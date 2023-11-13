HFT Pass Prop Firm MT4

24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99

"HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt.





Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news





1/ Was ist HFT?





High-Frequency Trading (HFT) ist eine Handelsmethode, die leistungsstarke Computerprogramme verwendet, um in Bruchteilen von Sekunden eine große Anzahl von Aufträgen auszuführen. HFT setzt ausgefeilte Algorithmen ein, um mehrere Märkte zu analysieren und Aufträge basierend auf den aktuellen Marktbedingungen auszuführen. Trader mit den schnellsten Ausführungsgeschwindigkeiten neigen dazu, profitabler zu sein, und HFT zeichnet sich durch hohe Umsatzraten und Order-zu-Trade-Verhältnisse aus.





Daher ist dieser EA nur für Herausforderungen mit 1 Schritt oder 2 Schritten geeignet und NICHT für echte oder finanzierte Konten.





2/ Hauptmerkmale





- Einmaliger Kauf, verwendbar für unbegrenzte Konten

- Verwendet eine Strategie mit einem hohen Risiko-Rendite-Verhältnis und sehr kleinen Stops

- Unterstützt über 14 Prop-Firmen, die HFT-Unterstützung für Herausforderungen mit 1 Schritt oder 2 Schritten anbieten

- Lebenslange Unterstützung nach dem Bot-Kauf

- Videotutorial für die Einrichtung verfügbar

- Team Viewer-Unterstützung für Anfänger/Neulinge verfügbar





3/ Backtest oder Einrichtung





- Automatisierten Handel aktivieren und den bereitgestellten Link zur Filterung von Nachrichten hinzufügen

- Werkzeuge => Optionen => Expertenberater => Markieren Sie das Kontrollkästchen "Webanfrage zulassen" => Fügen Sie den Link https://nfs.faireconomy.media/ hinzu.





- Verwenden Sie das Währungspaar US30

- Zeitrahmen: M1





Geben Sie 3 Parameter ein:

- _account_start: 25000

- _profit_target: 27500 (25000+2500)

- FixedLotSize: Beginnen Sie mit 1 Lot und erhöhen Sie auf die maximalen Lots, die Ihr Konto öffnen kann.





Empfehlungen:

- Während der US-Handelszeiten ausführen

- Führen Sie 15 Minuten nach Veröffentlichung von Nachrichten für maximale Volatilität aus

- Führen Sie den EA täglich 5-60 Minuten aus

- Erreichen Sie Ihr Ziel am schnellsten während hoher Volatilität





Wenn Sie aufgrund einer hohen Anfrage an den Server eine Warn-E-Mail erhalten, schalten Sie den EA an diesem Tag aus und öffnen Sie ihn am nächsten Tag erneut.