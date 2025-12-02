Fundamental hunter

Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor

⚡ Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden.

Der nächste Preis wird sein:$1200|3/10 Spot bleibt

Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt

Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10

Endgültiger Preis: $2400

Live result

Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den Markt tatsächlich durch reale Wirtschaftsdaten versteht, ist Fundamental Hunter die Lösung.

Dieser EA kombiniert künstliche Intelligenz mit Echtzeit-Fundamental- und Stimmungsdaten, um zu erkennen, wohin intelligentes Geld fließt, und gleicht es mit dem technischen Momentum ab, bevor er einen Handel eingeht.


Was ist Fundamental Hunter?

KI-gestützte Fundamentalanalyse trifft auf technische Präzision

Fundamental Hunter stellt eine direkte Verbindung zu Live-Datenquellen her und verhält sich wie ein professioneller Marktanalyst.
Es verarbeitet vier wichtige Datenströme, bevor es eine Handelsentscheidung trifft:

  1. CFTC-Daten - um institutionelle Positionierung und Smart Money Flow zu identifizieren

  2. Fundamentaldaten - wichtige Wirtschaftsindikatoren wie Inflation, Zinssätze, NFP und PMI

  3. Sentimentdaten von Privatanlegern - zur Messung der Positionierung der Anleger und zur Erkennung konträrer Chancen

  4. KI-Entscheidungsmaschine - um diese Datenpunkte mit der technischen Richtung in Echtzeit zu kombinieren und abzugleichen

Wenn alle Faktoren in die gleiche Richtung weisen, identifiziert der EA hochwahrscheinliche Setups und steigt automatisch in den Markt ein; allerdings nur, wenn eine echte Konfluenz besteht.


Strategie-Übersicht

Datensynergie = Klügere Entscheidungen

Fundamental Hunter ist in erster Linie ein Scalping-System, das darauf ausgelegt ist, schnelle kleine Gewinne aus kurzfristigen Kursbewegungen zu erzielen.
Im Gegensatz zu traditionellen Scalping-Systemen verwendet es jedoch einen mehrschichtigen Entscheidungsprozess:

  • In Zeiten hoher Volatilität schaltet es in den High-Frequency-Trading (HFT) -Modus und eröffnet mehrere schnelle Trades, um einen schnellen TP zu erzielen.

  • In Umgebungen mit geringer Volatilität begrenzen die KI-Algorithmen unnötige Eingaben, um das Konto vor Overtrading zu schützen.

Das integrierte Smart Martingale System ist mit fortschrittlichen statistischen Filtern und KI-gesteuerter Optimierung ausgestattet, die Drawdowns niedrig halten und gleichzeitig das Erholungspotenzial maximieren.


Dashboard und Schnittstelle

Fundamental Hunter verfügt über ein übersichtliches, intuitives Dashboard, das analytische Daten in Echtzeit direkt im Chart anzeigt.
Sie können überwachen:

  • Live-Fundamentaldaten und makroökonomische Daten

  • CFTC-Positionsberichte

  • Stimmung der Einzelhändler

  • Aktuelle technische Trendrichtung

  • Manuelle Kauf- und Verkaufstasten für eine halbautomatische Steuerung

Das Layout ist minimalistisch und dennoch leistungsfähig, so dass sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene Benutzer mit Sicherheit arbeiten können.


Einfache Einrichtung, keine komplizierte Konfiguration

Sie benötigen keine Programmierkenntnisse oder komplizierte Optimierungen.
Verbinden Sie Fundamental Hunter einfach mit dem gewünschten Handelspaar, verwenden Sie die Standardeinstellungen, und das System übernimmt alles - von der Datenerfassung bis zur Handelsausführung.


Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick

  • Kombiniert fundamentale, CFTC-, Sentiment- und technische Daten

  • KI-gesteuerte Entscheidungsmaschine

  • Adaptive Scalping- und HFT-Modi

  • Sichere, statistisch optimierte Martingale-Logik

  • Analytisches Dashboard in Echtzeit

  • Manuelle Handelsoption

  • Leichtgewichtig, schnell und brokerfreundlich

  • Überprüfte Leistung bei Live-Tests


Überprüfte Ergebnisse auf einem echten Konto

Wir haben Fundamental Hunter ausgiebig getestet, nicht nur in Backtests, sondern auch auf echten (Live-)Handelskonten.
Alle Handels- und Leistungsdaten sind öffentlich einsehbar, so dass Sie sich vor dem Kauf von der Zuverlässigkeit des Programms überzeugen können.


