MA Speed mp
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 2.31
- Aktualisiert: 6 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator „MA Speed“ für MT4, kein Repaint.
SPEED des gleitenden Durchschnitts – ist ein einzigartiger Trendindikator.
– Die Berechnung dieses Indikators basiert auf Gleichungen aus der Physik.
– Speed ist die 1. Ableitung des gleitenden Durchschnitts.
– Der MA Speed-Indikator zeigt, wie schnell der MA selbst seine Richtung ändert.
– Es gibt viele Möglichkeiten, sogar Standardstrategien mit MA Speed zu verbessern. Geeignet für SMA, EMA, SMMA und LWMA.
– Es wird empfohlen, MA Speed in Trendstrategien zu verwenden, wenn der Indikatorwert < 0 ist: Trend geht nach unten; wenn der Indikatorwert > 0 ist: Trend geht nach oben.
– Zeitrahmen – beliebig; Handelspaar – beliebig.
– Der Indikator verfügt über integrierte Alarme für Mobilgeräte und PCs.
Parameter (Einstellung ist sehr einfach):
1) Geschwindigkeitsperiode. Empfohlene Werte sind 3 bis 7. Die Empfindlichkeit des Indikators nimmt zu, wenn die Geschwindigkeitsperiode niedriger ist und umgekehrt.
2) MA-Periode (Geschwindigkeit dieses MA wird berechnet).
3) MA-Methode: SMA, EMA, SMMA, LWMA.
4) MA-Angewandter Preis (7 Optionen).
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.