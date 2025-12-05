Trend Correction Histogram m

Crypto_Forex-Indikator „Trendkorrektur-Histogramm“ für MT4.





- Das Trendkorrektur-Histogramm kann in 2 Farben vorliegen: Rot für einen rückläufigen Trend und Blau für einen bullischen Trend.

- 7 aufeinanderfolgende Histogrammspalten derselben Farbe bedeuten den Beginn eines neuen Trends.

- Der Trendkorrektur-Histogrammindikator wurde mit dem Hauptzweck entwickelt, Verluste zu minimieren und den Gewinn zu maximieren.

- Er hat den Parameter „Periode“, der für die Empfindlichkeit des Indikators verantwortlich ist.

- Integrierte Warnungen für Mobilgeräte und PCs.

- Das Trendkorrektur-Histogramm kann als einfaches, aber profitables Handelssystem verwendet werden. Siehe unten:





SO VERWENDEN SIE DEN Indikator:

1) Suchen Sie nach mindestens 7 aufeinanderfolgenden Histogrammspalten derselben Farbe, dies bedeutet den Beginn eines neuen Trends. Beispielsweise gibt es auf dem Bild unten mehr als 7 blaue Spalten.

2) Warten Sie auf nur 1 (EINE) entgegengesetzte Farbspalte, in unserem Fall rot, die direkt danach wieder in eine blaue geändert wird. Dies bedeutet, dass es sich um eine Trendkorrektur handelte.

3) Öffnen Sie einen Long-Trade, wenn eine blaue Spalte auftritt, nach nur einer roten Spalte davor. Das bedeutet, dass die Order in Richtung des Haupttrends nach der Korrektur eröffnet wurde.

4) SL (siehe Bilder) und TP arrangieren. TP sollte mindestens dreimal so groß sein wie SL. In diesem Fall werden Sie Gewinn machen, selbst wenn Sie nur 30 % gewinnen.

5) Umgekehrt gilt das für Verkaufs- (Short-)Trades (siehe Bilder).





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.