Sind Sie bereit, Smart Money zu folgen?

Mit Fundamental Hunter handeln Sie an der Seite des institutionellen Kapitals, geführt von Daten, angetrieben von KI und mit Präzision ausgeführt.
Es ist nicht nur ein weiterer EA, sondern ein komplettes intelligentes Handelssystem.


Technische Daten

  • Plattform: MetaTrader 4

  • Zeitrahmen: M15

  • Strategie-Typ: Trendfolgender Skalp + HFT + Smart Martingale

  • Daten-Eingaben: CFTC, Fundamentaldaten, Sentiment (über API)

  • Empfohlene Paare: Alle Haupt- und Nebenpaare

  • Empfohlenes Mindestguthaben: 1000 USD


Sie müssen den AI- und Daten-API-Link in Ihrem Metatrader Expert Advisor, Webrequest-Liste, hinzufügen.

einfach hinzufügen: h t t p s : / / w w w . z i w o x . c o m zu Ihrer Erlaubnisliste.

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen und Ihren EA richtig konfigurieren wollen, kontaktieren Sie uns auf Telegram. Link ist in meiner Bio.

Empfohlene Produkte
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Forest
Vadim Podoprigora
Experten
Forest ist ein Trend Expert Advisor, der auf der Analyse eines einzigartigen mathematischen Modells von Trendlinien basiert, das Ihnen erlaubt, die Trendbewegung zu bestimmen. Der Expert Advisor ist am besten für das Währungspaar "USDCHF" in der Periode "H1" geeignet. Der EA kann auf jeder Art von Konto und bei jedem Broker funktionieren. Der EA verwendet mathematische Analysen, um Trades zu eröffnen, und wendet Verlustkontrolle auf offene Trades an. Im Kern verwendet der EA keine risikoreichen
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Durch den Einsatz von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf eine neue Ebene. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu t
FTMO passing EA High risk MT4
Shokhboz Mamarasulov
Experten
FTMO passing EA (High risk) ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die iBoss Serie von Advisors fortsetzt. Die innovativen Methoden des Handelsansatzes des Programms und die vielversprechenden Leistungsergebnisse sind dank der Verwendung moderner Technologien und Methoden möglich. Der iBossTrade ist ein vollautomatischer EA, der ausschließlich für den Handel mit Währungen entwickelt wurde. Arbeitspaare US30. EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCAD. XAUUSD. Expert zeigte stabile Ergebnisse auf Währung
Neural Average
Vladislav Filippov
Experten
Neural Average ist ein vollautomatischer Trading Advisor. Neben dem Scalping-Algorithmus, dem System zur Überwachung des Marktes durch die Volumina und Koeffizienten der Oszillationen und der Filterung der Eröffnung von Geschäften durch benutzerdefinierte Makros - Determinanten, ist auch ein Emulator des neuronalen Netzes in die Softwarebasis dieses Beraters integriert. Die oben beschriebene Struktur ermöglicht es Ihnen, den Fluss potenzieller Geschäfte auf der Grundlage der Relevanz des Kontex
Smart Prospector Expert
Adeniyi Adedipe
Experten
Der Smart Prospector E.A. ist eine nahtlose Kombination aus dem weithin bekannten "Volume Weighted Average Price (VWAP) Indicator" und dem neuen "Fibo Reversals_TEMA Indicator" und ist damit der realistischste Multi-Strategy Expert Advisor, den Sie je finden werden. Ausreichend getestet in der GbpUsd Währungspaar mit über 25 Jahren Geschichte Daten, ist diese E.A sicher, dass Sie Ihren eigenen Anteil der Gewinne in den Devisenmärkten. Für beste Performances, set: 'Max_Orders' = 'Null'. Max_Facto
King David RSI expert
David Nkwuda Ovuoba
Experten
King David Scalper - Meistern Sie die Märkte mit königlicher Präzision Rufen Sie die gebieterische Kraft des "King David Scalper" herbei, einer fein abgestimmten Handelswaffe, die geschmiedet wurde, um in der Hochgeschwindigkeitswelt des Scalping die Oberhand zu behalten. Inspiriert von der legendären Gerissenheit und Genauigkeit König Davids, schlägt dieser Expertenberater mit tödlicher Präzision zu und nutzt flüchtige Marktchancen mit unübertroffener Finesse. Der King David Scalper ist auf H
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Experten
