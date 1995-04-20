Trend Oscillator mw
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.7
- Aktivierungen: 10
Trend Oscillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator, ein effizientes Handelstool!
- Es wird eine erweiterte neue Berechnungsmethode verwendet – 20 Optionen für den Parameter „Preis für Berechnung“.
- Der sanfteste Oszillator, der je entwickelt wurde.
- Grüne Farbe für Aufwärtstrends, Rote Farbe für Abwärtstrends.
- Überverkaufte Werte: unter 5, überkaufte Werte: über 95.
- Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indikator zu verbessern.
- Mit PC- und Mobilwarnungen.
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.