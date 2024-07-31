SF Adaptive Scalper EA m

SwapFree Adaptive Scalper EA – ist ein intelligentes, sicheres und zuverlässiges vollautomatisches Multi-Pair-Scalping-Handelssystem!





Dies ist ein „einstellen und vergessen“-Expertenberater, der alle Handelsaufgaben für Sie übernimmt! 9 Set_files für 9 Paare verfügbar!





Funktionen des EA:

- Scalping-Techniken.

- Kein Rollover-Einfluss.

- Keine Swaps beteiligt.

- Keine Wochenendlücken beteiligt.

- EA passt sich automatisch über KI-Methoden an die Marktbedingungen an.

- Das System ist sicher und verwendet KEINE gefährlichen Methoden wie Grids oder Martingale. Jede Bestellung hat einen eigenen SL zum Schutz des Kontos.

- Dieser EA ist sehr benutzerfreundlich und kann sowohl von Forex-Profis als auch von Neulingen verwendet werden.

- Der Roboter berechnet Zinseszinsen automatisch. Sie müssen ihn nur mit dem entsprechenden Risiko (standardmäßig 2 %) gemäß dem unten stehenden Verfahren auf MT4 installieren und den PC laufen lassen (oder einfach VPS verwenden).

- Der Mindestkontostand zum Ausführen des Roboters beträgt nur 100 $.

- Zeitrahmen: nur M15.

- Handelspaare: GBPAUD, AUDCAD, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, USDCAD.

- Wenn Sie EA auf verschiedenen Paaren installieren (siehe oben), müssen die Magic_numbers für jedes Paar unterschiedlich sein (Set_files haben bereits unterschiedliche Magic_numbers, wenden Sie daher einfach Set_files an).

- Betriebszeit: EA sucht zu Beginn der asiatischen Sitzung nach Einstiegssignalen.

- Hebelwirkung des Kontos: jede Hebelwirkung im Bereich von 1:30 bis 1:2000.

- Risikomanagement: Empfohlen werden 2 % Risiko pro Handel (kann in den Einstellungen geändert werden) ODER die Verwendung eines festen Lots.





So installieren Sie:

- Öffnen Sie die folgenden 9 Diagramme:

GBPAUD, AUDCAD, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, USDCAD.

- Wählen Sie in jedem Diagramm den Zeitrahmen M15.

- Fügen Sie jedem Diagramm einen Expert Adviser hinzu.

- Wenden Sie die entsprechende „Set_file“ auf den EA an. Stellen Sie sicher, dass der Parameter Trading_Flag = true ist.

- Lassen Sie den PC rund um die Uhr laufen (ODER verwenden Sie einfach VPS statt des PCs), damit der EA seine Arbeit erledigen kann.





WICHTIG!!! Für eine optimale Leistung des Handelssystems befolgen Sie die folgenden Empfehlungen:

- ARBEITSZEITEN: Es wird dringend empfohlen, MT4 zu verwenden, wobei Market_watch = GMT+2 (im Standardzeitraum) und GMT+3 (im Sommerzeitraum). Wenn der Server Ihres Brokers eine andere GMT-Zeitzone hat, müssen die EA-Zeiteinstellungen geändert werden. Senden Sie mir dazu einfach eine Nachricht (um die Zeitzone Ihres Brokers zu überprüfen). Ich werde Ihnen dabei helfen und bei Bedarf die entsprechenden Set_files bereitstellen.

- SPREAD und BROKER: Für eine optimale Leistung ist es sehr wichtig, ein Konto mit engen Spreads (Raw Spread oder ECN) auszuwählen.

Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.