Wir stellen vor: News scalp: Der führende Expert Advisor für Nachrichten-Scalping und Arbitrage Im Bereich des Devisenhandels erfordert das Ergreifen flüchtiger Gelegenheiten inmitten von Marktturbulenzen Präzision und Geschwindigkeit. Hier kommt News scalp ins Spiel, die Spitze der News Scalping Expert Advisors (EAs), die speziell für den hochriskanten Handel mit Nachrichten entwickelt wurden. Mit seinen innovativen Funktionen, die speziell auf schnelle Scalping-Strategien zugeschnitten sind,
Forexking
Chiedozie Titus Ugwu
Experten
NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLAREN FÜR 1000 $ VERFÜGBAR! Danach erhöht sich der Preis auf 1600 $. ForexKing ist ein EA, der Daten analysiert und im Grunde ein trendfolgender EA ist, der alle guten Handelskonstellationen in allen Trends ausnutzt und das Forex-Paar Gbpusd und andere Paare handelt. Dieser EA bietet die beste Möglichkeit, Orders in einer Trendmarktlage einzugeben. Der größte Unterschied von ForexKing besteht darin, dass er das Risiko-Ertrags-Verhältnis deutlich besser steuern kann als
Gold Bullion
Armin Heshmat
Experten
Gold Bullion EA ist VIP, Es wurde von ENZOFXEA Team in Deutschland mit erfahrenen Händlern mit mehr als 15 Jahren Handelserfahrung entwickelt.die Indikatoren in Experten verwendet haben nichts mit den Standard-Indikatoren auf dem Markt zu tun und sind komplett von Strategie abgeleitet. Alle Trades haben immer StopLoss hinter der Order Ein Experte auf Basis von (GOLD , XAUUSD ) Dieser Experte ist Day Trader und Breakout Strategie HINWEIS Standard EA Einstellung ist korrekt Zeitrahmen : Täglich D
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Experten
Bfxenterprise RSI Der inspirierte und optimierte RSI-Indikator ist der Fokus dieses Expert Advisors (EA). Entwickelt mit der Verwendung von RSI, um optimale Transaktionen durchzuführen. Das Lesen von Trends und Preisumkehrungen erfolgt durch den RSI, dessen Funktionen sortiert wurden. Version von Bfxenterprise Die Version mit dem Namen "Bfxenterprise" konzentriert sich auf eine spezielle und gründliche Sortierung der Transaktionen. Daher führt diese Version nicht immer Transaktionen durch, im G
SmartDCA Ea
Ionut-danut Cardos
Experten
Erschließen Sie die Macht des intelligenten Handels mit SmartDCA Trader! SmartDCA Trader ist Ihr ultimativer Begleiter in der dynamischen Welt des Devisenhandels. Dieser Expertenberater nutzt die hocheffektive Dollar-Cost Averaging (DCA)-Strategie und wurde entwickelt, um Ihre Trades zu optimieren, Risiken zu minimieren und Gewinne zu maximieren - alles mit Präzision und Einfachheit. Warum SmartDCA Trader wählen? Leistungsstarke DCA-Strategie: Passt die Positionen bei Marktschwankungen automatis
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
Ichimoku Super Swift Ease Pro
Tyrae Trae Bailey
Experten
Hungrig nach japanischem Stil? Durstig nach Samurai-Action? Sehen Sie! Ichimoku Super Swift Ease Pro ist ein Expert Advisor, der einen Ichimoku-Indikator mit einer moderaten Losgröße hat. Es wird empfohlen, dass Sie diesen EA für JPY-Paare wie USDJPY, EURJPY, etc. verwenden. Wenn Sie gerne Ichimoku verwenden, könnte dieser EA genau das Richtige für Sie sein. Nach den Details dieses Expert Advisor, hat es eine ATR, damit Händler, um die Linie mit dem Fluss des japanischen Yen zusammen mit einem a
Gemini Trump
Jingzhi Wang
Experten
Gemini Trump EA stellt eine hochentwickelte Weiterentwicklung der Grid-Handelssysteme dar. Im Gegensatz zu traditionellen Methoden, die sich auf die Anpassung des Systems an historische Daten stützen, wurde Gemini Trump EA entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen und die authentische Marktdynamik zu nutzen. Gemini verfügt über eine beeindruckende Reihe von Funktionen, die sowohl auf Komfort als auch auf Leistung ausgelegt sind. Mit seinem One Chart Setup können Sie alle unterstüt
ALT Income
Maksim Bogdanov
Experten
ALT Income - Automatisierter Expert Advisor. Geschrieben für EURUSD. Handelt auf dem Zeitrahmen M5. Empfohlene Handelsbedingungen bei Hebelwirkung 1:500 Mindesteinlage - 100 konventionelle Einheiten (EUR, USD) . Prozentsatz der geladenen Einlage beim Verkauf - MaxRiskSELL von 1 bis 15; Gewinn aus einer Transaktion - TakeProfitSell von 50 bis 100.0; Empfohlene Handelsbedingungen bei Leverage 1:40 Mindesteinlage - 100 konventionelle Einheiten (EUR, USD) . Prozentsatz der geladenen Einlage beim V
