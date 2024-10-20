CyNera MT4

2.81

CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie

Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten

Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen

Verfügbare Kopien: 4

Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt wurde. CyNeras fortschrittliche Strategien und Technologien sollen sowohl erfahrenen Händlern als auch Neueinsteigern helfen, die einzigartigen Herausforderungen und Chancen des Goldhandels zu meistern. Mit CyNera haben Sie eine verlässliche Lösung, die auf die Feinheiten des Goldmarktes zugeschnitten ist. Es kombiniert adaptive, intelligente Strategien mit fortschrittlichen Funktionen wie der Multi-Zeitrahmen-Analyse, automatischen Handelseinstellungen und präzisem Risikomanagement. Diese Anpassungsfähigkeit macht CyNera zu einem vielseitigen Werkzeug, das auf schnelle Marktveränderungen reagieren kann, während es gleichzeitig den langfristigen Schutz Ihres Kapitals sicherstellt.


Symbol XAUUSD (GOLD)
Zeiteinheit M30
 
Kapital min. 100$
Broker jeder Broker
Kontotyp jeder, geringerer Spread bevorzugt
Hebelwirkung ab 1:20
VPS bevorzugt, aber kein muss, auch MQL VPS


Der Kern von CyNeras Stärke

Modernste KI-gestützte Strategien

Im Kern von CyNera liegt eine leistungsstarke Kombination aus neuronalen Netzwerktechnologien, die darauf ausgelegt sind, die Entscheidungsfindung und die Prognosefähigkeiten zu verbessern. Das System nutzt neuroevolutionäre Netzwerke, die durch leistungsbasiertes Lernen die Handelsstrategien im Laufe der Zeit verfeinern. Dieser Ansatz ermöglicht es CyNera, sich dynamisch an die sich ändernden Marktbedingungen anzupassen, das Risikomanagement zu optimieren und die Handelsausführung zu verbessern. Zusätzlich integriert CyNera Echo State Networks (ESN), die große Mengen historischer Daten verarbeiten können, um Muster zu erkennen und zukünftige Preisbewegungen mit bemerkenswerter Genauigkeit vorherzusagen. Diese rekurrenten neuronalen Netze sind auf Zeitreihenprognosen spezialisiert und sorgen dafür, dass CyNera wichtige Marktsignale in Echtzeit erfassen und darauf reagieren kann.


Fortgeschrittene Transformator-Netzwerke für die Marktanalyse

CyNera integriert außerdem Transformator-Netzwerke, die die Verarbeitung natürlicher Sprache revolutioniert haben, aber ebenso kraftvoll auf Finanzmärkte angewendet werden können. Diese Netzwerke helfen CyNera, Marktsentiment aus Nachrichten, Berichten und wirtschaftlichen Ereignissen zu analysieren und so tiefere Einblicke in externe Faktoren zu erhalten, die den Goldpreis beeinflussen könnten. Dies fügt eine entscheidende Schicht kontextuellen Verständnisses zu CyNeras Handelsentscheidungen hinzu.


Generative Adversarial Networks (GANs) für Risikoszenarien

Um seine Robustheit weiter zu verbessern, verwendet CyNera Generative Adversarial Networks (GANs), die verschiedene Marktbedingungen simulieren, einschließlich seltener und extremer Szenarien. Durch diese Simulationen kann CyNera seine Strategien einem Stresstest unterziehen und anpassen, um unvorhersehbaren Marktereignissen standzuhalten und eine konstante Leistung auch in turbulenten Bedingungen zu gewährleisten.


Flexible Strategien für unterschiedliche Marktbedingungen

Egal, ob der Markt volatile Phasen oder Konsolidierungsphasen durchläuft, CyNera passt sich mühelos an. Es verwendet Ausbruchstrategien, um entscheidende Preisbewegungen zu erfassen, Retracement-Taktiken während Korrekturen und Trendfolge-Strategien, um langfristige Markttrends zu nutzen. Diese Kombination ermöglicht es CyNera, eine Vielzahl von Marktbedingungen effektiv zu nutzen.


Intelligentes Risikomanagement

Um Ihr Kapital zu schützen, integriert CyNera ein robustes Risikomanagement-Framework. Es verwendet feste Stop-Loss- (SL) und Take-Profit-Aufträge (TP) sowie Trailing-Stops, um Gewinne zu sichern, wenn sich Trades günstig entwickeln. Durch die Vermeidung riskanter Techniken wie Martingale priorisiert CyNera Stabilität und Sicherheit und gewährleistet einen kontrollierten Handelsansatz.


Dynamische Anpassung der Handelsfrequenz

Eines der herausragenden Merkmale von CyNera ist die Fähigkeit, die Handelsfrequenz entsprechend der Marktvolatilität anzupassen. In Zeiten hoher Volatilität erhöht CyNera die Anzahl der Trades, um schnelle Bewegungen auszunutzen, während es in ruhigeren Phasen die Handelsaktivität reduziert und sich nur auf die vielversprechendsten Chancen konzentriert. Diese Anpassungsfähigkeit stellt sicher, dass der EA ohne ständige Aufsicht optimal funktioniert.


Bewährte Leistung durch umfangreiche Tests

Mit über einem Jahrzehnt Backtesting unter Verwendung realistischer Marktsimulationen hat CyNera seine Robustheit und Rentabilität auch unter schwierigen Marktbedingungen bewiesen. Der EA hat konstante Wachstumskurven mit kontrollierten Rückschlägen gezeigt und seine Stabilität bei verschiedenen Broker-Datenfeeds und volatilen Phasen wie Wirtschaftskrisen unter Beweis gestellt.


Benutzerfreundlich und anpassbar

Die Standardeinstellungen von CyNera sind für eine einfache Verwendung optimiert, sodass sie auch für Anfänger zugänglich sind. Erfahrene Händler haben jedoch die Möglichkeit, Einstellungen wie Handelsfrequenz und Risikoniveau anzupassen. Ein umfassendes Benutzerhandbuch und ein engagiertes Support-Team sorgen dafür, dass Sie das Potenzial von CyNera mit minimalem Aufwand maximieren können.

CyNera ist nicht nur ein Handelswerkzeug, sondern ein vertrauenswürdiger Partner im Goldhandel. Egal, ob Sie erfahren oder neu im algorithmischen Handel sind, CyNera bietet eine maßgeschneiderte, flexible Lösung, die Präzision mit langfristigem Kapitalschutz kombiniert. Durch die Integration modernster Analysen und bewährter Strategien stellt CyNera sicher, dass Sie profitable Chancen nutzen können, während Sie die Komplexität des Goldmarktes navigieren.

Machen Sie den nächsten Schritt in Ihrer Handelsreise, indem Sie CyNera in Ihr Portfolio aufnehmen und ein neues Maß an Präzision, Sicherheit und Effizienz im Goldhandel freischalten.


Bewertungen 17
yeffong77
35
yeffong77 2025.07.06 15:02 
 

Very good with last update

anaito8268
72
anaito8268 2025.01.24 08:33 
 

Best EA!

Ngo Manh Quan
289
Ngo Manh Quan 2024.11.22 10:55 
 

Trusted EA. Normally there will only be 1-2 transactions/day in the evening. However, the AI ​​seemed unfinished, so I turned that function off. It would be great to be able to minimize SL while still maintaining win rate.

Antwort auf eine Rezension