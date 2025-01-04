Single Sniper mz

„SINGLE SNIPER“ EA ist ein leistungsstarkes Scalping-Handelssystem für die MT4-Plattform!

Die Gewinnquote liegt bei etwa 85-90 %! Das System verwendet Zinseszins-Risikomanagement!

Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.

Verwenden Sie die Set_file für Tests und Handel: EA-Set_file herunterladen
- Die Trades sind sehr genau: etwa 85-90 %.
- Das System verwendet KEINE gefährlichen Methoden wie Grids oder Martingale. Jede Bestellung hat einen eigenen SL zum Schutz des Kontos.
- Implementierte Zinseszinsmethode.
- Orders Opening Sensor für die Einrichtung der Sensibilität von Einträgen.
- EA legt den dynamischen SL automatisch abhängig von der Marktvolatilität fest.
- Kein Handel übers Wochenende.
- Präziser Betriebszeitfilter mit einer Genauigkeit von 1 Minute.
- Hebelwirkung des Kontos: von 1:30 bis 1:2000.
- Empfohlene Paare sind GBPAUD und GBPCAD.
- Integrierte SPREAD-Anzeige.
- Betriebszeit: EA sucht nach Einstiegsmöglichkeiten vom Ende der US-Handelssitzung bis zur Mitte der asiatischen Sitzung gemäß dem Zeitfilter in den Einstellungen. Wenn das System während der Betriebszeit keine Aufträge geöffnet hat, bedeutet dies, dass auf dem Chart keine Einstiegssignale verfügbar waren. Vergessen Sie nicht, dass dieser EA ein Sniping-Handelssystem ist.
- Zeitrahmen: nur M15.

So installieren Sie EA:
- Das System erfordert ein MT4-Konto mit engen Spreads (Raw Spread oder ECN).
- Öffnen Sie GBPCAD- und GBPAUD-Charts.
- Wählen Sie in jedem Chart den M15-Zeitrahmen.
- Fügen Sie EA zu jedem Chart hinzu.
- Wenden Sie „Set_file“ auf EA in jedem Chart an. Stellen Sie sicher, dass der Parameter Trading_Flag = true ist.
- Der Roboter erledigt alles automatisch – Sie müssen ihn nur auf MT4 installieren und den PC laufen lassen (oder einfach VPS verwenden).

WICHTIG!!! Für eine optimale Leistung des Handelssystems befolgen Sie die nachstehenden Empfehlungen:
- ARBEITSZEITEN: Es wird dringend empfohlen, MT4 zu verwenden, wobei Market_watch = GMT+2 (im Standardzeitraum) und GMT+3 (im Sommerzeitraum) ist. Wenn der Server Ihres Brokers eine andere GMT-Zeitzone hat, müssen die EA-Zeiteinstellungen geändert werden. Senden Sie mir einfach eine entsprechende Nachricht (um die Zeitzone Ihres Brokers zu überprüfen). Ich helfe Ihnen dabei, dies zu überprüfen und stelle bei Bedarf die entsprechende Set_file zur Verfügung.
- SPREAD und BROKER: Für eine optimale Leistung ist es sehr wichtig, ein Konto mit engen Spreads (Raw Spread oder ECN) auszuwählen.