Spiderbot GOLD
Petr Popov
Experten
Die Aufgabe des Händlers besteht darin, ein Muster zu finden und damit Geld zu verdienen. Beim klassischen Handel werden Muster in Form von grafischen Analysen verwendet - Candlestick-Muster, Niveaus, Trendlinien, grafische Figuren usw. Ihre Hauptschwierigkeit besteht darin, dass sie nicht eindeutig sind. Jeder Trader sieht alles anders. Vor dem Hintergrund dieser Zweideutigkeit ergeben sich eine Reihe weiterer Probleme: Psychologie ist der häufigste Grund für den Verlust einer Einlage, das Anl
Phoenix Alpha Pro EA
Justice Chinemelum Clement
Experten
Phoenix Alpha Pro EA basiert auf Price Action kombiniert mit einer leistungsstarken Strategie und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Phoenix Alpha Pro EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Preis-Aktion, und die wichtigsten geheimen Handelsalgorithmus zuvor erwähnt. Phoenix Alpha Pro EA kann mit jeder Kontogröße handeln und verwendet keine riskante Strategie wie Martingale oder Grid. Er verwendet einen festen Stop-Loss f
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experten
Einzahlung : ab 100 Einzahlungseinheiten Handelspaare : Ich empfehle Währungspaare: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Handelszeitraum : beliebig Konto: Sie sollten ECN-ECN.Pro-Konten mit fünfstelligen Kursen mit einer moderaten Größe (Spread) verwenden. Parameter: USING - Wahl, Handelsrisiko oder festes Lot RISK/LOT - Lot-Risiko-Wert RESTORING_THE_BALANCE - Wiederherstellung des Gleichgewichts* HOW_THE_RESET_WINDOW - Zurücksetzen der globalen Variablen TAKE_PROFIT - Gewinn
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
BitcoinRobotTradingEA
Chiedozie Titus Ugwu
Experten
Ich stelle meinen neuen Expert Advisor BitcoinRobotTradingEA vor. Dieser EA verfolgt das Konzept der Trendverfolgung bei der Marktanalyse und optimiert so das gesamte Handels-Setup. Er analysiert Markttrends präzise bei der Eingabe von Transaktionen und berücksichtigt neben dem Orderflow auch die Orderblock-Zone. Dies macht die Analyse präziser und macht diesen Expert Advisor zu einem der besten Produkte am Finanzmarkt. Der für die Entwicklung dieses EA verwendete Algorithmus ist sowohl für die
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der Gold Angel MT4 Expert Advisor wurde für den automatisierten Goldhandel auf der MetaTrader 4-Plattform entwickelt und bietet Händlern einzigartige Tools und Strategien, um maximale Gewinne zu erzielen. Mit Hilfe komplexer Algorithmen zur Analyse von Marktdaten ist dieser Advisor in der Lage, profitable Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren, was die Risiken deutlich reduziert und die Chancen auf einen erfolgreichen Handel erhöht. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.co
The king Hedging Forex 2R
Samir Arman
Experten
Eröffnung von zwei Absicherungsgeschäften, Kauf und Verkauf, mit einem Ziel von jeweils 20 Punkten Mit der Eröffnung von mehreren Kühlgeschäften in der Art einer anderen Losgröße und der Aussetzung jeder Art von Verkaufs- oder Kaufgeschäft Auf einem Gewinnniveau. Parameter: Los1: Manuelle Losgröße Auto_Lot: Setzen Sie true, um automatisch die optimale Lotgröße basierend auf den Risikopräferenzen zu berechnen, setzen Sie false, wenn Sie die manuelle Lotgröße verwenden möchten. Max_Risk: Maximal
AI Neural Nexus EA MT4
John Dickenson
Experten
Einführung in den AI Neural Nexus EA Ein hochmoderner Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD) und GBPUSD. Dieses fortschrittliche System nutzt die Leistung von künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzwerken, um profitable Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit und Konsistenz liegt. Im Gegensatz zu traditionellen, risikoreichen Methoden setzt AI Neural Nexus auf risikoarme Strategien, die sich in Echtzeit an Marktschwankungen anpassen und so ein in
Vizzion
Joel Protusada
Experten
Vizzion ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar GBPJPY im H1-Zeitrahmen eingesetzt werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto betrieben werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
Neural Odin
Vladislav Filippov
Experten
Neural Odin ist ein vollautomatischer Trading Advisor. Der Algorithmus des Advisors wurde im Zusammenhang mit der Arbeit an einer Scalping-Handelsstrategie entwickelt und angepasst, was die Verwendung einer impliziten Neurokomponente impliziert, die es Ihnen ermöglicht, einen transparenten Trend in chaotischen Marktprozessen zu erfassen. Die Einstellungen des Advisors wurden nach dem Prinzip der Prävalenz des Sicherheitsaspekts bei eröffneten Geschäften konzipiert. Bei Erreichen der Mindestrent
Scalper Grid
Sze Yu Ma
4.67 (3)
Experten
Zusammenfassung der Funktionen Dieser EA nutzt die Strategien und Algorithmen der beiden populären Strategien, Scalping und Grid-Trading . Nach dem Tuning macht er sich nicht nur die hohe Gewinnrate des Scalping zunutze, sondern auch die hohe Widerstandsfähigkeit des Grid-Systems im Falle eines unerwarteten Trends. Mit dem phasenweisen Setup können Sie die Strategien für Volumen, Gewinnmitnahme usw. auf verschiedenen Ebenen des Gitters und des Eigenkapitals unterschiedlich abstimmen. Außerdem k
FiboPlusWaveRunner
Sergey Malysh
3.29 (7)
Experten
Experte Automatischer und manueller Handel Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen) Visuelles Feld zur Oderöffnung beim manuellen Handel Visuelles F
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experten
ThraeX – Scalping auf M1   (DAX, XAU, etc) Inspiriert von der Disziplin und Präzision der römischen Ära ist ThraeX ein spezialisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 , der speziell für den Hochfrequenzhandel auf dem 1-Minuten-Chart (M1) entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, schnelle Marktschwankungen zu verarbeiten und kurzfristige Preisbewegungen mit hoher Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit zu erkennen und darauf zu reagieren. Hauptmerkmale: ️ M1-Scalping-Logik – Entwickelt fü
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT4 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experten
VORSICHT vor SCAM! SCIPIO GOLD BOT wird nur von MQL5.com vertrieben. Bitte beachten Sie: dies ist kein kommerzieller BOT, sondern ein professioneller. Der Vertrieb ist auf 100 Exemplare insgesamt begrenzt, und der Preis kann ohne vorherige Ankündigung zu erhöhen. Dies ist die MT4-Version, die Mt5-Version finden Sie hier: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der Trader ei
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Experten
Bitte schreiben Sie mich nach dem Kauf an, um das Handbuch als PDF und einen Link zu einem ausführlichen Erklärvideo zu erhalten!!! Starten Sie den EA immer mit einem Setting!!! Hier SETFILE und Anleitung herunterladen  Candle Power EA Mean Reversion Aktienstrategie für den S+P 500 . Fünf kombinierte Strategien als Portfolio-Ansatz – entwickelt für volatile Marktphasen, Korrekturen und als mögliche taktische Portfolio-Absicherung. _______________________________________________________________
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experten
Der beste Öl-Handelsroboter der Welt: Crude Oil Robot ist der unangefochtene Spitzen-Handelsroboter für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohöl-Instrument . Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funktionen ausgestattet , die
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der "M1 Gold Scalper" ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich mit Gold (XAUUSD) auf dem M1-Zeitrahmen handelt und täglich viele Trades durchführt. Er arbeitet mit sehr vernünftigen Losgrößen, die mit einer echten Scalping-Strategie vereinbar sind. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Diese Strategie wurde entwickelt, um von kleinen Schwankungen des Goldpreises zu profitieren, indem Mikrotrends und kurzfristige Impulse genutzt werden. D
