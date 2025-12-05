MACD with Trend ZigZag mp

Crypto_Forex-Indikator „MACD mit Trend-Zickzack“ für MT4.





- Der MACD-Indikator selbst ist eines der beliebtesten Tools für den Trendhandel.

- „MACD mit Trend-Zickzack“ eignet sich hervorragend für die Verwendung mit Price-Action-Einträgen oder in Kombination mit anderen Indikatoren.

- Verwenden Sie diesen Indikator, um die genauesten Einstiegssignale auszuwählen:

_ Wenn der MACD über 0 (grüne Farbe) liegt und die Zickzack-Linie nach oben zeigt, suchen Sie nur nach Price-Action-Mustern zum Kaufen.

_ Wenn der MACD unter 0 (rosa Farbe) liegt und die Zickzack-Linie nach unten zeigt, suchen Sie nur nach Price-Action-Mustern zum Verkauf.

- Der Indikator verfügt über integrierte Alarme für Mobilgeräte und PCs.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.