Trend Oscillator mw

Trend Oscillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator, ein effizientes Handelstool!





- Es wird eine erweiterte neue Berechnungsmethode verwendet – 20 Optionen für den Parameter „Preis für Berechnung“.

- Der sanfteste Oszillator, der je entwickelt wurde.

- Grüne Farbe für Aufwärtstrends, Rote Farbe für Abwärtstrends.

- Überverkaufte Werte: unter 5, überkaufte Werte: über 95.

- Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indikator zu verbessern.

- Mit PC- und Mobilwarnungen.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.