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experten
Weihnachten & Neujahr sind da — wie sieht dein Trading-Plan für 2026 aus? 40% RABATT auf Dynamic Pips EA — jetzt nur $799 inklusive 8 Aktivierungen . Und das ist noch nicht alles: Boring Pips EA (MT4 oder MT5) gratis , falls du es noch nicht besitzt. Zusätzliche 10% Rabatt , wenn du bereits Kunde bist. Schnell sein! Dieses Angebot gilt für die ersten 5 Käufer oder bis zum 7. Januar 2026 — je nachdem, was zuerst eintritt. Für weitere Details oder um das Angebot zu nutzen,
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Experten
️ Hedging Forex EA1 - Intelligente Risikokontrolle mit ATR & Hedge-Strategie Jetzt mit erweiterten Funktionen und virtueller Strategie-Tester-Anleitung --- Überblick Hedging Forex EA1 ist ein intelligenter, risikogeführter Expert Advisor, der für volatile Währungspaare mit einer Hedge-Strategie entwickelt wurde. Dieser EA bietet eine erweiterte Kontrolle über die Positionsgröße, das Handels-Timing und die Take-Profit-Strategien mit ATR-Integration. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahren
Extractors MT4
DRT Circle
Experten
Extraktoren für XAUUSD Extractors für XAUUSD ist ein professioneller Expert Advisor für Händler, die Wert auf Präzision, kontrolliertes Risiko und eine flexible Handelslogik beim Handel mit Gold (XAUUSD) legen. Er integriert zwei fortschrittliche integrierte Strategien und fünf flexible Marktansatzmodi und gibt Händlern die volle Kontrolle darüber, wie das System Trades unter verschiedenen Marktstrukturen interpretiert, eingibt und verwaltet. Extractors basiert auf umfangreichen Forschungs- und
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experten
SIEHE KOMMENTARBEREICH FÜR BACKTESTING-PARAMETER... Das ChimeraFxTool Best EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) Das ChimeraFxTool Bester EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) - Kein Martingale - Kein Grid - Kein Hedging Bestes Risikomanagement - Tägliches Verlustlimit - Stop-Loss und TP-Schutz Bester Gewinnfaktor - Täglicher Max-Profit-Lock-Schutz - Monatlicher Profit-Lock-Schutz Beste Signalgenauigkeit - Beste Kerzenmuster - Bestes Timing Strategie - Trend Tracker - Neurologisches Basissystem - Counte
Real Miner MT4
M Ardiansyah
Experten
Real Miner EA ist ein intelligenter Trenddetektor-Roboter, der fortschrittliche mathematische und statistische Theorien verwendet. Die Einstiegsfilter haben leistungsstarke und erweiterte Korrekturen an den Einstiegspunkten. Alle Trades werden durch TP/SL angetrieben, um das Risiko des Kontos zu kontrollieren. Außerdem wurden einige intelligente Algorithmen in den EA eingebaut, um einige Einstellungen basierend auf ausgewählten Symbolen und Zeitrahmen automatisch anzupassen. So ist die Verwendun
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experten
Exorcist Bot ist ein multiwährungsfähiger, multifunktionaler Berater, der in jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen funktioniert. - Die Funktionsweise des Roboters basiert auf einem Mittelwertbildungssystem mit einer nicht-geometrischen Progression beim Aufbau eines Handelsgitters. - Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spread-Kontrolle, interne Handelszeitbegrenzung. - Aufbau eines Handelsnetzes unter Berücksichtigung wichtiger interner Ebenen. - Die Möglichkeit, die Aggressi
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Experten
GridSync Pro       ist ein       anspruchsvoller Grid-Trading-EA       konzipiert für       MetaTrader 4       das kombiniert       vollautomatische Ausführung       mit       manuelle Handelsflexibilität   . Dies       Smart Grid EA       implementiert eine       Nicht-Martingal, erweiterte Rasterstrategie       mit       präzise Risikomanagementkontrollen   , einschließlich       tägliche Gewinnziele, Verlustlimits und Trailing Stops       zum Schutz des Kapitals während       volatilen Marktb
Aurum Apex Mt4 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Experten
