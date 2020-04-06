Solo Sniper Pro mf

Советник "SOLO SNIPER PRO" — мощная скальперская торговая система для платформы MT4!





Высокий процент прибыльности — около 90%! Используется управление рисками на основе сложных процентов! M15 timeframe!





Это оригинальный продукт, предлагаемый только на этом сайте MQL5.





Используйте Set_file для тестирования и торговли : Download EA set_file

— Сделки очень точны: около 90%.

— Система НЕ использует опасные методы, такие как сетки или мартингейл. Каждый ордер имеет свой стоп-лосс для защиты счета.

— Реализован метод сложных процентов для расчета лота.

— Советник автоматически устанавливает динамический стоп-лосс в зависимости от волатильности рынка.

— Ордера не удерживаются с пятницы по понедельник для предотвращения гэпов.

— Точный фильтр по времени работы с точностью до 1 минуты.

— Кредитное плечо: от 1:30 до 1:2000.

— Торговые пары: GBPAUD и GBPCAD.

- Время работы: Советник ищет возможности входа с конца американской торговой сессии до середины азиатской сессии, используя временной фильтр в настройках. Если система не открывала ордера во время работы, это означает, что на графике не было сигналов на вход. Не забывайте, что этот советник — снайперская торговая система.

- Таймфрейм: только M15.

- Советник имеет Info Display — он отображает текущий спред и свопы валютной пары, к которой он подключен.

- Дисплей также отображает баланс счета, средства и маржу.

- Info Spread Swap Display можно разместить в любом углу графика.

Как установить советник:

- Для работы системы требуется счет MT4 с узкими спредами (Raw Spread или ECN).

- Откройте графики GBPCAD и GBPAUD.

- Выберите таймфрейм M15 на каждом графике.

- Прикрепите советник к каждому графику.

- Примените "Set_file" к советнику на каждом графике . Убедитесь, что параметр Trading_Flag = true.

- Робот всё делает автоматически - вам нужно всего лишь установить его на MT4 и оставить компьютер включенным (или просто использовать VPS).





ВАЖНО!!! Для наилучшей производительности торговой системы следуйте рекомендациям ниже:

- РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: Настоятельно рекомендуется использовать MT4, где Market_watch = GMT+2 (в стандартном часовом поясе) и GMT+3 (в летнем). Если у сервера вашего брокера другой часовой пояс GMT, потребуется изменить настройки времени советника. Просто напишите мне об этом (для проверки часового пояса вашего брокера). Я помогу вам это проверить и предоставлю соответствующий Set_file при необходимости. - СПРЕД и БРОКЕР: Для достижения наилучших результатов очень важно выбрать счет с узкими спредами (Raw Spread или ECN).