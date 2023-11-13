HFT Pass Prop Firm MT4

"HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt.

1/ Was ist HFT?

High-Frequency Trading (HFT) ist eine Handelsmethode, die leistungsstarke Computerprogramme verwendet, um in Bruchteilen von Sekunden eine große Anzahl von Aufträgen auszuführen. HFT setzt ausgefeilte Algorithmen ein, um mehrere Märkte zu analysieren und Aufträge basierend auf den aktuellen Marktbedingungen auszuführen. Trader mit den schnellsten Ausführungsgeschwindigkeiten neigen dazu, profitabler zu sein, und HFT zeichnet sich durch hohe Umsatzraten und Order-zu-Trade-Verhältnisse aus.

Daher ist dieser EA nur für Herausforderungen mit 1 Schritt oder 2 Schritten geeignet und NICHT für echte oder finanzierte Konten.

2/ Hauptmerkmale

- Einmaliger Kauf, verwendbar für unbegrenzte Konten
- Verwendet eine Strategie mit einem hohen Risiko-Rendite-Verhältnis und sehr kleinen Stops
- Unterstützt über 14 Prop-Firmen, die HFT-Unterstützung für Herausforderungen mit 1 Schritt oder 2 Schritten anbieten
- Lebenslange Unterstützung nach dem Bot-Kauf
- Videotutorial für die Einrichtung verfügbar
- Team Viewer-Unterstützung für Anfänger/Neulinge verfügbar

3/ Backtest oder Einrichtung

- Automatisierten Handel aktivieren und den bereitgestellten Link zur Filterung von Nachrichten hinzufügen
- Werkzeuge => Optionen => Expertenberater => Markieren Sie das Kontrollkästchen "Webanfrage zulassen" => Fügen Sie den Link https://nfs.faireconomy.media/ hinzu.

- Verwenden Sie das Währungspaar US30
- Zeitrahmen: M1

Geben Sie 3 Parameter ein:
- _account_start: 25000
- _profit_target: 27500 (25000+2500)
- FixedLotSize: Beginnen Sie mit 1 Lot und erhöhen Sie auf die maximalen Lots, die Ihr Konto öffnen kann.

Empfehlungen:
- Während der US-Handelszeiten ausführen
- Führen Sie 15 Minuten nach Veröffentlichung von Nachrichten für maximale Volatilität aus
- Führen Sie den EA täglich 5-60 Minuten aus
- Erreichen Sie Ihr Ziel am schnellsten während hoher Volatilität

Wenn Sie aufgrund einer hohen Anfrage an den Server eine Warn-E-Mail erhalten, schalten Sie den EA an diesem Tag aus und öffnen Sie ihn am nächsten Tag erneut.
MrHaziii
21
MrHaziii 2024.02.28 20:17 
 

Great EA for hft account passing and friendly support from Lo Thi Mai. Highly Recommended.

Kamil
21
Kamil 2024.02.25 22:51 
 

Great bot, passing props like a pro now! It takes anything from minutes to about an hour - two. Also very supportive on the messages. Reccomended !! .!

Noam ATTARCH
23
Noam ATTARCH 2024.02.14 20:18 
 

super robot with a real accompaniment on telegram to use it, I passed me an account to 25k this afternoon!

Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experten
WICHTIGER HINWEIS: Nur eine begrenzte Anzahl von Exemplaren ist zum aktuellen Preis verfügbar. Der Preis wird bald auf $1999.99 erhöht. Download Setfiles Detail Guide VEGA BOT – Der ultimative Multi-Strategie Trendfolge-EA Willkommen bei Vega BOT , einem leistungsstarken Expert Advisor, der mehrere professionelle Trendfolge-Methoden in einem flexiblen und hochgradig anpassbaren System vereint. Egal, ob Sie ein neuer Trader oder ein erfahrener algorithmischer Nutzer sind – Vega BOT ermöglicht Ih
EA Forex Scalping
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experten
EA Forex Scalping ist ein Expert Advisor, der speziell für drei Hauptwährungspaare entwickelt wurde: EURUSD, USDJPY und GBPUSD. Signale Nur noch 1 Exemplar von 10 zu diesem Preis verfügbar. Nächster Preis: $699.99 Verfügbar für MT4 und MT5 Kein Grid, kein Martingale, keine KI, kein neuronales Netzwerk, kein Arbitrage. Jeder Trade hat einen festen Stop Loss (SL), der je nach Währungspaar variiert. Gewinne werden durch einen Trailing Stop gesichert. Dieser EA läuft seit über 6 Monaten auf Live-K
Titan Breaker EA
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experten
Willkommen bei TITAN BREAKER EA WICHTIGER HINWEIS Nur eine begrenzte Anzahl von Exemplaren ist zum aktuellen Preis verfügbar Der Preis wird bald auf 1599.99 $ steigen Live-Signal – US30, NAS100 Über TITAN BREAKER EA TITAN BREAKER EA ist ein fortschrittliches Handelssystem, das durch die Kombination der Kernstrategien von drei verschiedenen EAs für US30 und NASDAQ entwickelt wurde. Es wurde weiter verfeinert und zu einer neuen Langzeitstrategie ausgebaut. Das System ist darauf ausgelegt, eine
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.38 (13)
Experten
EA Golden Blitz   – Eine sichere und effektive Lösung für den Goldhandel   Einführungsangebot  Nur noch 1 Kopien zum aktuellen Preis verfügbar!  Nächster Preis: $999.99 Endpreis: $1999.99 MT4-Version   Hallo! Ich bin EA Gold Blitz   , der zweite EA in der Diamond Forex Group Familie, speziell entwickelt für den Goldhandel (XAU/USD). Mit außergewöhnlichen Funktionen und einem Sicherheitsfokus verspreche ich, eine nachhaltige und effektive Goldhandelserfahrung für Händler zu bieten.   Was macht
Gold Trend Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
4.11 (9)
Experten
Willkommen bei Gold Trend Scalping STARTAKTION: . Nächster Preis: $899.99 Endpreis: $1999 Gold Trend Scalping ist der erste EA, den ich speziell für Gold entwickelt habe. Der EA verwendet eine Trendfolgestrategie, die auf größeren Zeitrahmen basiert. Er nutzt einen Supertrend-Indikator, um den Haupttrend des größeren Zeitrahmens zu erkennen und eröffnet dann Trades auf kleineren Zeitrahmen. Der EA verwendet immer einen festen Stop-Loss für jeden Trade, der auf 100 Pips festgelegt ist. Er enthä
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (6)
Experten
Hauptmerkmale von Bitcoin Scalping MT4/MT5 1. Fortgeschrittene Handelsstrategie - Nutzt die Preisaktion und die Momentum des vorherigen Tages, um Einstiegspositionen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu bestimmen. - Führt nur einen Handel pro Tag aus, um eine disziplinierte und fokussierte Herangehensweise zu gewährleisten. - Kann bis zu drei Trades pro Sitzung eröffnen, mit anpassbaren Einstellungen, die es Ihnen ermöglichen, 1, 2 oder 3 Trades je nach Vorliebe zu wählen. 2. Risikomanagement im K
EurUsd Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Experten
EURUSD Algo Trading ist ein einfaches, aber sehr effektives EA auf der MT5-Plattform. Das EA ist speziell für das stabilste Währungspaar der Welt, EURUSD, entwickelt worden. Das EA verwendet eine Tageshandelsstrategie, bei der 90 % der Trades innerhalb weniger Stunden geschlossen werden. Es konzentriert sich darauf, wichtige Niveaus im H1-Zeitrahmen zu identifizieren, um Einstiegspunkte zu finden und angemessene, vordefinierte Stop-Loss-Level (SL) festzulegen. Das EA unterstützt eine Trailing-S