Sie können jetzt die Demo-Version von Aurum Apex im Reiter Kommentare herunterladen, um die Live-Performance bei Ihrem eigenen Broker zu bewerten! Aurum Apex EA ist ein leistungsstarkes zu 100 % automatisiertes Handelstool, das für die MT4-Plattform entwickelt wurde. Es analysiert den Markt in Echtzeit und erkennt verschiedene Handelsmöglichkeiten. Geeignet für Trader aller Erfahrungsstufen bietet Aurum Apex EA drei Risikomodi, die über den Risikoparameter einstellbar sind: Risiko = 0,1 (Niedri
Weitere Produkte dieses Autors
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
Gold Extractor
Sara Sabaghi
4.29 (41)
Experten
Kurz über Gold/XAUUSD Gold gilt seit Jahrtausenden als kostbares Gut, und der Goldpreis wird auf den Finanzmärkten auf der ganzen Welt weitgehend verfolgt. Im Forex-Bereich verwenden Hedge-Fonds und große Kinder ständig Gold, um ihren Korb gegen das Marktrisiko abzusichern. und sie benutzen dieses Gold als Absicherung. Aus diesem Grund hält Gold seinen Wert gut und macht es zu einem zuverlässigen sicheren Hafen wie die Risk-on- und Risk-off-Stimmung. Wenn der USD-Dollar an Kraft gewinnt, verka
Super Trend pro
Sara Sabaghi
4.2 (5)
Indikatoren
Super Trend Pro Es ist einfach. Wie Sie im Produktbild sehen, können Sie herausfinden, wie es funktioniert. Wir verwenden mehrere MA und verwenden Statistik und Wahrscheinlichkeit innerhalb des Codes, um schöne, große und reine Trend-Erkennung zu zeichnen. Mögen Sie es? Ja, mir auch Hier, Super-Trend-Profi mit 100% non-repainting Indikator Die Eingabeparameter sind klar und einfach. Eingaben Periode 1 --------------------------->>>> Verwendung für mathematische Berechnungen Periode 2 ----------
FREE
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilitys
Was ist das? Stellen Sie sich vor, Sie können alle Aufträge/Positionsinformationen an Ihren Telegrammkanal oder Ihre Gruppe senden, um Ihre Community oder VIP-Signale auf Telegramm zu erstellen. Position Info bedeutet, dass dieser EA alle Ihre neuen Positionen offen Details (Open Preis, Open Zeit, Position Typ, Position Symbol und Volumen), Positionen Änderungen (SL oder TP Modifizieren oder ausstehende Preisänderungen) und Position schließen (Close Preis, Gewinn oder Verlust, Position Dauer Ze
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilitys
BEGRENZTES ANGEBOT - NUR FÜR 2 TAGE | 50% BLACK FRIDAY RABATT $640 -> $320 Ihr intelligenter Handelsassistent für den Devisenmarkt Wir stellen Ihnen ein leistungsstarkes MetaTrader-Tool vor, das die Art und Weise, wie Sie handeln, revolutionieren wird. Dieser intelligente Assistent geht über herkömmliche Indikatoren hinaus und bietet eine umfassende, KI-gesteuerte Marktanalyse - damit Sie mit Klarheit und Vertrauen handeln können. Was es tut Dieses fortschrittliche Tool überwacht und analysie
Trade Copier Local
Sara Sabaghi
4.43 (14)
Utilitys
Dieses Tool ist der einfachste Trade Copier, der Ihren lokalen PC zum Speichern Ihrer Positionsliste verwendet. Schnell, einfach Wir haben keine komplizierten Dateien. Nur dieser EA, mit 2 Modi. Master-Modus zum Speichern Ihrer Positionen Und Client-Modus, um alle Positionen vom lokalen Speicher zu kopieren. Seine kostenlose Tools, für unbegrenzte Nutzung, und unbegrenzte Metatrader und unbegrenzte Kontonummer. Genießen Sie Eingaben: Modus > Zur Auswahl des Kopiermodus. Master Store Ihre Positi
FREE
Session Map
Sara Sabaghi
Indikatoren
Ziwox World Map Session Indicator für MetaTrader 4 Bringen Sie das Bewusstsein für den globalen Markt direkt auf Ihre Charts! Unser World Map Session Indicator zeigt eine Weltkarte in Echtzeit als Hintergrund Ihres MT4-Charts an – perfekt synchronisiert mit der aktuellen Handelssitzung. Hauptfunktionen: Live-Sitzungssynchronisation : Sehen Sie genau, wo Sie sich in der globalen Zeitleiste befinden; die aktuelle Kerze ist auf ihrer Position auf der Weltkarte markiert. Synchronisationsmodus umscha
FREE
Flow Trend
Sara Sabaghi
4.75 (4)
Indikatoren
