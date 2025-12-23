MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD

MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4)

Automatischer MT4 Scalping Expert Advisor für Gold  XAUUSD M1 Trading, Gold Scalping EA, Microtrend Scalping, Tick Momentum Trading, Pullback Entry System, Trailing Stop Expert Advisor, Gold Hedging Scalper, Low Risk Gold EA, MT4 Expert Advisor für Gold Trading.

📌 Empfohlener Einsatzbereich
Symbol: Gold (XAUUSD)
Timeframe: M1 (1 Minute)
Minimales Startkapital: ab 300 €
Empfohlenes Startkapital: ab 500 €
Maximal offene Positionen: immer genau 2 (1 BUY + 1 SELL)

MicroTrend Scalping EA wurde speziell für den Gold-Markt (XAUUSD) entwickelt und verfolgt einen kontrollierten Mikro-Scalping-Ansatz.
Der Expert Advisor öffnet niemals mehr als zwei Positionen gleichzeitigeine BUY-Position und eine SELL-Position, nicht mehr und nicht weniger.

🧠 Handelslogik – präzise & kontrolliert
• Analyse jeder neuen M1-Kerze
Kein Einstieg direkt beim Kerzen-Open
• Einstieg erst nach einem definierten Pullback vom Kerzen-Open
• Zusätzliche Bestätigung durch Tick-Momentum, um Fehleinstiege zu reduzieren

🛡️ Risikomanagement & Positionskontrolle
• Jede Position wird mit festem Stop-Loss eröffnet
Kein fester Take-Profit
• Gewinne werden über einen Trailing-Stop gesichert, der erst ab einem definierten Gewinnniveau aktiviert wird
Kein Grid, kein Martingale, kein Nachkaufen, keine Positionsketten

⚖️ Warum nur zwei Positionen?
• Durch eine BUY- und eine SELL-Position gleichzeitig bleibt die Marginbelastung kontrolliert
• Keine Überhebelung des Kontos
• Klare, transparente Struktur
• Geeignet für kleinere Konten ab 300 €, empfohlen ab 500 €

📊 Transparenz direkt im Chart
• Live BUY Profit
• Live SELL Profit
• TOTAL Profit seit EA-Start (fest positioniertes Label)
• Anzeige von Spread, Tick-Bewegung und internem Status

⚙️ Hinweis zu den Einstellungen
Die Standard-Einstellungen sind bewusst konservativ gewählt und für den vorgesehenen Einsatz optimiert.
Es wird empfohlen, den Expert Advisor zunächst unverändert mit den gelieferten Grundeinstellungen zu verwenden.


Empfohlene Produkte
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Experten
Wir stellen HFT KING EA vor – den ultimativen HFT KING des Handels! Dieses vollautomatische Hochfrequenzhandelssystem wurde entwickelt, um Ihr Handelserlebnis mit seinem fortschrittlichen Algorithmus und den modernsten Funktionen zu revolutionieren. HFT King nutzt eine einzigartige Kombination aus technischer Analyse, künstlicher Intelligenz, Hochfrequenzhandel und maschinellem Lernen, um Händlern zuverlässige und profitable Handelssignale bereitzustellen. Die hochmoderne Technologie von HFT Kin
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Experten
Der Wolf Stream-Roboter hat die Fähigkeit, die Karte so zu "sehen", wie ein Mensch sie sieht. Deshalb liest er die Stimmung der Spieler genau. Die Ängste und Hoffnungen des Publikums werden im aktuellen Moment, in den aktuellen Situationen gebildet. Der Roboter reagiert darauf und handelt in jeder Situation optimal. Der Echtzeithandel hat seit dem 26. Juli 2021 (3,5 Monate) 103% Gewinn gebracht Es gibt viele Phasen auf dem Markt, die sich grundlegend voneinander unterscheiden. Daher ist für jede
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experten
Matrix Arrow EA MT4 ist ein einzigartiger Fachberater, der die MT4-Signale des Matrix Arrow Indicator mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konvergenzdiv
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
Experten
Grid Averaging Pro ist eine Kombination aus Grid Trading und Cost Averaging mit einem ausgeklügelten Algorithmus und eingebautem Hedging, um Ihr Konto vor einem Drawdown zu schützen. Sobald Ihr anfänglicher Handel in den negativen Bereich gerät, setzt der Erholungsmechanismus ein und platziert aufeinanderfolgende Marktaufträge in dieselbe Richtung, die alle mit einem kombinierten Gewinn oder annähernd kostendeckend geschlossen werden. Produkt-Links Vollständige Beschreibung auf Englisch : [USER
TPS DynamicFX Pro
Gopal Goswami
Experten
TPS DynamicFX Pro EA: Revolutionierung des Devisenhandels mit KI-Präzision Erschließen Sie die Zukunft des Devisenhandels mit dem TPS DynamicFX Pro EA, einem bahnbrechenden Expert Advisor, der sorgfältig entwickelt wurde, um die Komplexität der Finanzmärkte mit unübertroffener Genauigkeit und Effizienz zu navigieren. Dieser EA nutzt die Leistung fortschrittlicher künstlicher Intelligenz und ist das ultimative Werkzeug sowohl für Anfänger, die beständige Gewinne anstreben, als auch für erfahrene
FTA Trader EA
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: PROMO: Mindestpreis Expert Advisor: Fixed Time Averaging Trader Überblick: Der Fixed Time Averaging Trader ist ein automatisiertes Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, Trades zu vorher festgelegten Zeitpunkten auszuführen und dabei eine Durchschnittsstrategie zur Optimierung von Ein- und Ausstiegspunkten anzuwenden. Dieser Expert Advisor (EA) ist ideal für Händler, die einen disziplinierten und systematischen Ansatz für den Handel suchen und den Einfluss von Marktstörungen und emoti
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
GerFX QuantFlow Scalper
Exler Consulting GmbH
Experten
Bevor Sie einen Nachtscaler kaufen, sollten Sie sich über die damit verbundenen Risiken im Klaren sein: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Profitabilität (der EA kann auch Verluste machen). Die gezeigten Backtests (z.B. in den Screenshots) sind hochgradig optimiert, um die besten Parameter zu finden, aber geben daher keine realistische Vorhersage der zukünftigen Rentabilität. Jede Mean Reversion kann aufgrund von unerwarteten Nachrichten oder Flash Crashs
Elite Ranger
Amirhossein Heydarijokani
Experten
Kein Martingale Kein Anti-Martingale Kein Raster Kein HFT Keine Verdopplung Jede Position hat ihren Stoploss Empfehlungen für diesen EA Ich kann EUR/CHF wärmstens empfehlen, aber auch Währungspaare   EUR/ JPY und EURCAD würden gute Ergebnisse erzielen. Für EURCHF   wird empfohlen, M30 zu verwenden, aber M5, M15, H1 sind auch gute Zeitrahmen. EA sollte auf einem guten   ECN-Konto   laufen. Die durchschnittliche   Verschonung   sollte nicht mehr als   10 Punkte   betragen. Zero   Stop-Level   fun
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experten
Brexit-Ausbruch (GBPUSD H1) Dieser EA wurde für GBPUSD H1 entwickelt. Alles wurde für den H1-Zeitrahmen getestet . Die Strategie basiert auf dem Ausbruch des Indikators This Bar Open nach einer gewissen Zeit der Konsolidierung. Es wird sehr gut funktioniert auf diese Zeiten, wenn das Pfund bewegt. Sie verwendet Stop pending orders mit FIXED Stop Loss und Take Profit . Es verwendet auch PROFIT TRAILING , um von den Bewegungen so viel wie möglich zu profitieren. Um 21:00 Uhr schließen wir den Hand
InfinX Classic MT4
Stanislav Shtiliyanov
Experten
Zum Test Aktivieren Sie Power von False auf True. Automatischer und halbautomatischer Handelsroboter Ohne Gitter Ohne Martingal Niedrige Verwaltung Langfristige Perspektive Unsere Priorität ist es, das Kapital mit einem langfristigen Geldmanagementplan zu erhalten Halbautomatische und automatische Steuerung des täglichen Trendhandels mit Swing-Trading und Price Action. InfinX bietet ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis und überlebt problemlos in allen Marktsituationen - auch in den kritis
Trends EA Only one order at a time
Bo Xu
Experten
Trend EA "Schöpfer" 4.1.8 Version der neuesten Produkte, Kontaktinformationen qq398867673, WeChat 15940404448, (qq ist nicht oft eingeloggt, kann das Telefon WeChat sein) sind Real-Name-Authentifizierung. Domestic von autorisierten Kontoeröffnung Menge zu begrenzen, genehmigte Handelsposition zu begrenzen, genehmigte Verwendung von Zeitlimit als Bezugsgrundlage für die Preisgestaltung, unabhängig davon, ob Sie eine große oder kleine Fonds sind, haben die entsprechende Behörde Preis. Gold Builde
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Experten
Round Lock ist ein intelligenter Berater mit dynamischer Positionssperre. Round Lock ist ein intelligenter Berater mit der Funktion der dynamischen Positionssperre, ein fortschrittlicher Handelsberater, der eine Zwei-Wege-Order-Locking-Strategie mit schrittweisem Positionswachstum und dynamischer Anpassung an den Markt implementiert. Vorteile des Rundschlosses: Risikokontrolle durch Positionssperren, Dynamisches Volumenwachstum in Trendbereichen des Marktes, Flexible Verhaltenseinstellungen je
Rsi Trend Finder Hedge
Gabriel Beaird
Experten
Währung - Eur/Usd Candle Time - 5m für beste Ergebnisse Empfohlener Broker - IG Hebelwirkung - 1:200 Mindesteinlage - $100 Vollautomatischer EA für Longs und Shorts Sie können jede RSI-Periode und jeden RSI-Wert einstellen, den Sie wünschen. DIE RSI-PERIODEN UND -WERTE, WENN SIE SICH KREUZEN, SIND ALLE IN DEN EINGABEN EINSTELLBAR, EBENSO WIE DER TAKE-PROFIT UND STOP-LOSS DER ABSICHERUNG VON LONG- UND SHORT-TRADES. Die Standardeinstellungen sind... *Wenn ein LONGS-Handel aufgesetzt wird, wird gl
Black Jack v4
Vitalii Zakharuk
5 (1)
Experten
Forex Bot Black Jack ist ein zuverlässiger trendfolgender Handelsalgorithmus, der den Handel auf dem Forex-Markt automatisiert. Der Handel auf dem Forex-Markt ist komplex und dynamisch und erfordert viel Zeit, Mühe und Erfahrung für eine erfolgreiche Teilnahme. Mit der Entwicklung von Handelsrobotern haben Händler nun jedoch die Möglichkeit, ihre Strategien zu automatisieren und von Markttrends zu profitieren, ohne unzählige Stunden mit der Datenanalyse zu verbringen. Forex Bot Black Jack ist e
GAlpha
Evgenii Tarkov
Experten
Ein hochfrequentes Analysetool, das speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) entwickelt wurde. Es kombiniert moderne Marktanalysetechniken, maschinelles Lernen und eine anpassungsfähige Risikomanagementstrategie, um die Gewinne in dem für den Edelmetallmarkt typischen hochvolatilen Umfeld zu maximieren. Hauptmerkmale: Adaptive volatilitätsorientierte Strategie: Der Betrieb einer automatisierten Korrekturvorrichtung (Stop-Loss, Take-Profit) wird durch eine fluide Umgebung unter Verwendung de
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. EA kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen han
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombipaket " in unserem Promo-Blog an ! Gecko ist eine einfache, aber sehr effektive und bewährte Strategie, die nach wichtigen Hochs und Tiefs sucht und die Ausbrüche handeln wird. Die tatsächliche Ausführung dieser Strategie ist jedoch das, was diesen EA wirklich glänzen lässt. Einstiegsberechnungen und Ausstiegsalgorithmen sind nicht nur einzigartig, sond
TickStorm
Edouard Perchet
4 (4)
Experten
TickStorm ist das Ergebnis einer 6-monatigen Teamforschung und integriert einen neuen Ansatz in der Kunst der Tick-Analyse. Der EA-Operationsalgorithmus nutzt die Geschwindigkeit der Retracements, um zu entscheiden, ob es eine Handelsmöglichkeit gibt oder nicht. Diese Retracements werden durch die Analyse mehrerer Tick-Matrizen über verschiedene Zeiträume erkannt und miteinander verglichen, um einen Vorteil gegenüber dem Markt zu erlangen. Wir haben neue Tools entwickelt, um jede ungewöhnliche A
Btc ScalperT
Oleh Tretiak
Experten
Результаты торговли в Telegram https://t.me/BtcScalperTm https://studio.youtube.com/video/ET1NM1AdbYo/livestreaming Empfohlener Zeitrahmen M5 Протестировать советник невозможно, потому что: Сложная логика тренда основана на: Анализ изменения цен за последние 9 секунд Сравнение с пороговыми значениями (60-70 баллов) Использование этих данных для принятия решений о входах, выходах и управлении позициями Сочетание с техническими индикаторами (SAR, полосы Боллинджера) Это позволяет советнику а
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
Project IG MT4
Ruslan Pishun
1.78 (9)
Experten
Der EA ist kein Scalper. Der EA verwendet eine Strategie, die auf dem Zusammenbruch lokaler Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basiert, und nutzt auch die Umkehr und den Rebound von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Der EA basiert auf der ursprünglichen Strategie des Autors. Echte Überwachung: https: //www.mql5.com/en/signals/author/profi_mql Detaillierte Beschreibung der Strategie hier: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728430 Dies ist ein Link zur allgemeinen Diskussion über den EA
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit
GOLD Animal mt4
Gang Zou
Experten
**GOLD Animal** ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Er verwendet keine hochriskanten Strategien wie Martingale oder Grid Trading. Er verwendet eine fortschrittliche algorithmische Erkennung für den Trendhandel, und jeder Handel verwendet einen Stop-Loss, um das Kapital zu schützen. Der EA beinhaltet ein Geldmanagement zur automatischen Berechnung der Positionsgrößen. Das Verhältnis von Gewinnmitnahme zu Stop-Loss ist größer als 1:3, was selbst bei e
Mini Martinel
Xu Wu Peng
5 (1)
Experten
Mini Martinel ist ein Martingale EA. Sein größtes Merkmal ist, dass es gut für $100 , sogar $50 laufen kann , und es ist nicht auf ein Währungspaar beschränkt. Es können mehrere Währungspaare verwendet werden . Ich persönlich denke, dass der Martingale EA ein risikoreiches Glücksspiel ist, daher hoffe ich, dass ich mit dem geringsten Geldbetrag teilnehmen kann, aber jeder weiß, dass die theoretische Grundlage von Martingale darin besteht, unbegrenzt Geld zu haben, daher kann dieser EA Geld verli
NorthSea MT4
Mark Taylor
Experten
Wir stellen Ihnen den "NorthSea EA " vor, ein fortschrittliches Finanzhandels-Tool für den strategischen Handel mit den beliebten Währungspaaren "AUDNZD, AUDCAD und NZDCAD ". Der "NorthSea EA " basiert auf einer hochmodernen, intelligenten, vollautomatischen Handelstechnologie und enthält eine völlig unabhängige Entscheidungsmaschine , die mit hochentwickelten Filtern gekoppelt ist , um die Rentabilität zu maximieren und die Leistung zu verbessern. Dieser Expert Advisor wurde über ein Jahrzehnt
Forex Juggernaut
Joel Protusada
Experten
F O R E X J U G G E R N A U T Ein äußerst leistungsfähiger Expert Advisor, auch wenn er nur mit einem Währungspaar, GBPJPY, verwendet wird. Die Struktur des Systems ist auf die Präzision der Ordereingaben und die Sicherheit ausgerichtet. Der EA ist für Einsteiger geeignet und empfehlenswert. V E R S T Ä N D L I C H Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto ausgeführt werden. Als Teil des Geldmanagementplans berechnet und überwacht er das Margin
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Infinity Trader EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Experten
GOLDMINER MT4 PRO ist ein Gold-Handelsroboter für den M15- oder H1-Zeitrahmen, der Candlestick-Muster, technische Indikatoren sowie Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche kombiniert. Der Roboter verwendet eine intelligente Trenderkennungsstrategie, um den EA stabil zu halten. Engagiert, um Sie in neuen Versionen zu begleiten und aktualisiert SETFILE eng nach jedem Marktzyklus hilft der Roboter stabil und geeignet für die Marktneigung zu jeder Zeit zu sein. GOLDMINER MT4 PRO ist eine sichere S
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experten
ThraeX – Scalping auf M1   (DAX, XAU, etc) Inspiriert von der Disziplin und Präzision der römischen Ära ist ThraeX ein spezialisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 , der speziell für den Hochfrequenzhandel auf dem 1-Minuten-Chart (M1) entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, schnelle Marktschwankungen zu verarbeiten und kurzfristige Preisbewegungen mit hoher Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit zu erkennen und darauf zu reagieren. Hauptmerkmale: ️ M1-Scalping-Logik – Entwickelt fü
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT4 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Experten
Empfohlen: Es ist besser, in Konten mit niedrigeren Swap oder Swap-freie Konten zu verwenden . SEHEN UND VERGLEICHEN SIE MIT ANDEREN EA's , Echte Überwachungssignale: Gierig Golden +1000% Signal Kontaktieren Sie mich nach der Zahlung, um Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zu schicken. Sehen Sie das echte Überwachungssignal in meinem Profil. Verwenden Sie nur auf Gold und auf die BUY Richtung. Der Handel mit Gold ist für viele Trader aufgrund der hohen Volatilität und Tiefe des Marktes. So
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experten
VORSICHT vor SCAM! SCIPIO GOLD BOT wird nur von MQL5.com vertrieben. Bitte beachten Sie: dies ist kein kommerzieller BOT, sondern ein professioneller. Der Vertrieb ist auf 100 Exemplare insgesamt begrenzt, und der Preis kann ohne vorherige Ankündigung zu erhöhen. Dies ist die MT4-Version, die Mt5-Version finden Sie hier: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der Trader ei
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Experten
Gold Throne EA – Nicht-Martingale-Grid-Handelssystem für Gold (XAUUSD) Der Gold Throne EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer strukturierten Grid-Trading-Methode und verzichtet auf Martingale-Money-Management. Anstatt die Lotgröße nach Verlusten exponentiell zu erhöhen, verwendet der EA einen festen oder schrittweise anpassbaren Lotgrößenansatz, der Händlern mehr Kontrolle über Engagement und Risiko gibt. Durch den Verzicht au
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Experten
Bitte schreiben Sie mich nach dem Kauf an, um das Handbuch als PDF und einen Link zu einem ausführlichen Erklärvideo zu erhalten!!! Starten Sie den EA immer mit einem Setting!!! Hier SETFILE und Anleitung herunterladen  Candle Power EA Mean Reversion Aktienstrategie für den S+P 500 . Fünf kombinierte Strategien als Portfolio-Ansatz – entwickelt für volatile Marktphasen, Korrekturen und als mögliche taktische Portfolio-Absicherung. _______________________________________________________________
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experten
Der beste Öl-Handelsroboter der Welt: Crude Oil Robot ist der unangefochtene Spitzen-Handelsroboter für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohöl-Instrument . Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funktionen ausgestattet , die
Weitere Produkte dieses Autors
Trend Meter
Mahmud Hisso
5 (1)
Indikatoren
TREND METER – MULTICURRENCY FOREX TREND ANALYSIS INDICATOR FOR MT4 Der Trend Meter ist ein leistungsstarker und extrem leichter Indikator, der dir auf einen Blick zeigt, wie stark der Trend ist – in Echtzeit, farbig, übersichtlich und ohne Verzögerung. Er analysiert mehrere Zeitrahmen , mehrere Währungspaare und mehrere interne Trend-Signale , und fasst alles in einer echten, kompakten „Trend-Ampel“ zusammen. Perfekt für Scalper, Intraday-Trader und Swing-Trader. Perfekt für Anfänger und Profis
BOS Liquidity Sweep
Mahmud Hisso
Indikatoren
Erkennt Break of Structure (BOS) und Liquiditäts-Sweeps anhand der Marktstruktur zur visuellen Analyse möglicher Richtungswechsel. BOS Liquidity Sweep – Marktstruktur-Indikator BOS Liquidity Sweep ist ein technischer Marktstruktur-Indikator, der Liquiditäts-Sweeps und Break-of-Structure-Zonen (BOS) direkt im Chart visualisiert. Der Fokus liegt auf dem reinen Kursverhalten (Price Action) und der strukturellen Analyse von Hochs und Tiefs. Der Indikator dient ausschließlich zur visuellen Unterstüt
Hedge Scalping Expert XAUUSD
Mahmud Hisso
Experten
XAUUSD Hedge Scalping Expert ist ein automatischer Trading-Expert-Advisor für Gold (XAUUSD) , der gleichzeitig BUY- und SELL-Positionen eröffnet. Der EA wurde entwickelt, um von kurzfristigen Marktbewegungen zu profitieren und arbeitet mit Trailing-Stop-Training sowie einer intelligenten Re-Entry-Logik für kontinuierliche Handelsaktivität. Systemübersicht (auf einen Blick) Expert Advisor: XAUUSD Hedge Scalping Expert Instrument: XAUUSD (Gold / USD) ️ Timeframe: M1 (empfohlen) Hand
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension