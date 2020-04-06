Solo Sniper Pro mf

"SOLO SNIPER PRO" EA es un potente sistema de scalping para la plataforma MT4.

¡Alta tasa de ganancia cercana al 90%! ¡Se utiliza gestión de riesgo de interés compuesto! M15 timeframe!

Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web MQL5.

Utilice Set_file para probar y operar: Download EA set_file

- Las operaciones son muy precisas: cerca del 90%.
- El sistema no utiliza métodos peligrosos como cuadrículas o martingala. Cada orden tiene su propio SL para proteger la cuenta.
- Se implementó el método de interés compuesto para el cálculo de lotes.
- El EA establece SL dinámico automáticamente según la volatilidad del mercado.
- No se mantienen órdenes de viernes a lunes para evitar gaps.
- Filtro de tiempo de operación preciso con una precisión de 1 minuto.
- Apalancamiento de la cuenta: de 1:30 a 1:2000.
- Los pares de trading son GBP/USD y GBP/CAD.
- Horario: El EA busca oportunidades de entrada desde el final de la sesión estadounidense hasta mediados de la sesión asiática, según el filtro de tiempo en la configuración. Si el sistema no abre órdenes durante el horario, significa que no hay señales de entrada disponibles en el gráfico. Recuerde que este EA es un sistema de trading de francotirador.
- Periodo temporal: solo M15.
- El EA cuenta con una pantalla de información que muestra el spread y los swaps actuales del par de divisas al que está vinculado.
- La pantalla también muestra el saldo, el capital y los márgenes de la cuenta.

- La pantalla de información del spread y el swap se puede encontrar en cualquier esquina del gráfico.

Cómo instalar el EA:
- El sistema requiere una cuenta MT4 con spreads estrechos (spread bruto o ECN).
- Abra los gráficos GBPCAD y GBPUD. - Seleccione el marco temporal M15 en cada gráfico.
- Adjunte el EA a cada gráfico.
- Aplique "Set_file" al EA en cada gráfico. Asegúrese de que el parámetro Trading_Flag sea true.
- El robot realiza todo automáticamente; solo necesita instalarlo en MT4 y dejarlo funcionando en su PC (o simplemente use un VPS).

¡IMPORTANTE! Para un rendimiento óptimo del sistema de trading, siga las siguientes recomendaciones:
- HORARIO LABORABLE: Se recomienda encarecidamente usar MT4 donde Market_watch = GMT+2 (horario estándar) y GMT+3 (horario de verano). Si el servidor de su bróker tiene una zona horaria GMT diferente, será necesario cambiar la configuración horaria del EA. Simplemente envíeme un mensaje al respecto (para comprobar la zona horaria de su bróker). Le ayudaré a comprobarlo y le proporcionaré el Set_file correspondiente si es necesario. - SPREAD y BROKER: Es muy importante seleccionar cuentas con spreads ajustados (Raw spread o ECN) para obtener el mejor rendimiento.

