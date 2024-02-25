Scalping Sniper md

Crypto_Forex-Indikator SCALPING SNIPER für MT4, kein neu gezeichnetes Handelssystem.

Scalping Sniper – ist ein fortschrittliches System (Indikator), das genaue Preisdynamik anzeigt!





– Verbessern Sie Ihre Handelsmethoden mit dem professionellen Scalping Sniper-Indikator für MT4.

– Dieses System liefert sehr genaue, aber seltene Sniping-Signale mit einer Gewinnrate von bis zu 90 %.

– Das System soll viele Paare verwenden, um nach Signalen zu suchen, um eine geringe Anzahl von Signalen pro Paar auszugleichen.

– Scalping Sniper besteht aus:

– Obere und untere Volatilitätslinien (blaue Farbe);

– Mittlere Linie (orange oder gelb) – zeigt den Haupttrend;

– Signalrichtungslinie (rot) – zeigt die lokale Trendrichtung.

– Bereich über 70 – überkaufte Zone (dort nicht KAUFEN).

– Bereich unter 30 – überverkaufte Zone (dort nicht VERKAUFEN).

– Momentumlinie (grün) – generiert genaues Signal zum Einstieg in den Handel.

- Scalping Sniper hat keine anpassbaren Parameter (außer Farben), um Ärger für den Benutzer zu vermeiden.





VERWENDUNG (Beispiel für LONG, siehe Bilder):

1. Die aktuelle Kerze ist gerade geschlossen.

2. Die rote Linie liegt über der orangefarbenen (das bedeutet - Aufwärtstrend).

3. Der Wert der grünen Linie liegt unter dem Niveau von 70 (nicht in der überkauften Zone).

4. Die grüne Linie liegt über der roten und hat gerade einen Rebound-Upward-Hook gebildet: Hook bedeutet, dass die grüne Linie sich der roten genähert hat und dann nach oben gesprungen ist und dabei einen sichtbaren Winkel gebildet hat.

5. Die grüne Linie liegt über der blauen Top-Band-Linie, nachdem sich der Hook gebildet hat.

6. Wenn die Schritte 1-5 abgeschlossen sind, eröffnen Sie einen LONG-Trade mit SL unter dem Minimum der letzten 3 Kerzen und TP = 0,35-1 der SL-Größe.

7. Umgekehrt gilt das für SHORT-Trades.

Zeitrahmen: Beliebig (H4 ist für dieses System am besten geeignet).





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.