Fluss-Trend Flow Trend wurde entwickelt, um den Markttrend mit einer speziellen Berechnung und einer Kombination aus Bolinger-Band und statistischer gleitender Periode zu erkennen, um den Markttrend ohne Frequenzwechsel und Fehler zu erkennen. Dieser Indikator ist mit einfachen Parametern entworfen, um schnell und einfach und hilfreiche Werkzeuge zu verwenden, um in einer reinen Richtung zu handeln und setzen Sie Ihre SL/TP mit diesem Indikator Cloud-System.
FREE
Order Squeeze
Sara Sabaghi
5 (1)
Indikatoren
Squeeze bestellen Diese Niveaus werden für den niedrigsten Zeitrahmen mit Kerzenangaben berechnet. Ind berechnet die Menge der Marktticks, das Volumen pro Tick und die Orders pro Kerze. Mit diesen statistischen Daten können Sie die wichtigen Preisniveaus ermitteln, die Angebot und Nachfrage auf dem Markt für Verkäufer und Käufer attraktiv machen. Institute und Banken handeln mit großen Auftragspositionen und brauchen viele Verkäufer für ihre Käufe oder viele Käufer, wenn sie einen Vermögenswert
Ziwox COT report
Sara Sabaghi
5 (1)
Utilitys
Was ist der Commitment of Traders (COT)? Der Commitment of Traders (COT)-Bericht ist eine wöchentliche Veröffentlichung der Nettopositionen auf dem Terminmarkt, die freitags von der CFTC-Kommission herausgegeben wird. Er gibt einen Überblick über das Engagement der Händler, die in kommerzielle Händler, Spekulanten (nicht kommerzielle Händler) und nicht meldepflichtige Händler unterteilt werden. Wir verwenden diesen Bericht, um die Dynamik des Marktes zu verstehen. Das Engagement der kommerziell
FREE
Trend Scalp Pro
Sara Sabaghi
3.11 (19)
Experten
Kurz Viele Händler trauen Robotern nicht... sie benutzen nur die technische Analyse und machen manuelle Aufträge. Was passiert also, wenn diese technische Analyse, um die beste Entscheidung zu treffen, AUTOMATISCH funktioniert! Ja . Wir tun das. Was ist das? der Trend Scalp Pro Trend Scalp Pro ist von 10 Jahren Erfahrung und Forschung auf Tausende von Strategien erreicht, Durch die Kombination von ihnen zu machen Real Smart Robot. TSP ist ein EA, der die verschiedenen Ind innerhalb des EA und
Night Theft
Sara Sabaghi
4 (3)
Experten
Was ist Nachtdiebstahl? Wenn der Markt in der Ruhe der Nacht ist, wenn alle Banken, alle Marktakteure in einem schönen Schlaf sind, arbeiten wir gerade in dieser Zeit. WIR VERWENDEN eine Menge statistischer Analysen und Super Smart Trend Catcher, um den Trend zu erkennen und den Preis in der Nacht zu stehlen Wir handeln in speziellen Stunden von GMT | 20 PM bis 2 AM Wir verwenden Intelligent Smart Algorithmus, um Verlustaufträge in Gewinnaufträge umzuwandeln. Testen Sie EA auf Backtesting, sehen
Trade List
Sara Sabaghi
Utilitys
ZIWOX HANDELSLISTE Beschreibung: Fühlen Sie sich müde mit Ihrem kleinen Bildschirm? und Sie müssen Ihre Handelsliste Registerkarte zu schließen, um eine größere Perspektive des Charts haben? Benötigen Sie eine bessere Verwaltung Ihrer Handelsliste, wie z.B. Gewinnrate, Risiko/Ertrags-Verhältnis? Es handelt sich um ein einfaches, aber nützliches Tool, das Ihre Handelsliste, aktiven Positionen, offenen Positionen und ausstehenden Aufträge in einem übersichtlichen Diagramm zusammenfasst, das mit r
Live Orderbook
Sara Sabaghi
Utilitys
Live OrderBook, ein weiteres High-Level-Tool von Ziwox Orderbuch Ein Orderbuch ist eine elektronische Liste von Kauf- und Verkaufsaufträgen für einen bestimmten Vermögenswert, geordnet nach Preisniveau. Es liefert Echtzeitdaten zur Markttiefe und zeigt die Anzahl der ausstehenden Aufträge sowie die spezifischen Niveaus, auf denen sie ihre Stop-Loss- und Take-Profits gesetzt haben . Dieses Tool ist für Händler von entscheidender Bedeutung, da es ihnen hilft, die Angebots- und Nachfragedynamik des
Global Economy
Sara Sabaghi
Utilitys
Ziwox Global Economy Tools Was sind die Ziwox Global Economy Tools? Das Ziwox Global Economy Tool ist eine umfassende Lösung für Devisenhändler, die historische Wirtschaftsdaten und Index-Charts für die wichtigsten Länder im globalen Handel bereitstellt. Dieses Tool wurde entwickelt, um Handelsentscheidungen zu verbessern, und ermöglicht Ihnen den einfachen Zugriff, die Analyse und Visualisierung wichtiger Wirtschaftsindikatoren aus Ländern wie der EU, den USA, GB, CA, AU, NZ, JP, CH, CN, IT, DE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension