MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD

MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4)

Automatischer MT4 Scalping Expert Advisor für Gold XAUUSD M1 Trading, Gold Scalping EA, Microtrend Scalping, Tick Momentum Trading, Pullback Entry System, Trailing Stop Expert Advisor, Gold Hedging Scalper, Low Risk Gold EA, MT4 Expert Advisor für Gold Trading.

📌 Empfohlener Einsatzbereich

• Symbol: Gold (XAUUSD)

• Timeframe: M1 (1 Minute)

• Minimales Startkapital: ab 300 €

• Empfohlenes Startkapital: ab 500 €

• Maximal offene Positionen: immer genau 2 (1 BUY + 1 SELL)

MicroTrend Scalping EA wurde speziell für den Gold-Markt (XAUUSD) entwickelt und verfolgt einen kontrollierten Mikro-Scalping-Ansatz.

Der Expert Advisor öffnet niemals mehr als zwei Positionen gleichzeitig – eine BUY-Position und eine SELL-Position, nicht mehr und nicht weniger.

🧠 Handelslogik – präzise & kontrolliert

• Analyse jeder neuen M1-Kerze

• Kein Einstieg direkt beim Kerzen-Open

• Einstieg erst nach einem definierten Pullback vom Kerzen-Open

• Zusätzliche Bestätigung durch Tick-Momentum, um Fehleinstiege zu reduzieren

🛡️ Risikomanagement & Positionskontrolle

• Jede Position wird mit festem Stop-Loss eröffnet

• Kein fester Take-Profit

• Gewinne werden über einen Trailing-Stop gesichert, der erst ab einem definierten Gewinnniveau aktiviert wird

• Kein Grid, kein Martingale, kein Nachkaufen, keine Positionsketten

⚖️ Warum nur zwei Positionen?

• Durch eine BUY- und eine SELL-Position gleichzeitig bleibt die Marginbelastung kontrolliert

• Keine Überhebelung des Kontos

• Klare, transparente Struktur

• Geeignet für kleinere Konten ab 300 €, empfohlen ab 500 €

📊 Transparenz direkt im Chart

• Live BUY Profit

• Live SELL Profit

• TOTAL Profit seit EA-Start (fest positioniertes Label)

• Anzeige von Spread, Tick-Bewegung und internem Status

⚙️ Hinweis zu den Einstellungen

Die Standard-Einstellungen sind bewusst konservativ gewählt und für den vorgesehenen Einsatz optimiert.

Es wird empfohlen, den Expert Advisor zunächst unverändert mit den gelieferten Grundeinstellungen zu verwenden.