärtstrend hin, während häufige Durchbrüche der unteren Linie auf einen Abwärtstrend hindeuten. Parameter Punkte für UpLine - Anfangsanzahl der Punkte für die obere Linie; Punkte für DownLine - Anfangsanzahl der Punkte für die untere Linie. Bei einem Durchbruch des oberen Niveaus (Linie) verschiebt sich dieses
Twinkle
Evgeniy Zhdan
Experten
Twinkle ist ein trendbasierter Scalper mit für den Broker unsichtbarem Stop Loss und Take Profit. Der EA sucht nicht nach Trendumkehrungen. Der EA fängt starke Marktbewegungen auf und eröffnet Orders in Richtung des Trends. Ihr Broker sieht die Orderschlusslevel nicht. Der EA schließt die Orders selbstständig, wenn die in den Einstellungen festgelegten Take-Profit- oder Stop-Loss-Level erreicht werden. Empfohlene Handelssymbole: EURUSD M5, GBPUSD M5. ECN-Konten mit 5-stelligen Kursen werden empf
Shine
Evgeniy Zhdan
4.75 (4)
Experten
Dieser Expert Advisor implementiert Elemente des Martingale-Systems. Aufträge werden in einem bestimmten Abstand zum gleitenden Durchschnitt eröffnet. Der Parabolic SAR-Indikator und bestimmte technische Details werden verwendet, um einen möglichst genauen Einstieg zu gewährleisten. Der EA ist in hohem Maße anpassbar. Er wird für den gleichzeitigen Einsatz auf 4 Währungspaaren empfohlen: EURUSD M15; GBPUSD M15; USDJPY M15; USDCAD M15. Trotz der guten Stabilität ist es ratsam, den EA während der
LuckyCase
Evgeniy Zhdan
Experten
LuckyCase ist ein Expert Advisor mit Martingale-Elementen. Die EA-Strategie basiert auf einer signifikanten "Abweichung" des Preises vom SAR-Indikator und dem Band-Level-Durchbruchspunkt. Das Geldmanagementsystem ist ein wesentlicher Bestandteil des EA. Es beginnt zu arbeiten, nachdem ein Handel eröffnet wurde. Trades werden geschlossen, nachdem bestimmte Punkte von Marktaufträgen akkumuliert wurden, durch Einzahlung von % oder nachdem eine gegenüberliegende Seite des Kanals durchbrochen wurde.
Elize
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Elize Expert Advisor wurde für die Arbeit mit dem Währungspaar EURCHF entwickelt. Er berücksichtigt die Besonderheiten dieses Handelsinstruments, sein Verhalten und seine Abhängigkeit vom Verhalten der anderen Währungen. Insbesondere, wenn sich die Währungen der europäischen Länder (EURUSD, GBPUSD, EURNOK, EURCHF) in die gleiche Richtung bewegen, beginnt der EA seine Arbeit und eröffnet ein Geschäft in der Trendrichtung der europäischen Währungen. Im Falle von Kursrückschlägen verwendet der
AllTrendLines
Evgeniy Zhdan
Indikatoren
Der Indikator ermittelt die Unterstützungs-/Widerstandslinien auf drei Zeitskalen gleichzeitig: ein TF kleiner; aktuelle TF; ein TF höher. Zusätzlich zu den Unterstützungs-/Widerstandslinien identifiziert der Indikator die Umkehrpunkte (Wellengipfel): rote Punkte - Peaks auf dem kleinsten Zeitrahmen; gelbe Punkte - Peaks auf dem aktuellen Zeitrahmen. Support: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter Parameter Trendlinie anzeigen - zeigt die Haupttrendlinie an. Haupttrendlinie Farbe - Farbe d
FastTraffic
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (Spot Gold) entwickelt. Die Strategie basiert auf Fibo-Levels , die aus dem vorherigen (ersten) Kerzenhoch/-tief und der Breite des aktuellen und unteren Zeitrahmens berechnet werden. Wenn sich wichtige Fibo-Levels verschiedener Orders in einem einzigen Preiskanal (innerhalb einer Spanne) befinden, definiert der EA diesen Kanal als Ziel für die Preisbewegung und beginnt mit der Operation. Martingale und Mittelwertbildung werden nicht verw
Jazz
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Algorithmus dieses Expert Advisors bestimmt die signifikanten Kursniveaus, an denen der Trend oft in eine Flaute übergeht oder sich umkehrt. Der Stochastik-Oszillator dient als zusätzlicher Filter für überkaufte/überverkaufte Zonen. Der EA setzt Stop-Loss und Take-Profit nach Eröffnung einer Order. Die zugrunde liegende Trailing-Strategie wendet einen Trailing-Stop an. Der EA wird für den gleichzeitigen Einsatz auf drei Handelsinstrumenten empfohlen: EURUSD M5, GBPUSD M5, EURCHF M5. Einstell
Panther
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Expert Advisor sucht nach technischen Analysemustern, die auf dem höheren (stündlichen) Zeitrahmen gebildet wurden, um mit der Arbeit auf dem 5-Minuten-Chart zu beginnen. Verwendete technische Analysemuster: Double Top/Double Bottom, Kopf/Schulter, Flagge, sich ausdehnende/verengende Dreiecke. Der technische Indikator Relative Vigor Index wird als Filter für die Eröffnung von Geschäften verwendet. Er basiert auf der Idee, dass auf dem Bullenmarkt der Schlusskurs in der Regel höher ist als de
Spook
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Expert Advisor berechnet die Divergenz auf dem aktuellen und höheren Zeitrahmen. Wenn die Divergenzen übereinstimmen, startet der EA seine Operation. Die Geschäfte haben strenge Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus. Jedes Geschäft wird durch einen Trailing-Stop verwaltet. Die Strategie beinhaltet die Verwendung eines engen Stop-Loss. Daher sind Verlustgeschäfte und/oder Serien von Verlustgeschäften keine Seltenheit. Dieser EA ist nicht für diejenigen geeignet, die Schwierigkeiten haben, verlor
Grand
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Expert Advisor wurde speziell für die Eigenschaften des Währungspaares CHFJPY entwickelt. Der Algorithmus des EA bestimmt die Richtung des aktuellen Trends und beginnt zu handeln. Im Falle einer Preisumkehr innerhalb des aktuellen Trends fügt der EA zusätzliche Aufträge hinzu. Ändert sich der Trend, beginnt der EA in die Richtung zu arbeiten, die dem ursprünglichen Orderraster entgegengesetzt ist. Wenn es keine Bedingungen für die Schließung von Aufträgen gab und sich die Trendrichtung erneu
Intensive
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Algorithmus des Expert Advisors bestimmt auf Tages-Charts die Kerzenmuster, die die Richtung des Intraday-Handels vorgeben. Der Trading EA bestimmt, wie lange sich der Preis in überkauften/überverkauften Zonen bewegt und beginnt in Richtung der erwarteten Trendbewegung zu arbeiten. Jede Position wird mit einem engen Stop-Loss und Take-Profit versehen. Es kann nur eine aktive Position auf dem Markt geöffnet sein. Der EA wurde unter Verwendung von Kursen mit 99% Qualität entwickelt und geteste
Slender
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie dieses Expert Advisors basiert auf einem Hedging-System, das die Platzierung gegenläufiger Aufträge beinhaltet. Der EA-Algorithmus ermittelt den Trendbeginn und eröffnet eine Position in Trendrichtung. Im Falle eines falschen Einstiegs versucht der EA, den Drawdown durch gegenläufige (Hedging-) Orders in einem voreingestellten Intervall (Coefficient of counter orders) zu neutralisieren. Die Orders werden geschlossen, wenn einer der beiden Werte erreicht ist - Gewinn in Prozent oder
Dreamer
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Expert Advisor arbeitet nach dem Prinzip der Absicherung mit periodischen "Schräglagen" in Trendrichtungen. Der Expert Advisor bestimmt die Trendrichtung auf der Grundlage des Standardindikators Parabolic Stop and Reverse System (SAR). Die einzigartige Strategie des Positionsausgleichs ermöglicht es Ihnen, große Drawdowns selbst unter den ungünstigsten Marktbedingungen zu vermeiden. Es wird empfohlen, die Standardparameter für das Handelsinstrument GBPJPY 15m zu verwenden. Die Parameter wurd
Snoot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
Dieser Expert Advisor arbeitet mit einem Raster in Richtung einer Trendbewegung, wobei der Schritt zwischen den geöffneten Positionen in den Einstellungen festgelegt wird. Die Positionen werden durch den gesamten Take Profit geschlossen. Zur Filterung der Ordereröffnung wird der Standardindikator Parabolic SAR verwendet, der im Lieferumfang des MetaTrader 4 enthalten ist. Der EA wurde mit einer Qualität von 99,9% der Notierungen entwickelt und getestet. Die Funktionsweise des EA in Echtzeit kann
Auswahl:
Ruslan Usmanov
891
Ruslan Usmanov 2025.12.11 15:14 
 

Качество и полнота описания:5 Надежность и удобство пользования:5 Поддержка пользователей:5

Evgeniy Zhdan
24275
Antwort vom Entwickler Evgeniy Zhdan 2025.12.11 15:21
Спасибо за отзыв!
Antwort auf eine Rezension